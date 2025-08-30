Luisa Ranieri è su RaiPlay con un "western campano" ad alta tensione: l'ennesima prova magistrale di carattere e carisma L'attrice napoletana porta in scena un dramma basato su una storia vera e ambientato nella campagna campana, strangolata dai rifiuti tossici e dalla criminalità

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Luisa Ranieri è una di quelle attrici con la rara capacità di rendere credibile e naturale ogni personaggio che interpreta. Ci riesce benissimo con Lolita Lobosco e ci è riuscita sul set di Veleno, film del 2017 diretto da Diego Olivares e disponibile in streaming gratuitamente su RaiPlay. Un dramma ambientato in Campania e tratto da una storia vera, colorato da un cast di eccellenze campane come, oltre alla già citata Ranieri, Massimiliano Gallo, Salvatore Esposito, Miriam Candurro e Gennaro Di Colandrea.

Di cosa parla la trama di Veleno con Luisa Ranieri in streaming su RaiPlay

Cosimo (Gallo) e Rosaria (Ranieri) sono due allevatori campani che lottano quotidianamente per mantenere la loro fattoria di bufale al riparo da chi intossica il terreno depositando nel sottosuolo rifiuti tossici. La loro piccola impresa agricola è in comproprietà con Ezio (Di Colandrea), il fratello di Cosimo, e sua moglie Adele (Candurro), genitori di tre bambini piccoli. Anche Cosimo e Rosaria scoprono di aspettare finalmente un figlio, e questo li stimola a tenere ancora più duro nella difesa della terra di famiglia. Ma i responsabili dello "smaltimento rifiuti" fanno pressioni per impossessarsi di quell’appezzato che confina con le loro discariche abusive impedendone l’ampliamento attraverso un sordido avvocato, Rino Caradonna (Esposito), che aspira anche a diventare sindaco del paese. Ed Ezio e Adele sembrano inclini a cedere a quelle pressioni insistenti.

Un’inedita Luisa Ranieri

In Veleno a funzionare sono soprattutto le dinamiche tra i personaggi, in particolare quelle tra il Cosimo di Massimiliano Gallo e la Rosaria di Luisa Ranieri. Ispirato a una storia vera, il film attira lo spettatore nel medesimo imbuto emozionale in cui si trovano molte famiglie contadine del casertano, strette fra la miseria e la camorra. La pellicola avrebbe forse giovato di un ritmo meno serrato e di una maggiore ariosità. Molto efficace anche il personaggio di Caradonna, interpretato dal sempre bravissimo Salvatore Esposito.

Dove vedere Veleno in streaming

Se siete incuriositi dalla lotta di Cosimo e Rosaria per la propria fattoria, voce di tanti contadini campani, trovate Veleno in streaming gratuito nel catalogo di RaiPlay.

