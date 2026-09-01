Valeria Golino pronta a far commuovere Venezia nel nuovo film in anteprima alla Mostra del Cinema Scritto dallo stesso Amelio, vanta un cast d'eccezione composto da Golino, Alessandro Borghi e Valerio Mastandrea: in sala dal 24 settembre

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Dopo il passaggio di oggi, giovedì 3 settembre, all’83ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, il 24 settembre 2026 arriverà in sala l’ultima fatica di Gianni Amelio, intitolata Nessun Dolore, con Valeria Golino, Alessandro Borghi e Valerio Mastandrea nel cast. Distribuito da 01 Distribution, si è mostrato con un trailer ufficiale, che vi lasciamo in calce a questo articolo. Completano il cast Beïdja Yahiaoui, Ramzi Lafrindi e Gabriel Bovino.

Valeria Golino all’83ma Mostra del Cinema di Venezia con Nessun Dolore di Gianni Amelio

Diretto da Gianni Amelio, e scritto da lui stesso in collaborazione con Davide Serino e Andrea Quetti, Nessun Dolore si candida a scuotere il pubblico presente all’83ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, grazie a una trama che va a colpire un argomento delicato e di strettissima attualità, come quello dell’immigrazione, e da un cast di protagonisti di grandissima esperienza, composto da Valeria Golino, Alessandro Borghi e Valerio Mastandrea. La produzione è affidata a Simone Gattoni, Marco Bellocchio, Lorenzo Mieli, Mario Gianani e Mattia Guerra.

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Stando alla sinossi ufficiale, la storia racconta di Davide (Borghi), trentenne con la passione dei libri. Non ne legge molti, ma li vende in una piazza di Roma. Elsa (Golino) è una delle sue clienti più affezionate e non solo lo rifornisce di numerosi volumi di seconda mano, ma lo riempie anche di affetto e tenerezza. La vita di Davide un giorno viene improvvisamente stravolta da un bambino che viene dal Nordafrica, mollatogli in braccio come un "pacco postale" e che da quel momento non lo molla più, seguendolo ovunque. Non solo, perchè durante una visita in pronto soccorso, l’uomo incontra Aminah, appena arrivata dall’Algeria su un barcone d’immigrati, e non può fare altro che dare un rifugio anche a quella adolescente fradicia di pioggia, tremante, impaurita, e in evidente attesa di un figlio. La sua casa diventa in fretta un porto sicuro per tutti coloro che non hanno un tetto che li protegga, i tanti che dormono sotto un ponte o in un angolo di strada. E così, mentre la denuncia dei condomini lo spedisce in galera per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, Davide vive fino in fondo un’odissea che non è solo personale, ma stravolge, in un modo o in un altro, i sentimenti degli altri.

Quando esce Nessun dolore al cinema

Tra le varie location scelte per il film, come il Lido di Ostia, la produzione ha girato per quattro giorni a Orvieto, le cui strade si sono riempite dei componenti della troupe e del cast. Si tratta della seconda collaborazione tra Borghi e Gianni Amelio dopo Campo di battaglia del 2024.

Dopo il passaggio in anteprima al Festival del Cinema di Venezia, Nessun dolore uscirà nei cinema italiani il 24 dello stesso mese. Qui sotto vi lasciamo il trailer ufficiale del film.

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