Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Valeria Golino pronta a far commuovere Venezia nel nuovo film in anteprima alla Mostra del Cinema

Scritto dallo stesso Amelio, vanta un cast d'eccezione composto da Golino, Alessandro Borghi e Valerio Mastandrea: in sala dal 24 settembre

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Dopo il passaggio di oggi, giovedì 3 settembre, all’83ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, il 24 settembre 2026 arriverà in sala l’ultima fatica di Gianni Amelio, intitolata Nessun Dolore, con Valeria Golino, Alessandro Borghi e Valerio Mastandrea nel cast. Distribuito da 01 Distribution, si è mostrato con un trailer ufficiale, che vi lasciamo in calce a questo articolo. Completano il cast Beïdja Yahiaoui, Ramzi Lafrindi e Gabriel Bovino.

Valeria Golino all’83ma Mostra del Cinema di Venezia con Nessun Dolore di Gianni Amelio

Diretto da Gianni Amelio, e scritto da lui stesso in collaborazione con Davide Serino e Andrea Quetti, Nessun Dolore si candida a scuotere il pubblico presente all’83ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, grazie a una trama che va a colpire un argomento delicato e di strettissima attualità, come quello dell’immigrazione, e da un cast di protagonisti di grandissima esperienza, composto da Valeria Golino, Alessandro Borghi e Valerio Mastandrea. La produzione è affidata a Simone Gattoni, Marco Bellocchio, Lorenzo Mieli, Mario Gianani e Mattia Guerra.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Stando alla sinossi ufficiale, la storia racconta di Davide (Borghi), trentenne con la passione dei libri. Non ne legge molti, ma li vende in una piazza di Roma. Elsa (Golino) è una delle sue clienti più affezionate e non solo lo rifornisce di numerosi volumi di seconda mano, ma lo riempie anche di affetto e tenerezza. La vita di Davide un giorno viene improvvisamente stravolta da un bambino che viene dal Nordafrica, mollatogli in braccio come un "pacco postale" e che da quel momento non lo molla più, seguendolo ovunque. Non solo, perchè durante una visita in pronto soccorso, l’uomo incontra Aminah, appena arrivata dall’Algeria su un barcone d’immigrati, e non può fare altro che dare un rifugio anche a quella adolescente fradicia di pioggia, tremante, impaurita, e in evidente attesa di un figlio. La sua casa diventa in fretta un porto sicuro per tutti coloro che non hanno un tetto che li protegga, i tanti che dormono sotto un ponte o in un angolo di strada. E così, mentre la denuncia dei condomini lo spedisce in galera per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, Davide vive fino in fondo un’odissea che non è solo personale, ma stravolge, in un modo o in un altro, i sentimenti degli altri.

Quando esce Nessun dolore al cinema

Tra le varie location scelte per il film, come il Lido di Ostia, la produzione ha girato per quattro giorni a Orvieto, le cui strade si sono riempite dei componenti della troupe e del cast. Si tratta della seconda collaborazione tra Borghi e Gianni Amelio dopo Campo di battaglia del 2024.

Dopo il passaggio in anteprima al Festival del Cinema di Venezia, Nessun dolore uscirà nei cinema italiani il 24 dello stesso mese. Qui sotto vi lasciamo il trailer ufficiale del film.

Potrebbe interessarti anche

Venezia 2026, Valeria Golino si commuove alla conferenza stampa del film Nessun Dolore, di Gianni Amelio

Venezia 2026, Valeria Golino in lacrime per Gianni Amelio: “Ho cercato di compiacerlo”. E lui chiede di cambiare titolo al film dopo una gaffe

Alla Mostra di Venezia, l’omaggio di Valeria Golino al regista che ammira dall'età d...
Valeria Golino, le donne al cinema e la replica a Barbera

“Non vorrei mai entrare in concorso soltanto perché sono una donna”, Valeria Golino controcorrente sul cinema. Poi replica a Barbera

L'attrice torna a Venezia con tre film tra recitazione e produzione e si racconta: d...
Venezia 2026, il programma del 3 settembre 2026 alla Mostra del Cinema: in arrivo Golino, Mastandrea e altre star

Venezia 2026, il programma completo del 3 settembre: Orlando Bloom, Valeria Golino e Valerio Mastandrea sul red carpet, ecco tutti i film di oggi

La terza giornata della Mostra di Venezia porta al Lido grandi nomi e film attesi, d...
Monica Bellucci inquieta e frustrata, Valeria Golino messa a dura prova e Alessandro Borghi rischia grosso: i film in uscita a settembre 2026 al cinema

Monica Bellucci inquieta e frustrata, Valeria Golino messa a dura prova e Alessandro Borghi rischia grosso: i film in uscita a settembre 2026 al cinema

Da Borghi a Bellucci, passando per Brad Pitt e Jason Statham: tutti i titoli e i pro...
Emanuela Fanelli unica alla Mostra del Cinema di Venezia: la sua Peccato è la sola serie in programma

Emanuela Fanelli unica alla Mostra del Cinema di Venezia: Peccato è la sola serie in programma

L'ex co-conduttrice di Una Pezza di Lundini presenta lo show diretto da Valerio Vest...
Venezia 2026 Mostra Cinema, la guida completa: appuntamenti, eventi, party e star attese sul red carpet tra cui Clooney e Golino

Venezia 2026, il Lido si illumina di stelle: Clooney, Moretti e Golino. La guida completa con red carpet, party e appuntamenti per non perdervi nulla

Dal 2 al 12 settembre il Lido torna capitale del cinema: film in gara, grandi ritorn...
Nanni Moretti a Venezia la celebrazione della carriera: premio Siae al regista di Brunico

Nanni Moretti, Venezia celebra la sua carriera col premio Siae Andrea Purgatori: ecco la motivazione ufficiale

Per i cinquant'anni dall'esordio cinematografico, ecco il premio alla carriera per i...
Robert Pattinson tra Batman e la Mostra di Venezia: in concorso col film Primetime

Robert Pattinson diviso tra Batman e la Mostra di Venezia 2026: l'attore è in concorso con uno dei film più attesi al Lido

Il nuovo film di Lance Oppenheim, basato sulla storia vera del giornalista Chris Han...
A Venezia 2026 la corsa al Leone d'Oro s'infiamma: ecco il nuovo film su Gaza in Concorso alla Mostra del Cinema

A Venezia 2026 la corsa al Leone d'Oro si accende: ecco il nuovo film su Gaza in Concorso alla Mostra del Cinema

Si tratta del nuovo film di Yuval Abraham e Rachel Szor, due dei quattro registi coa...

Trenord

Gran Premio d’Italia

Come raggiungere Monza senza stress e con un solo biglietto

LEGGI

Personaggi

Valeria Angione

Valeria Angione
Valeria Marini

Valeria Marini
L'attrice Giulia Michelini

Giulia Michelini
Micaela Ramazzotti

Micaela Ramazzotti

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963