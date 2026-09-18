Il Vaticano punta agli Oscar per la prima volta con Green Lava: la storia di Giacamo Mattivi entrata nel cuore di Papa Francesco
Il documentario diretto da Lia Beltrami e Ali Aksu, realizzato con Vatican News, racconta la storia di Giacomo Mattivi e punta alla corsa agli Oscar 2027.
Incredibile, ma vero! Il Vaticano punta agli Oscar 2027. È la prima volta che una produzione realizzata con il suo coinvolgimento arriva a questo punto della competizione, con Green Lava pronto a giocarsi l’accesso agli Academy Awards nella categoria dedicata ai cortometraggi documentari. Prima della presentazione all’Academy, il film sarà proiettato a Beverly Hills dal 18 al 24 settembre. Un passaggio necessario per completare il percorso previsto dal regolamento e verificare se il documentario potrà entrare nella selezione ufficiale della prossima edizione degli Oscar. Di seguito, tutti i dettagli.
Il Vaticano, il film Green Lava può valergli la candidatura agli Oscar 2027: la storia di Giacomo Mattivi
Un documentario nato dalla collaborazione tra una società italiana e realtà del Vaticano potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia degli Academy Awards. Green Lava, diretto da Lia Beltrami e Ali Aksu, racconta la vicenda di Giacomo Mattivi, giovane affetto da distrofia muscolare di Duchenne, e il percorso con cui affronta la morte del fratello Mattia, scomparso a causa della stessa malattia. Le Dolomiti, dove Giacomo vive, fanno da cornice a una storia che mette al centro non soltanto la disabilità, ma soprattutto i legami familiari e la forza della comunità. In particolare, il documentario mostra il suo desiderio di autonomia e la volontà di non lasciarsi definire dalla disabilità. Attraverso la vita universitaria, le amicizie e diverse esperienze, Giacomo cerca un nuovo equilibrio personale. Fondamentali sono, appunto, il sostegno della famiglia, degli amici e della comunità che lo circonda. Il film nasce da Emotions to Generate Change, insieme a Vatican News, Radio Vaticana e Vatican Media. Dopo le proiezioni previste a Beverly Hills dal 18 al 24 settembre, la produzione potrà completare l’iter per sottoporre il cortometraggio alla categoria dell’Oscar per il miglior documentario breve.
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Non si tratta, però, di una candidatura ufficiale del Vaticano: per questa categoria non è infatti prevista la selezione da parte di un governo o di una commissione nazionale. Per Lia Beltrami, che conosce direttamente il contesto in cui vive Giacomo, ciò che emerge dal film è anche la capacità della comunità di creare spontaneamente intorno a lui una rete di inclusione.
Le parole del Dicastero per la Comunicazione su Green Lava
Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione, ha invece descritto la storia come qualcosa che "merita di essere conosciuta da tutti", definendo Green Lava "una celebrazione della vita e dell’amicizia". La possibile qualificazione agli Oscar assume un significato particolare perché, nei 97 anni degli Academy Awards, una produzione realizzata con il coinvolgimento diretto del Vaticano non aveva mai raggiunto questa fase del percorso.
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