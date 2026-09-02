Venezia 2026, i film in concorso il 2 settembre: il Leone d'oro alla carriera a George Clooney, gli ospiti, il red carpet Al via la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2026, parata di star sul Lido con il Leone d'Oro alla Carriera a George Clooney. I film in concorso all'apertura

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Il Lido prende vita con lo stile scintillante che solo Venezia può permettersi. Mercoledì 2 settembre 2026 prende ufficialmente il via l’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, e per undici giorni la laguna torna essere il centro del mondo del cinema. Ad aprire le danze è una serata leggendaria: quella in cui George Clooney sale sul palco della Sala Grande per ritirare il suo Leone d’oro alla carriera.

George Clooney e il Leone d’oro alla carriera: come sarà la serata inaugurale

Non è la prima volta che George Clooney cammina su un red carpet veneziano, ma questa sera avrà un peso diverso. È qui, al Lido, che l’attore ha presentato negli anni titoli diventati parte della storia del festival, ed è sempre qui che nel 2014 ha sposato la sua Amal. Il premio arriva quindi a chiudere idealmente un cerchio aperto quasi trent’anni fa, quando il dottor Ross di E.R. muoveva i primi passi verso la carriera hollywoodiana che tutti conosciamo.

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A consegnare il riconoscimento sarà la stessa Biennale di Venezia, su proposta del direttore artistico Alberto Barbera, che ha voluto premiare in Clooney l’attore, il regista e il produttore insieme: tre anime di un percorso che spazia da Syriana a Ocean’s Eleven, da Michael Clayton a Jay Kelly, senza dimenticare l’impegno civile che da anni accompagna la sua immagine pubblica. A pronunciare la laudatio sarà Laura Dern, mentre a condurre la cerimonia, insieme a quella conclusiva del 12 settembre, saranno Greta Scarano e Nicolas Maupas.

Clooney, va detto, ha commentato la notizia con la leggerezza che lo caratterizza: ha parlato di Venezia come del suo festival preferito, aggiungendo con autoironia che un premio del genere, in fondo, è anche un modo elegante per dirgli che gli anni passano. Accanto a lui, in questa edizione, riceverà il Leone d’oro alla carriera anche Ellen Burstyn.

I film in concorso e gli ospiti attesi sul red carpet del Lido

Subito dopo la cerimonia, la parola passerà al cinema vero e proprio. Ad aprire il concorso principale di Venezia 83 sarà Ink di Danny Boyle, film ambientato negli anni della scalata mediatica di Rupert Murdoch, con un cast che porta sul tappeto rosso Jack O’Connell, Guy Pearce e Claire Foy. È solo il primo dei venti lungometraggi selezionati per la corsa al Leone d’oro, una selezione che quest’anno guarda con particolare attenzione anche al cinema italiano, con cinque titoli in gara. A giudicare le opere in concorso sarà una giuria presieduta da Maggie Gyllenhaal.

Nella stessa giornata prende il via anche la sezione Orizzonti, con il film d’apertura La ragazza con la Leica di Alina Marazzi, mentre l’atmosfera di festa era già stata anticipata martedì 1 settembre dalla proiezione restaurata di Col cuore in gola di Tinto Brass.

Quanto al parterre delle star, l’edizione 2026 anticipa una presenza internazionale di grande richiamo: oltre a Clooney e alle star di Ink (Danny Boyle compreso), sono attesi nei prossimi giorni al Lido nomi come Robert Pattinson, Penélope Cruz, Javier Bardem, Susan Sarandon, John Malkovich e Sam Rockwell, a conferma di una Mostra che, edizione dopo edizione, continua a essere uno degli appuntamenti più seguiti dell’anno per chi ama il grande cinema d’autore e il fascino, mai fuori moda, del red carpet. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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