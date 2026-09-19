Vasco riceve il Taormina Legend Award: "Felice e orgoglioso, non potrò esserci fisicamente". I motivi dell'assenza Il Kom riceve il prestigioso Taormina Legend Award per la carriera ma per motivi di salute non potrà essere presente alla premiazione. Il messaggio a poche ore dall'evento: "Felice e orgoglioso"

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Sabato 19 settembre, al Teatro Antico di Taormina, c’è un posto vuoto che si farà notare più di tutti gli altri. È quello di Vasco Rossi, scelto per ricevere il Taormina Legend Award, il riconoscimento alla carriera nato con la prima edizione dei Taormina Music Awards – La Notte dei Centauri. Il Komandante non salirà sul palco, ma il suo messaggio è arrivato forte e chiaro: si è detto "felice e orgoglioso" del premio, pur spiegando che non potrà esserci fisicamente.

Perché Vasco Rossi non sarà a Taormina: la convalescenza dopo l’intervento alla schiena

Non siamo comunque davanti a un mistero. Il motivo dell’assenza di Vasco è semplice e molto umano: il rocker di Zocca è ancora in convalescenza dopo un intervento alla schiena programmato. Il recupero richiede tempo e riposo, e per ora non gli permette di affrontare viaggi e serate impegnative.

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Sappiamo comunque quanto gli costi rinunciare a un appuntamento così. Vasco il palco lo vive con tutto il corpo, prima ancora che con la voce. Per questo fermarsi e rimettersi in sesto è la scelta più saggia, e i fan, ne siamo certi, la capiranno senza riserve. Meglio un Vasco in forma domani che uno affaticato oggi.

Taormina Legend Award a Vasco Rossi: le motivazioni del premio

Il premio porta la firma del Comune di Taormina e della Fondazione Taormina. In una lettera indirizzata al cantautore, i promotori hanno spiegato le ragioni della loro scelta. Al centro c’è una carriera lunga più di quarant’anni, che ha lasciato un segno profondo nella musica italiana e, più in generale, nella cultura del nostro Paese.

La lettera ricorda come le sue canzoni abbiano fatto da colonna sonora a generazioni diverse, dando voce a sogni, passioni, debolezze e voglia di libertà. Sono brani che ormai non appartengono più solo a lui ma a tutti noi. Li abbiamo cantati in macchina, sotto il palco, nei momenti belli e in quelli da dimenticare. Per gli organizzatori, la strada percorsa da Vasco è tra le più autentiche e significative della musica italiana contemporanea.

Il 2026 segna anche i 25 anni dall’ultima esibizione di Vasco al Teatro Antico: era il 2001 e il rocker arrivò a Taormina con il Festivalbar. La città non ha mai dimenticato quella serata, e migliaia di persone la ricordano ancora come una delle pagine più emozionanti mai vissute tra quelle pietre millenarie. Il premio, insomma, è anche un modo per chiudere un cerchio.

Certo, vederlo ritirare il riconoscimento di persona sarebbe stata tutta un’altra storia. Ma il legame tra Vasco e Taormina non ha bisogno della sua presenza fisica per essere vero. Il Taormina Legend Award va a un artista che da decenni riempie stadi e cuori, e che riesce a far sentire la sua voce anche da lontano. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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