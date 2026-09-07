Venezia 2026, il programma completo del 7 settembre: Leone d’Oro a Ellen Burstyn, attesa per Riccardo Scamarcio. Tutti i film, red carpet ed eventi L'attrice riceverà il Leone d’Oro alla carriera, mentre l'attore italiano presenta il film I Figli della Scimmia: tutti gli appuntamenti del 7 settembre.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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È una giornata di grandi appuntamenti quella che attende il pubblico alla Mostra del Cinema di Venezia 2026. La Kermesse entra nel vivo con il momento più prestigioso: la consegna del Leone d’Oro alla Carriera a Ellen Burstyn, icona del cinema internazionale. Ma il programma non si ferma alla celebrazione dell’attrice: tra proiezioni, incontri e anteprime, spazio anche al cinema italiano con Riccardo Scamarcio, protagonista de I Figli della Scimmia. Di seguito, il programma completo di oggi, 7 settembre 2026.

Venezia 2026, il Leone d’Oro a Ellen Burstyn

Il momento più atteso della giornata è la consegna del Leone d’Oro alla Carriera a Ellen Burstyn, in programma alle 14.10. L’attrice, protagonista di film indimenticabili come L’esorcista e Alice non abita più qui (per cui vinse l’Oscar), riceve il riconoscimento voluto dal direttore artistico Alberto Barbera, che coronando oltre cinquant’anni di carriera la affianca a George Clooney tra i premiati alla carriera di questa edizione. La cerimonia sarà seguita dalla proiezione del cortometraggio Flesh Impact di Maggie Gyllenhaal, dedicato a Marilyn Monroe, in cui Burstyn recita insieme a Dakota Johnson, Peter Sarsgaard e Sepideh Moafi, all’interno della sezione Venice Open dedicata ai cortometraggi.

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Venezia 83 e Venice Open: dal Giappone all’Italia, fino alla mezzanotte

Il programma pubblico prosegue nel pomeriggio con Venezia 83, la sezione principale aperta a tutti gli accreditati: alle 17.00 arriva Look Back di Hirokazu Koreeda, tratto dal celebre manga di Tatsuki Fujimoto, con protagoniste Natsuki Deguchi e Aju Makita, affiancate da Masaki Suda. Alle 19.30 tocca invece a L’estranea (The Spiral) di Paolo Strippoli, thriller psicologico con un cast tutto italiano di peso: Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. La serata si chiude, sempre in Venice Open Fuori Concorso, con due titoli asiatici: alle 22.00 Arrested Memory di SABU e alle 23.50 No Paradise if You Are Killed by a Woman di Halkawt Mustafa.

Orizzonti, Film on Films e Venezia Spotlight

Ricchissima anche Orizzonti, con due appuntamenti seguiti da incontri con gli autori: alle 14.15 Yak Mai (The Burning Giants) di Phuttiphong Aroonpheng e alle 17.15 I figli della scimmia di Tommaso Landucci, opera prima del documentarista con Riccardo Scamarcio protagonista, affiancato da Fausto Russo Alesi, Lidiya Liberman e Luigi Diberti; entrambi i titoli sono seguiti da Q&A finale. Nella sezione Film on Films (17.30) va in scena The Pervert’s Guide to Utopias di Sophie Fiennes, mentre Venezia Spotlight propone alle 21.00 Hiwar Ma’Albahr (Conversation with the Sea) di Muayad Alayan, anch’esso con incontro con il pubblico a seguire.

Documentari e classici restaurati

Sul fronte documentari, la sezione Non Fiction offre alle 15.00 un doppio appuntamento con Mariano Llinás e la sua Biografía de Jorge Luis Borges (parti II e III), e alle 16.30 Boatbuilders di Luke Lorentzen, entrambi con incontro finale con gli autori. Per gli amanti della storia del cinema, Venezia Classici propone alle 11.15 il restaurato Valerie a týden divů di Jaromil Jireš e alle 14.00 Popiół i diament di Andrzej Wajda, due pietre miliari del cinema centro-europeo.

Giornate degli Autori e Settimana della Critica

Le sezioni parallele completano il quadro: le Giornate degli Autori presentano alle 11.00 A veces me entra tristeza, otras veces rebelión di María Aparicio e alle 16.30 Une femme aujourd’hui di Robert Guédiguian, che riunisce ancora una volta la sua storica "famiglia" di attori – Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin e Gérard Meylan – accanto alla giovane Marilou Aussilloux. La Settimana della Critica, nello spazio SIC@SIC, propone alle 13.45 il cortometraggio Dove le lacrime aspettano di Caterina Bertini e Blu Fasoli e il documentario Prima della guerra di Tommaso Usberti.

Gli ospiti della giornata

Per quanto riguarda gli ospiti della giornata, la vera protagonista è Ellen Burstyn, presente per ricevere il Leone d’Oro, insieme al cast di Flesh Impact con Dakota Johnson, Peter Sarsgaard e Sepideh Moafi. Per il cinema italiano, ci si aspetta la presenza del cast de L’estranea: Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi, Adriano Giannini e Romana Maggiora Vergano, accanto al regista Paolo Strippoli; così come Riccardo Scamarcio con il resto del cast e il regista Tommaso Landucci per I figli della scimmia. Robert Guédiguian dovrebbe accompagnare la presentazione di Une femme aujourd’hui alle Giornate degli Autori, insieme ai suoi attori storici.

Gli eventi della giornata

Oltre alla cerimonia del Leone d’Oro, la giornata è scandita da numerosi incontri con gli autori dopo le proiezioni, tipici delle sezioni parallele: da Yak Mai a I figli della scimmia, da The Pervert’s Guide to Utopias a Conversation with the Sea, fino ai documentari di Llinás e Lorentzen e ai titoli delle Giornate degli Autori e della Settimana della Critica, che offrono al pubblico l’occasione di dialogare direttamente con registi e interpreti. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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