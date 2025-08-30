Trova nel Magazine
Libero Magazine

Luisa Ranieri è su RaiPlay con un "western campano" ad alta tensione: l'ennesima prova magistrale di carattere e carisma

L'attrice napoletana porta in scena un dramma basato su una storia vera e ambientato nella campagna campana, strangolata dai rifiuti tossici e dalla criminalità

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Luisa Ranieri è una di quelle attrici con la rara capacità di rendere credibile e naturale ogni personaggio che interpreta. Ci riesce benissimo con Lolita Lobosco e ci è riuscita sul set di Veleno, film del 2017 diretto da Diego Olivares e disponibile in streaming gratuitamente su RaiPlay. Un dramma ambientato in Campania e tratto da una storia vera, colorato da un cast di eccellenze campane come, oltre alla già citata Ranieri, Massimiliano Gallo, Salvatore Esposito, Miriam Candurro e Gennaro Di Colandrea.

Di cosa parla la trama di Veleno con Luisa Ranieri in streaming su RaiPlay

Cosimo (Gallo) e Rosaria (Ranieri) sono due allevatori campani che lottano quotidianamente per mantenere la loro fattoria di bufale al riparo da chi intossica il terreno depositando nel sottosuolo rifiuti tossici. La loro piccola impresa agricola è in comproprietà con Ezio (Di Colandrea), il fratello di Cosimo, e sua moglie Adele (Candurro), genitori di tre bambini piccoli. Anche Cosimo e Rosaria scoprono di aspettare finalmente un figlio, e questo li stimola a tenere ancora più duro nella difesa della terra di famiglia. Ma i responsabili dello "smaltimento rifiuti" fanno pressioni per impossessarsi di quell’appezzato che confina con le loro discariche abusive impedendone l’ampliamento attraverso un sordido avvocato, Rino Caradonna (Esposito), che aspira anche a diventare sindaco del paese. Ed Ezio e Adele sembrano inclini a cedere a quelle pressioni insistenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Un’inedita Luisa Ranieri

In Veleno a funzionare sono soprattutto le dinamiche tra i personaggi, in particolare quelle tra il Cosimo di Massimiliano Gallo e la Rosaria di Luisa Ranieri. Ispirato a una storia vera, il film attira lo spettatore nel medesimo imbuto emozionale in cui si trovano molte famiglie contadine del casertano, strette fra la miseria e la camorra. La pellicola avrebbe forse giovato di un ritmo meno serrato e di una maggiore ariosità. Molto efficace anche il personaggio di Caradonna, interpretato dal sempre bravissimo Salvatore Esposito.

Dove vedere Veleno in streaming

Se siete incuriositi dalla lotta di Cosimo e Rosaria per la propria fattoria, voce di tanti contadini campani, trovate Veleno in streaming gratuito nel catalogo di RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri: i film e le serie in streaming

La Preside, Luca Zingaretti e Luisa Ranieri insieme: un amore nato sul set di Cefalonia che continua con la fiction Rai

Le fiction e i film in cui Luca Zingaretti e Luisa Ranieri hanno condiviso, in un mo...
Film Luisa Ranieri

Luisa Ranieri, i film più belli in attesa del ritorno in grande stile sulla Rai: dove la vedremo

Il prossimo autunno l'attrice torna con La Preside, una nuova serie che racconta la ...
Raoul Bova

Immaturi - Il viaggio: Raoul Bova e Luisa Ranieri nel sequel fortunatissimo

Torna il sequel della celebre commedia, stavolta in salsa vacanziera. Tutti i dettag...
Vita segreta di Maria Capasso con Luisa Ranieri su Netflix

Vita segreta di Maria Capasso, il film noir di Netflix con Luisa Ranieri che ha rapito tutti

Da estetista a narcotrafficante, il declino criminale di una vedova ambientato in un...
Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri in Natale senza Babbo

Natale senza Babbo, Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri fanno saltare le feste su Prime Video

A novembre una inedita coppia sotto l'Albero di Natale per una commedia pronta a reg...
Le fiction Rai autunno 2025 video

Fiction Rai, in autunno boom di emozioni, kolossal e storie vere: da Blanca a Cuori 3, passando per Un Professore

Nei prossimi mesi la Tv pubblica ci regalerà delle perle: arriva Sandokan con Can Ya...
I film di Paolo Sorrentino alla Mostra di Venezia in streaming

Paolo Sorrentino a Venezia per un solo motivo: vincere tutto, e lo vuole fare con un film magistrale

Il binomio formato da Sorrentino e la Mostra del Cinema di Venezia dura da oltre 20 ...
Massimo Ranieri, ipotesi Amici per il cantante

Massimo Ranieri ad Amici 25, la candidatura che spiazza a Maria De Filippi: “Sono pronto, chiamami”. Cosa c’è di concreto

Il cantante napoletano si candida come 'consulente' di Amici 25: "Se Maria mi chiama...
Raoul Bova

Immaturi, la compagna di Raoul Bova aspetta un bambino: cosa succede ora

Dalle splendide location scelte, al reboot della serie TV, passando al sequel all'es...

Personaggi

Leopoldo Mastelloni

Leopoldo Mastelloni
Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli
L'attore Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon
Sigfrido Ranucci

Sigfrido Ranucci

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963