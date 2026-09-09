Venezia 2026, il programma del 9 settembre: 'sfida italiana' tra Alba Rohrwacher e la star di Imma Tataranni. Tutti i film, red carpet ed eventi A Venezia 83 una giornata intensa, ricca di anteprime e incontri: da De Angelis a Guadagnino, fino alle star internazionali Ellen Burstyn e Pamela Anderson.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Venezia 2026 entra nel vivo. Il calendario della Mostra mette insieme cinema d’autore, grandi nomi internazionali e storie molto diverse tra loro, con gli occhi puntati soprattutto sui titoli che potrebbero maggiormente incuriosire. Da Ellen Burstyn a Pamela Anderson, passando per Alba Rohrwacher e Vanessa Scalera, il red carpet si accende mentre il Concorso propone un nuovo film italiano. Ecco, dunque, il programma completo di oggi, mercoledì 9 settembre 2026.

Concorso e Venezia 83

La giornata si apre alle 13.30 con Union Town di Barbara Kopple, documentario in lingua inglese sul mondo del lavoro sindacale americano. Alle 15.45 arriva uno dei titoli più attesi e discussi del festival: DAU di Ilya Khrzhanovsky, kolossal di 195 minuti (più 15 di intervallo) nato da oltre due decenni di lavorazione, con Teodor Currentzis nei panni del fisico sovietico Lev Landau. Alle 19.45 tocca a Un bon petit soldat (A Good Little Soldier) di Stéphane Brizé, con Alba Rohrwacher e Vincent Lindon protagonisti di un dramma sociale ambientato nel mondo delle risorse umane di una compagnia assicurativa francese, dove Alba scopre delle irregolarità e si trova in bilico tra il fare la cosa giusta o cedere alle pressioni. Chiude la giornata in Sala Grande, alle 22.00, il quarto film italiano in gara: Il fuoco che ti porti dentro (The Fire Within You) di Edoardo De Angelis, tratto dal romanzo di Antonio Franchini, con Vanessa Scalera, Lino Musella, Elena Radonicich, Ivana Lotito e Nicole Malaj, ambientato durante una cena di vigilia di Natale a Milano.

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Orizzonti, Venezia Spotlight e Venice Open

Nella sezione Orizzonti, alle 14.00, il pubblico può vedere La moula (Moolah) del francese Jérôme Pierrat, seguito da un incontro con gli autori. Alle 16.30 è la volta di The Color of the Sun di Xavier Tera, ambientato tra Giappone e lingua inglese, anche questo con Q&A finale. Nel filone Venice Open – Fuori Concorso Fiction, alle 16.45, arriva Place to Be dell’ungherese Kornél Mundruczó, road movie che porta sul Lido nomi di richiamo internazionale come Ellen Burstyn (Leone d’oro alla carriera 2026), Pamela Anderson e Taika Waititi. Alle 21.00, per Venezia Spotlight, debutta in prima mondiale Guria del georgiano Levan Koguashvili, dramedy in bianco e nero interpretata da Kakhaber Tcholadze, Natia Nikolaishvili e Vamekh Jangidze, seguita da un incontro con il cast.

Non Fiction, Film on Films e Venezia Classici

Il Venice Open dedica spazio anche al cinema del reale: alle 14.30 va in scena Joie de vivre, l’omaggio in due parti di Luca Guadagnino a Bernardo Bertolucci, mentre alle 17.15 tocca a Listy (Letters from the Silenced Country) del bielorusso Andrei Kutsila, entrambi seguiti da incontri con gli autori. Nella sezione dedicata ai restauri, Venezia Classici propone alle 11.00 English, August di Dev Benegal e alle 14.30 Brutti, sporchi e cattivi di Ettore Scola, due classici riportati sul grande schermo.

Giornate degli Autori e Settimana della Critica

Le Giornate degli Autori aprono la giornata alle 11.30 con l’evento speciale Se venisse anche l’inferno (Even if Hell Came) di Samuele Rossi, girato tra italiano, francese e dialetti emiliani, con Luca Tanganelli, Giorgio Colangeli e Giusi Merli, a cui segue un Q&A. Alle 16.45 prosegue la sezione con Camouflage dell’ucraino Mykyta Gibalenko, anche questo con incontro finale. La Settimana della Critica propone invece, alle 14.00 (proiezione consigliata dai 14 anni), il cortometraggio Granchità di Anaïs Landriscina e Chiara Toffoletto e il lungometraggio tunisino Halaa (The H@llow Man) di Kamel Laaridhi, con Q&A a seguire.

Gli ospiti della giornata

La giornata porta al Lido un mix di star italiane e internazionali. Sul fronte italiano ci sono Alba Rohrwacher, Vanessa Scalera, Lino Musella, Elena Radonicich e Ivana Lotito per il film di Edoardo De Angelis, e il cast di Samuele Rossi con Giorgio Colangeli e Giusi Merli. Tra i nomi internazionali spiccano Vincent Lindon per Brizé, e soprattutto il trio di Place to Be: Ellen Burstyn – che proprio in questa edizione ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera – insieme a Pamela Anderson e Taika Waititi. Attesi anche il regista Luca Guadagnino per il suo omaggio a Bertolucci e il cast georgiano di Guria, guidato da Kakhaber Tcholadze.

Gli eventi della giornata

Oltre alle proiezioni, la giornata è scandita da diversi incontri con gli autori, generalmente riservati al pubblico presente in sala più che a eventi apribili liberamente: dopo Guria, dopo La moula e The Color of the Sun in Orizzonti, dopo Joie de vivre e Listy nel Venice Open, e dopo i titoli delle Giornate degli Autori e della Settimana della Critica. Si tratta per lo più di Q&A con registi e interpreti che seguono la proiezione, momenti che restano l’occasione più diretta per il pubblico del Lido di incontrare gli autori dei film appena visti. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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