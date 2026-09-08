Venezia 2026, il programma completo dell’8 settembre: Penélope Cruz incanta il Lido, ma la sorpresa è Anna Foglietta: tutti i film, red carpet ed eventi Penélope Cruz e Javier Bardem guidano il cast di Bunker, mentre Anna Foglietta debutta alla regia: attesa anche per Musk e il premio a Luca Guadagnino.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Altra giornata super movimentata a Venezia 2026. Penélope Cruz e Javier Bardem guidano il cast di Bunker, mentre Anna Foglietta debutta alla regia con una storia intima e familiare; attesa anche per Musk e il premio a Luca Guadagnino. Ma sul red carpet arrivano anche Nick Nolte e Alex Gibney, mentre il regista italiano riceverà un riconoscimento importante. Vediamo insieme il programma completo di oggi, 8 settembre 2026.

Fuori Concorso e Non Fiction: Musk di Alex Gibney

Alle 14.00 in Sala Grande arriva l’evento cinematografico più atteso della giornata: Alex Gibney presenta "Musk", un’inchiesta cinematografica di quasi quattro anni di lavorazione, presentata in prima mondiale fuori concorso. Il film, che dura 225 minuti con un intervallo di 10′, ripercorre l’ascesa del miliardario, da Tesla e SpaceX fino all’acquisto dell’ex Twitter, all’alleanza con Trump e alla guida del DOGE, interrogandosi su come un uomo mai eletto abbia potuto accumulare un’influenza così vasta su politica, comunicazioni satellitari e dati personali. Nel pomeriggio, alle 16.30, spazio a un altro appuntamento Non Fiction: "Weichen" (Dust, 80′), firmato dal cineasta taiwanese Tsai Ming-Liang, senza dialoghi e con una canzone in spagnolo, seguito da un incontro con gli autori.

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La sera è dedicata al grande cinema di finzione in Concorso. Alle 19.00 debutta "Bunker" (126′) di Florian Zeller: il film racconta il matrimonio di una coppia messo alla prova dopo che l’architetto accetta di costruire un bunker per un miliardario, con Penélope Cruz, Javier Bardem, Stephen Graham, Paul Dano e Patrick Schwarzenegger. Zeller ha scritto il film pensando specificamente a Cruz e Bardem, coppia sposata nella vita reale, giocando sull’ambiguità fra realtà e finzione. Alle 21.45 tocca a "Company" (95′), il terzo film diretto da Casey Affleck: un mystery gotico con Nick Nolte, Ben Mendelsohn, Adelaide Clemens, Scoot McNairy, Emily Alyn Lind, Caylee Cowan e, tra gli interpreti, anche i figli dello stesso Affleck, Atticus e Indiana.

Orizzonti: debutti tra Grecia e Italia

La sezione Orizzonti propone due prime mondiali con incontro pubblico. Alle 13.30, "Mia mera sti zoi tis Tzo: Kefalaio Faidra" (A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra, 88′) della regista greca Jacqueline Lentzou, seguito da un Q&A con gli autori. Alle 16.00, il debutto alla regia di Anna Foglietta con "Una storia" (A Common Story, 107′): un dramma sentimentale italiano che segue Erika e Mauro, una coppia che vive in campagna e che deve affrontare il vuoto lasciato dalla figlia Irene, partita per studiare altrove, con Alba Rohrwacher, Guido Caprino, Caterina Casini ed Elio De Capitani. A seguire, incontro con la troupe.

Venezia Spotlight, Classici e Film on Films

Alle 21.00, "Eu contez" (I Matter, 100‘) porta al Lido l’opera della regista e attrice rumena Alina Şerban, ambientata tra Romania e comunità romaní, seguita da un Q&A. Le sezioni dedicate alla memoria del cinema offrono un doppio appuntamento: alle 11.00 il restauro cinese "Minjing gushi" (On the Beat) di Ning Ying, e alle 14.30 "La ilusión viaja en tranvía" di Luis Buñuel. Nel filone Film on Films, alle 17.00 "Juso per ferie" (93′) di Karen Di Porto, con incontro finale, mentre nel pomeriggio prosegue la proiezione della prima parte di "Joie de vivre", il monumentale documentario di Luca Guadagnino su Bernardo Bertolucci e la cinefilia del Novecento (188′, prima di due parti).

Ospiti della giornata

L’8 settembre vedrà al Lido un nutrito gruppo di star internazionali. In testa, la coppia formata nella vita reale da Penélope Cruz e Javier Bardem, protagonisti di "Bunker": per lei è uno dei ritorni più attesi della Mostra. Al fianco di Zeller arrivano anche Stephen Graham, Paul Dano e Patrick Schwarzenegger. Per "Company" sale sul red carpet Nick Nolte, protagonista a 85 anni, insieme a Casey Affleck, Ben Mendelsohn, Adelaide Clemens e agli altri interpreti del cast corale. Nel primo pomeriggio è la volta di Alex Gibney, mentre a "Una storia" partecipano Anna Foglietta e Alba Rohrwacher, di ritorno al Lido dopo il suo ruolo di giurata a Cannes nel 2025. La giornata si chiude nel segno di Luca Guadagnino, che riceve il Premio Cartier Glory to the Filmmaker Award prima di presentare il suo documentario su Bertolucci, e vede la presenza del cantante Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi.

Eventi della giornata

Oltre alle premiére, la giornata è scandita da due appuntamenti speciali, non sempre aperti al grande pubblico. Alle 15.00 si tiene la Cerimonia di Premiazione con l’assegnazione del Premio Cartier Glory to the Filmmaker Award a Luca Guadagnino. Alle 19.00, in Sala Giardino, è la volta dell’Evento Speciale dedicato a "Il primo della classe" (20′), cortometraggio scritto e diretto da Andrea Ricciotti, vincitore dell’VIII edizione del contest "La Realtà Che Non Esiste" ideato da One More Pictures con Rai Cinema, dedicato ai rischi dei deepfake e prodotto in collaborazione con la Polizia Postale. Tredici Pietro si esibirà dal vivo con il brano "La Fretta", colonna sonora del corto, che nel cast vede Samuele Carrino, Cecilia Cantarano, Alessia Cosmo, Davide Vavalà e Gian Marco Tognazzi. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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