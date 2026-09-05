Venezia 2026, il programma completo del 5 settembre: è il giorno della reunion degli Oasis, Nanni Moretti e Robert Pattinson. Ecco i film più attesi Il Lido si prepara a una giornata piena e intensa: Il regista italiano porta il suo nuovo film, mentre Liam e Noel Gallagher riaccendono la febbre Oasis.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il sabato del Lido si prepara a vivere una delle giornate più movimentate di Venezia 2026. Arriveranno, infatti, Liam e Noel Gallagher, per la serata dedicata agli Oasis, ma l’attenzione è tutta rivolta a Nanni Moretti con il suo nuovo film Succederà Questa Notte, e a Robert Pattinson. In mezzo, un programma fitto tra cinema d’autore, documentari, restauri e sezioni indipendenti. Vediamo il programma completo di oggi, sabato 5 settembre 2026.

Venezia 2026, Sala Grande: la giornata del concorso

La giornata al Palazzo del Cinema si apre alle 15.00 con The Road to Jericho di Amos Gitai, un film corale in inglese, ebraico, arabo e francese. Alle 17.00 tocca a Primetime di Lance Oppenheim, con Robert Pattinson protagonista e produttore, che sarà presente al Lido. Nel cast anche Merritt Wever, Skyler Gisondo e la cantautrice Phoebe Bridgers. Il momento clou arriva alle 19.15 con Succederà questa notte (It Will Happen Tonight) di Nanni Moretti, primo titolo italiano in Concorso per il Leone d’Oro, ambientato tra Italia, Francia, Inghilterra e Spagna. Moretti sarà al Lido insieme al cast, che comprende Louis Garrel, Jasmine Trinca e Hippolyte Girardot. Alle 21.30 la sala si trasforma per Oasis: Don’t Look Back in Anger di Dylan Southern e Will Lovelace, il documentario sulla reunion dei fratelli Gallagher, presentato fuori concorso nella sezione Venice Open. Confermata la presenza di Liam e Noel Gallagher. A chiudere, alle 23.50, Father Joe di Barthélémy Grossmann, con un cast che comprende Al Pacino, Kiefer Sutherland ed Ever Anderson.

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Orizzonti e Biennale College

Nella sezione Orizzonti, dedicata alle nuove tendenze del cinema mondiale, la giornata propone alle 14.00 Eklipse di Manuel Wetscher (in tedesco), seguito da un incontro con gli autori. Nel cast figurano, tra gli altri, Moritz Hohlrieder, Finley Brown e Hannes Perkmann; il regista Manuel Wetscher sarà presente per il Q&A. Alle 16.30 Un détour par Diane (Diane in the Loop) di Ann Sirot e Raphaël Balboni, anch’esso con Q&A finale. Alle 17.15, per Biennale College Cinema, va in scena Tijuana, todavía di Gabriel Gutierrez Morales, proiezione vietata ai minori di 18 anni, con incontro con il regista a seguire. Confermata anche la presenza al Lido di Humberto Busto, protagonista e produttore del film.

Venezia Spotlight e il cinema italiano

Alle 21.00 la sezione Venezia Spotlight presenta Serpenti di Roberto De Paolis Maino, il ritorno del regista romano al Lido dopo Princess (2022), seguito da un incontro con cast e autori. Nel cast sono confermati Alessandro Borghi, Pietro Castellitto, Valeria Golino e Leonardo Lidi. È uno degli appuntamenti italiani più attesi della giornata.

Venice Open – Non Fiction e Venezia Classici

Il fronte documentario prosegue alle 14.30 con Imperium di Sergei Loznitsa (175 minuti, con Q&A) e alle 17.00 con Al mowaten Osama (Citizen Osama) di Ahmed Hassouna, anch’esso seguito da un incontro con gli autori. Per entrambi i titoli, sezione, cast e durata sono confermati dalla scheda ufficiale della Biennale. Venezia Classici, la sezione dedicata ai restauri, propone invece due appuntamenti mattutini: alle 11.00 Udju azul di Yonta (The Blue Eyes of Yonta) di Flora Gomes e alle 14.00 il capolavoro di Roberto Rossellini Viaggio in Italia, con Ingrid Bergman e George Sanders.

Settimana della Critica e Giornate degli Autori

Per la sezione Settimana della Critica, alle 13.45, il programma unisce il corto Gusci (Eggshells) di Elisa Chiari e Francesca Trovato al mediometraggio Our Share of Sand di Shalini Adnani, con Q&A conclusivo. Alle Giornate degli Autori, nella rassegna Women’s Tales, alle 16.30 si susseguono Discipline di Mona Fastvold, Avec Kim di Claire Denis (entrambi senza dialoghi) e Les Indes (The Indies) di Pauline Julier e Nicolas Chapoulier, con incontro finale.

Gli ospiti della giornata

La presenza più attesa è quella dei fratelli Liam e Noel Gallagher, annunciati sul red carpet per la proiezione serale del documentario sugli Oasis. Per il cinema italiano, Nanni Moretti presenta Succederà questa notte insieme al cast, che comprende Louis Garrel, Jasmine Trinca e Hippolyte Girardot. Per Serpenti, oltre al regista Roberto De Paolis Maino, sono attesi gli interpreti Alessandro Borghi, Pietro Castellitto, Valeria Golino e Leonardo Lidi. Tra gli ospiti internazionali spicca inoltre Robert Pattinson, protagonista e produttore di Primetime, che sarà presente al Lido, mentre per Father Joe sono confermati Al Pacino, Kiefer Sutherland ed Ever Anderson. Diversi autori delle sezioni Orizzonti, Settimana della Critica e Women’s Tales – tra cui Manuel Wetscher, Ann Sirot e Raphaël Balboni, Shalini Adnani, Pauline Julier e Nicolas Chapoulier – incontreranno inoltre il pubblico dopo le rispettive proiezioni. Per Tijuana, todavía è confermata la presenza di Humberto Busto, protagonista e produttore del film.

Gli eventi della giornata

Oltre alle proiezioni, la giornata è scandita da vari incontri con gli autori e Q&A, generalmente riservati a un pubblico ridotto rispetto alla proiezione stessa e non sempre completamente aperti agli accreditati generici: seguono Eklipse, Un détour par Diane, Tijuana, todavía, Serpenti, Imperium, Al mowaten Osama, il dittico Settimana della Critica e la selezione Women’s Tales. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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