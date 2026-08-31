Venezia 2026, il Lido si illumina di stelle: Clooney, Moretti e Golino. La guida completa con red carpet, party e appuntamenti per non perdervi nulla Dal 2 al 12 settembre il Lido torna capitale del cinema: film in gara, grandi ritorni, star internazionali, premi, red carpet e gli eventi più attesi.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2026 torna al Lido dal 2 al 12 settembre con un’edizione bella intensa, che riunisce anteprime, autori internazionali e anche una significativa presenza di cinema italiano. Per undici giorni, una pioggia di star (e non solo) tornerà ad animare il Palazzo del Cinema e gli altri luoghi simbolo della manifestazione. Al timone della direzione artistica resta Alberto Barbera, mentre la Biennale è guidata dal presidente Pietrangelo Buttafuoco. Questo articolo vuole essere per voi una guida completa su tutto ciò che c’è da sapere, dalle proiezioni ai party, dalla giuria alle stelle attese sul red carpet, tra cui George Clooney, Robert Pattinson, Valeria Golino e moltissimi altri. Insomma, proprio tutto!

Festival del Cinema di Venezia 2026, quando inizia: le date

Ci siamo, è tutto pronto! Venezia si prepara ad accogliere l’83esima edizione del Festival del Cinema, tra film, eventi, party e la pioggia di star che sfilerà sul red carpet. Ecco il calendario con le date di inizio:

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1° settembre: preapertura con omaggio a Tinto Brass

2 settembre: apertura ufficiale, cerimonia inaugurale e consegna dei Leoni d’oro alla carriera (ore 19, Sala Grande)

2–12 settembre: proiezioni ufficiali del concorso e delle sezioni parallele

12 settembre: cerimonia di chiusura e proclamazione del Leone d’oro e di tutti i premi ufficiali

Greta Scarano e Nicolas Maupas condurranno nella Sala Grande la cerimonia inaugurale e torneranno sullo stesso palco il 12 settembre per la chiusura e la proclamazione dei premi ufficiali.

Venezia 2026, la preapertura: l’omaggio a Tinto Brass

Venezia 83 comincerà in realtà con un giorno d’anticipo. Martedì 1° settembre, nella Sala Darsena al Lido, la serata di preapertura renderà omaggio a Tinto Brass con Col cuore in gola, il thriller pop del 1967. Il film sarà presentato in prima mondiale nella nuova versione restaurata in 4K dal Centro Sperimentale di Cinematografia con il supporto di Netflix.

Venezia 83: tutti i film in concorso

Sono 20 i film selezionati per il concorso principale di Venezia 83, tutti presentati in prima mondiale. Tra i registi: Danny Boyle, Werner Herzog, Hirokazu Kore-eda, Tsukamoto Shin’ya, Lee Chang-dong, Martin McDonagh, Nanni Moretti, Casey Affleck, Florian Zeller. La selezione comprende una sola regista donna, la danese May el-Toukhy. La lista completa:

Ink di Danny Boyle (film d’apertura) – con Jack O’Connell, Guy Pearce, Claire Foy

Company di Casey Affleck – con Nick Nolte, Ben Mendelsohn, Scoot McNairy,

Adelaide Clemens, Caylee Cowan

Kami Nour (A Bit of Light) di Ali Asgari

Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis – con Adriano Giannini, Ana Celentano

Un bon petit soldat di Stéphane Brizé – con Alba Rohrwacher, Vincent Lindon

Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis – con Vanessa Scalera, Lino Musella, Tommaso Ragno

Kvinde ukendt (Woman Unknown) di May el-Toukhy

Bucking Fastard di Werner Herzog – con Rooney Mara, Kate Mara, Orlando Bloom

15/18 (A Place to Heal) di Cédric Kahn

DAU di Ilya Khrzhanovsky

Look Back di Hirokazu Kore-eda

Ga-neung-han sa-rang (Possible Love) di Lee Chang-dong

Wild Horse Nine di Martin McDonagh – con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi

Succederà questa notte di Nanni Moretti – con Louis Garrel, Jasmine Trinca

Primetime di Lance Oppenheim – con Robert Pattinson

The Echo Chamber di Andrea Pallaoro – con Luca Marinelli, Alicia Vikander, Susan Sarandon

Un peu avant minuit di Nicolas Pariser – con Melvil Poupaud, Chiara Mastroianni, Golshifteh Farahani

L’estranea di Paolo Strippoli – con Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi

Nelson san, anata wa hito wo koroshimashita ka? di Shinya Tsukamoto – con Geoffrey Rush

Bunker di Florian Zeller – con Penélope Cruz, Javier Bardem, Paul Dano, Stephen Graham, Patrick Schwarzenegger

I 5 italiani in concorso

Cinque i titoli italiani in corsa per il Leone d’oro: Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, con Vanessa Scalera, Succederà questa notte di Nanni Moretti, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro e L’estranea di Paolo Strippoli. Il ritorno più clamoroso ha una data precisa: 1989. "Mancava da Venezia dal 1989, l’anno di Palombella rossa. Vogliamo farci perdonare l’errore compiuto 37 anni fa", ha detto Barbera annunciando Succederà questa notte di Nanni Moretti in concorso. In concorso, a dire il vero, Moretti manca da ancora più tempo: dal 1981, l’anno del Leone d’argento a Sogni d’oro.

I fuori concorso a Venezia 2026: fiction, documentari e serie

La sezione Fuori Concorso – Fiction riunisce undici film, tra cui le nuove opere di Gianni Amelio, Mario Martone, Lav Diaz, Kornél Mundruczó e Paul Schrader. A chiudere l’83ª Mostra sarà Dio ride di Giovanni Veronesi, presentato in prima mondiale sabato 12 settembre dopo la cerimonia di premiazione. Tra i titoli italiani vi sono anche: Nessun dolore di Gianni Amelio, interpretato da Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea, e Scherzetto di Mario Martone, tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone e interpretato da Toni Servillo. The Basics of Philosophy di Paul Schrader è interpretato da Jack Huston, Sofia Boutella, Daniel Zovatto, Bill Pullman, Dana Delany, Shiloh Fernandez e Karl Glusman. Per quanto riguarda la chiusura, nel cast di Dio ride compaiono Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Francesco Gheghi, Maurizio Lombardi, Paolo Rossi e Carlo Cecchi. Tra gli autori presenti figurano Alex Gibney, Amos Gitai, Barbara Kopple, Sergei Loznitsa, Takashi Miike, Tsai Ming-liang, Wim Wenders e la coppia formata da Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin. Tra i titoli italiani figura Be Brave di Francesco Carrozzini, documentario dedicato a Renzo Rosso, fondatore di Diesel, presentato come il primo lungometraggio documentario italiano interamente lavorato attraverso l’intelligenza artificiale.

L’unica serie annunciata nel programma di Venezia 83 è Peccato, mockumentary diretto da Valerio Vestoso e interpretato da Emanuela Fanelli, prossimamente su HBO Max. Accanto alla protagonista compaiono Stefano Accorsi, Anna Bonaiuto, Alessandro Borghi, Geppi Cucciari, Sabrina Ferilli, Valerio Mastandrea, Ferzan Özpetek, Paolo Virzì e Paola Cortellesi.

Le Altre sezioni

Orizzonti

Sono 19 i lungometraggi selezionati, quattro dei quali italiani. Ad aprire la sezione sarà La ragazza con la Leica di Alina Marazzi. Gli altri titoli italiani sono Una storia, opera prima di Anna Foglietta, La città dei vivi di Edoardo Gabbriellini e I figli della scimmia di Tommaso Landucci. Una storia è interpretato da Alba Rohrwacher, Guido Caprino, Caterina Casini ed Elio De Capitani, mentre La città dei vivi vede nel cast Valerio Mastandrea.

Venezia Spotlight

Nella sezione Venezia Spotlight spicca Serpenti con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Pietro Castellitto, affiancato da Hombre al Agua con Gael García Bernal.

Film on Films

Tra i titoli più attesi figura Joie de vivre, il documentario di Luca Guadagnino dedicato a Bernardo Bertolucci, della durata di 435 minuti, pari a sette ore e quindici.

Le Giornate degli Autori

Le Giornate degli Autori arrivano alla 23esima edizione, la prima senza il fondatore Giorgio Gosetti, scomparso a marzo, e a lui interamente dedicata. Ad aprire sarà My Notes on Mars dell’ungherese Lili Horvát, con Mackenzie Davis e Rupert Friend; unico italiano in gara Balcanica di Nicola Sorcinelli, con Matilda De Angelis. Mia Wasikowska accompagnerà invece Agata the Writer di Kuba Dorabialski, in concorso alle Giornate degli Autori.

La Settimana Internazionale della Critica

La Settimana Internazionale della Critica porta al Lido sette opere prime in concorso e due eventi speciali, tutti in anteprima mondiale: apre Il Grande Giaffa di Marco Santi con Edoardo Pesce, chiude Rider di Roan Johnson e Davide Pavanello, musical noir ambientato a Milano.

Venice Immersive, il cinema oltre lo schermo

Tra le sezioni ufficiali della Mostra c’è anche Venice Immersive, dedicata alle nuove forme di narrazione digitale, alla realtà virtuale e alle esperienze immersive. L’edizione 2026 segna il decimo anniversario della sezione e porta al Lido 68 progetti provenienti da 26 Paesi: 30 sono in concorso, 35 compongono la sezione Best of Immersive e 3 arrivano da Biennale College Cinema – Immersive. Il cuore della manifestazione è la Venice Immersive Island, al Lazzaretto Vecchio, di fronte alla Riva di Corinto. Le esperienze sono visitabili durante la Mostra e la sezione dispone anche di accrediti dedicati.

Venezia Classici: i film restaurati

Venezia Classici presenta in anteprima mondiale una selezione dei migliori restauri di film classici realizzati nell’ultimo anno da cineteche, istituzioni culturali e produzioni di tutto il mondo. Nel 2026 sono 19 i restauri selezionati (tra questi, Col Cuore in Gola, omaggio a Tinto Brass).

Biennale College Cinema: spazio ai nuovi talenti

Tra le sezioni ufficiali c’è anche Biennale College Cinema, laboratorio di alta formazione, ricerca e sperimentazione dedicato allo sviluppo e alla produzione di lungometraggi a micro-budget. Nella Sala Web dell’edizione 2026 saranno presentati tre lungometraggi di Biennale College Cinema:

Demetra in esilio di Maria Giovanna Cicciari, Italia, opera prima

Gu Shi di Amie Song, Stati Uniti, Hong Kong e Thailandia, opera prima

Tijuana, Todavía di Gabriel Gutierrez Morales, Messico, opera prima

I tre film saranno disponibili online rispettivamente dal 3, 4 e 5 settembre attraverso la piattaforma Biennale Cinema Channel.

La Sala Web: una parte della Mostra arriva online

La Biennale ha previsto anche una Sala Web, che permette di seguire online una parte della selezione ufficiale. Nel 2026 saranno disponibili 12 cortometraggi, 11 della sezione Orizzonti e uno Fuori Concorso, oltre ai tre lungometraggi di Biennale College Cinema. I cortometraggi saranno disponibili gratuitamente in tutto il mondo attraverso Festival Scope; i tre lungometraggi di College Cinema saranno invece disponibili attraverso Biennale Cinema Channel.

I cortometraggi saranno proposti in streaming in corrispondenza delle rispettive giornate di proiezione e resteranno disponibili fino al 30 settembre, nei limiti dei posti disponibili.

Venezia 2026, la giuria: Maggie Gyllenhaal presidente, e il caso della conferenza stampa

La Giuria di Venezia 83 è presieduta dall’attrice, regista e sceneggiatrice americana Maggie Gyllenhaal. Tra i componenti: la franco-tunisina Kaouther Ben Hania, l’afgana Shahrbanoo Sadat, il compositore e artista inglese Daniel Blumberg (The Brutalist), il semiologo e critico italiano Francesco Casetti, il regista e sceneggiatore francese Xavier Giannoli e il regista e produttore di Hong Kong Johnnie To. Intorno alla conferenza stampa della giuria è nato un piccolo caso dopo l’annuncio della cancellazione dell’incontro, motivata da "impegni concomitanti". Deadline Hollywood, che aveva inizialmente riportato la notizia, ha poi chiarito che l’allarme è rientrato: la stampa potrà incontrare regolarmente la giuria nella consueta conferenza.

I Leoni d’oro alla carriera: Clooney e Burstyn

Laura Dern e la laudatio per George Clooney

Sarà Laura Dern a pronunciare la laudatio in onore di George Clooney in occasione del conferimento del Leone d’oro alla carriera all’attore e regista statunitense. La cerimonia si svolgerà mercoledì 2 settembre, a partire dalle ore 19, presso la Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, aprendo ufficialmente la serata inaugurale dell’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Il legame professionale tra i due artisti include la recente partecipazione al film Jay Kelly di Noah Baumbach, dove Dern ha recitato accanto allo stesso Clooney.

Per Ellen Burstyn, il Leone d’oro alla carriera sarà consegnato prima della proiezione del cortometraggio Flesh Impact di Maggie Gyllenhaal, un omaggio a Marilyn Monroe nel centenario della nascita, interpretato da Dakota Johnson ed Ellen Burstyn. Quest’ultima veste i panni di una Marilyn immaginaria, invecchiata e mai conosciuta dal pubblico, mentre Johnson incarna la diva all’apice della fama.

Le star attese sul red carpet

Il red carpet del Lido si prepara ad accogliere una parata internazionale di star. Ecco tutti i nomi attesi:

George Clooney

Ellen Burstyn

Robert Pattinson

Penélope Cruz

Javier Bardem

Susan Sarandon

Alicia Vikander

Mia Wasikowska

Amanda Seyfried

Orlando Bloom

Faye Dunaway

Kiefer Sutherland

John Malkovich

Sam Rockwell

Claire Foy

Rooney Mara

Kate Mara

Jack O’Connell

Guy Pearce

Casey Affleck

Nick Nolte

Ben Mendelsohn

Scoot McNairy

Adelaide Clemens

Geoffrey Rush

Sofia Boutella

Bill Pullman

Jack Huston

Chiara Mastroianni

Golshifteh Farahani

Melvil Poupaud

Paul Dano

Patrick Schwarzenegger

Steve Buscemi

Vincent Lindon

Alba Rohrwacher

Liam Gallagher

Noel Gallagher

Russell Crowe

Mackenzie Davis

Rupert Friend

Gael García Bernal

Dakota Johnson

Laura Dern

Maggie Gyllenhaal

E ancora, per gli eventi mondani:

Pamela Anderson per il gala amfAR (6 settembre), dove riceverà l’amfAR Award of Courage.

Marina Abramović, che riceverà l’Award of Inspiration sempre ad amfAR.

Irina Shayk per il Filming Italy Venice Award (6 settembre).

Faye Dunaway per il Premio Kinéo, dove riceverà il Premio alla Carriera (5 settembre).

Nicola Peltz Beckham per il Rising Star Award del Premio Kinéo.

Alle Giornate degli Autori, il film d’apertura My Notes on Mars di Lili Horvát porterà a Venezia Mackenzie Davis e Rupert Friend

Tinto Brass, infine, riceverà il Premio Pietro Bianchi, Ii riconoscimento assegnato alla Mostra di Venezia dai Giornalisti cinematografici d’intesa con la Biennale.

Le star del cinema italiano

Per quanto riguarda i volti italiani, vedremo:

Nanni Moretti

Vanessa Scalera

Adriano Giannini

Jasmine Trinca

Luca Marinelli

Romana Maggiora Vergano

Valeria Bruni Tedeschi

Alba Rohrwacher

Chiara Mastroianni

Alessandro Borghi

Valeria Golino

Valerio Mastandrea

Toni Servillo

Serena Rossi

Pierfrancesco Favino

Silvio Orlando

Pietro Castellitto

Anna Foglietta

Guido Caprino

Riccardo Scamarcio

Benedetta Porcaroli

Matilda De Angelis

Edoardo Pesce

Luca Guadagnino

Gianni Amelio

Mario Martone

Greta Scarano

Nicolas Maupas

Venezia 2026, tutti i party e gli eventi

Dal 2 al 12 settembre 2026, l’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia riporterà al Lido registi, attori, produttori, maison, collezionisti e grandi marchi internazionali. Accanto al programma cinematografico, ce n’è un altro fatto di di gala charity, premiazioni, dinner, concerti, lounge e appuntamenti privati, alcuni accessibili al pubblico, altri rigorosamente su invito. Ecco quali sono:

1° settembre – Preapertura e vigilia: restauro Col cuore in gola di Tinto Brass in Sala Darsena (ore 21). Serata Back to Hogwarts per i 25 anni di Harry Potter e la Pietra Filosofale, location riservata, navette da Piazza San Marco e dal Lido. Possibile Variety Party all’Hotel Excelsior (anticipazione non ancora confermata ufficialmente).

2 settembre – Apertura della Campari Lounge sulla Terrazza Biennale, con DJ set. Apertura de La Terrazza by Atlas Concorde all’Hotel Excelsior Venice Lido (ore 18.30).

3 settembre – Masterclass di George Clooney alla Match Point Arena (ore 16, 250 posti per accreditati). Party Campari per Il Grande Giaffa con Edoardo Pesce, Carlotta Gamba e Barbara Chichiarelli.

4 settembre – Masterclass The Art and Craft of Cinema con Chloé Zhao e Łukasz Żal, organizzata con Cartier (ore 15.30). Notte: Bob Sinclar alla spiaggia del Des Bains Beach Club; Mamacita al Sabia Venice (ore 22.30–4).

5 settembre – Premio Kinéo per il 25° anniversario a Casa Cinema Giovani (ore 17): Faye Dunaway riceve il Premio alla Carriera, Nicola Peltz Beckham il Rising Star Award. Alle 20, il Cartier Cinema Club celebrerà al Teatro La Fenice i dieci anni di La La Land con La La Land In Concert: il compositore premio Oscar Justin Hurwitz dirigerà l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta.

6 settembre – Masterclass di Luc Besson alla Match Point Arena (ore 16). All’Hotel Excelsior si terrà l’ottava edizione del Filming Italy Venice Award: Orlando Bloom e Irina Shayk riceveranno il Filming Italy Venice International Award; tra i premiati figurano inoltre Lino Banfi, Alba Rohrwacher, Gabriele Muccino, Mario Martone, Francesca Comencini, Emmanuelle Béart, Monica Guerritore e Matilde Gioli. In serata, al Molino Stucky Venice, il gala amfAR alla sua sesta edizione veneziana: Pamela Anderson e Marina Abramović saranno le protagoniste; sul palco sono previste le esibizioni dal vivo di Mimi Webb e Bebe Rexha. Cena black tie e live auction.

7 settembre – Masterclass di Luca Guadagnino con Cartier alla Match Point Arena (ore 15.30). Forbes Italia premia i vincitori di Next Stars 2026. Campari Lounge: party per I figli della scimmia con Riccardo Scamarcio e incontro con Greta Scarano.

8 settembre – Alle 15, consegna del Cartier Glory to the Filmmaker Award a Luca Guadagnino nella Sala Casinò. Alle 16, masterclass di Ellen Burstyn alla Match Point Arena. Alle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco, il Better World Fund terrà il Gala for Humanity dalle 19.30 a mezzanotte: red carpet, cocktail, cena, charity auction. L’Egitto sarà il Paese d’onore dell’edizione, dedicata ai diritti delle donne e all’educazione.

9 settembre – Campari Lounge: appuntamento con Un passo alla volta – Ferragamo con Martina Ferragamo, Margherita Buy e Francesco Centorame; poi Tutte o Nessuna con Violante Placido e Donatella Finocchiaro.

10 settembre – Alle 21.30 nella Sala Grande, il Campari Passion for Film Award 2026 sarà consegnato a Serena Rossi, prima della presentazione fuori concorso di Scherzetto di Mario Martone.

11 settembre – Al Ca’ Sagredo Hotel, La Dolce Vita – Gala Dinner & Awards, evento black tie di Royal Gentlemen. Alle 17, Closing de La Terrazza by Atlas Concorde all’Excelsior. Campari Lounge: incontro con Chiara Mastroianni e il regista Nicolas Pariser per Un peu avant minuit.

12 settembre – Cerimonia conclusiva nella Sala Grande: Leone d’Oro e tutti i premi ufficiali. Alle 21.30 in Sala Casinò sarà proiettato il film vincitore del Premio degli Spettatori – Armani beauty. A seguire, chiusura con Dio ride di Giovanni Veronesi.

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