A House of Dynamite di Kathryn Bigelow a Venezia 2025: le prime immagini ufficiali mostrano un cast stellare Diffuse da Netflix le prime immagini del prossimo film della regista premio Oscar per The Hurt Locke nel 2009, in uscita il prossimo 24 ottobre su Netflix

Manca pochissimo all’inizio dell’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia e cresce l’attesa per i numerosi film in concorso. Tra questi uno dei più attesi è senza dubbio la nuova pellicola della regista premio Oscar Kathryn Bigelow, A House of Dynamite, che Netflix ha presentato attraverso le prime immagini ufficiali. Il film arriverà in alcune sale selezionate dal prossimo 8 ottobre, per poi approdare in esclusiva su Netflix a partire dal 24 dello stesso mese.

La trama di A House of Dynamite con Kathryn Bigelow a Venezia 2025

La regista di The Hurt Locker (6 premi Oscar nel 2009, tra cui quello per Miglior Film) torna a parlare del conflitto tra nazioni. Questa volta, però, il bersaglio sono gli stessi Stati Uniti. La sinossi ufficiale, distribuita da Netflix, recita: "Quando un singolo missile, non attribuito ad alcuna Nazione, viene lanciato contro gli Stati Uniti, ha inizio una corsa contro il tempo per scoprire i responsabili e decidere come reagire".

Per Bigelow si tratta del ritorno dietro alla macchina da presa dopo ben 8 anni, da quel 2017 in cui diresse Detroit. Una racconto noir per una regista che ha saputo, nella propria carriera, destreggiarsi tra diversi generi senza difficoltà, dal noir stesso fino all’azione, passando per la società contemporanea degli USA. Prima aveva portato in sala la storia vera dell’operazione in cui venne eliminato Osama Bin Laden in Zero Dark Thirty.

L’incredibile cast di A House of Dynamite nelle immagini ufficiali di Netflix

La sceneggiatura di A House of Dynamite è curata da Noah Oppenheim, mentre della produzione si occupano Greg Shapiro, Kathryn Bigelow e lo stesso Oppenheim. Il cast della pellicola è senza ombra di dubbio il suo fiore all’occhiello, potendo vantare nomi del calibro di Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram. Con questi ultimi troviamo anche Jonah Hauer-King, Greta Lee e Jason Clarke. Assieme a loro ci sono inoltre Malachi Beasley, Brian Tee, Brittany O’Grady, Gbenga Akinnagbe, Willa Fitzgerald, Renée Elise Goldsberry, Kyle Allen e Kaitlyn Dever.

Vi ricordiamo che A House of Dynamite uscirà in alcune sale selezionate dall’8 ottobre e poi i streaming su Netflix dal 24 dello stesso mese.

