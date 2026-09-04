Venezia 2026, il programma completo del 4 settembre: George Clooney torna al Lido, ma stavolta per un altro motivo. Ecco i film e i red carpet più attesi Dopo il Leone d'Oro alla Carriera, l'attore hollywoodiano torna al Lido, ma ci saranno altre star alla Mostra del Cinema di Venezia: ecco il programma di oggi.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il Lido torna ad accendersi con una giornata ricca di appuntamenti, grandi nomi e storie destinate a far parlare. Venerdì 4 settembre la Mostra del Cinema di Venezia 2026 entra nel vivo con un programma che attraversa il concorso, le sezioni parallele e i grandi classici restaurati. A catalizzare l’attenzione saranno soprattutto George Clooney, atteso nuovamente sul red carpet. Ma accanto alle star internazionali trovano spazio anche autori emergenti, cinema d’autore e opere capaci di sorprendere il pubblico. Vediamo insieme il programma del 4 settembre.

Venezia 2026, Sala Grande e Sala Darsena: la giornata del concorso

Si parte alle 14.30 con Queer Edward II di Theo Rollason, rilettura del classico Marlowe/Jarman in lingua inglese. Alle 17.00, in concorso a Venezia 83, arriva 15/18 (A Place to Heal) di Cédric Kahn, ambientato in una comunità per giovani con disturbi psichici: il film, che vede recitare tra gli altri Zoé Monpart, Malou Khebizi e Kenji Peyran, insieme allo stesso Kahn in un ruolo, racconta indirettamente anche il peso della sofferenza e del trauma, tema ricorrente in diversi titoli di quest’edizione. Alle 19.15 tocca a Nelson-san, Anata wa Hito wo Koroshimashitaka? di Shinya Tsukamoto, dramma giapponese sui traumi di un veterano di guerra.

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La serata si sposta poi fuori concorso, sezione Venice Open – Fiction: alle 21.45 debutta The Basics of Philosophy di Paul Schrader, terzo capitolo della sua serie "Man in a Room" dopo First Reformed e The Card Counter. Il cast è guidato da Jack Huston, Sofia Boutella, Daniel Zovatto, Bill Pullman e Dana Delany, con Martin Scorsese in veste di produttore esecutivo: la presenza del regista californiano non sarebbe confermata. Chiude la giornata in Sala Grande, alle 23.50, il francese Jupiter di Alexandre Smia.

Orizzonti e Biennale College

Nella sezione Orizzonti, alle 14.00 viene presentato La maison du vent (House of the Wind) di Auguste Bernard Kouemo Yanghu, girato in francese e bafang, seguito da un incontro con gli autori. Alle 16.45 è la volta di La città dei vivi, mentre alle 17.15 la Biennale College Cinema propone Gu shi della regista cinese Amie Song, produzione USA/Hong Kong/Thailandia, anch’esso con Q&A finale.

Venezia Spotlight: la scommessa di Rami Kodeih

Alle 21.00 la sezione Venezia Spotlight ospita la prima mondiale di Furies di Rami Kodeih, esordio alla regia ambientato durante la crisi di liquidità libanese. Il film, scritto insieme a Nora Mariana, ha come protagoniste Maria Nakouzi, Rym Mroue, Hasan Akil e Issam Bou Khaled, e conta George Clooney come produttore esecutivo attraverso la sua Smokehouse Pictures: la presenza del regista e del cast principale è annunciata per l’incontro con il pubblico dopo la proiezione.

Sala Casinò: non fiction e Venezia Classici

Alle 11.30 in Sala Casinò va in scena l’evento-fiume My Undesirable Friends: Part II – Exile, il documentario in due parti (191′ e 164′, con intervallo) della regista russa Julia Loktev sull’esilio del giornalismo indipendente russo. Nel pomeriggio, alle 16.30, spazio a Shumei: The Living Legacy of Kabuki di Takashi Miike, seguito da incontro con gli autori.

Per Venezia Classici, appuntamento imperdibile per i cinefili: alle 11.15 il restauro di Abschied von Gestern (Yesterday Girl) di Alexander Kluge, pietra miliare del nuovo cinema tedesco, e alle 14.00 la commedia di Ernst Lubitsch To Be or Not to Be, capolavoro del 1942 con Carole Lombard e Jack Benny.

Settimana della Critica e Giornate degli Autori

Alle 13.45 la Settimana della Critica propone il cortometraggio E-I-E-I-O di Noemi Arfuso e il lungometraggio cinese Faxian zhi lü di Dong Jie, con Q&A. Alle 17.00 le Giornate degli Autori presentano Balcanica di Nicola Sorcinelli, film italiano girato tra italiano, inglese e dari, anch’esso seguito da un incontro con la troupe.

Gli ospiti attesi sul red carpet

La giornata del 4 settembre arriva a due giorni dalla cerimonia inaugurale che ha visto protagonista George Clooney. La sua presenza al Lido, però, non si esaurisce nella cerimonia: l’attore torna infatti sul red carpet come produttore esecutivo di Furies di Rami Kodeih, attraverso la sua Smokehouse Pictures, ed è probabile una sua apparizione accanto al regista libanese e al cast del film, composto da Maria Nakouzi, Rym Mroue, Hasan Akil e Issam Bou Khaled. Per The Basics of Philosophy, Paul Schrader dovrebbe essere accompagnato sul tappeto rosso da parte del cast, con Jack Huston nel ruolo del protagonista, Sofia Boutella, Bill Pullman e Dana Delany tra i nomi più attesi dai fan.

Conferenze stampa e incontri con il pubblico

Diverse proiezioni della giornata sono seguite da momenti di confronto diretto con gli autori, secondo la consueta formula della Mostra che alterna proiezioni pubbliche e Q&A. È il caso di La maison du vent di Auguste Bernard Kouemo Yanghu in sezione Orizzonti, di Gu shi di Amie Song alla Biennale College Cinema, di Shumei: The Living Legacy of Kabuki di Takashi Miike nel programma Venice Open, di Faxian zhi lü (Zoom In, Zoom Out) di Dong Jie alla Settimana della Critica e di Balcanica, di Nicola Sorcinelli e con Matilda De Angelis, alle Giornate degli Autori: format pensati per permettere al pubblico di dialogare con registi e interpreti subito dopo la visione. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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