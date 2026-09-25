Vasco Rossi dopo l’operazione, la riflessione (da brividi) in un post social: “Per vivere fino in fondo bisogna morire da vivi” Il rocker di Zocca è tornato a parlare sul suo profilo dopo il delicato intervento alla schiena. E ha consegnato ai fan l'ennesima pillola di saggezza personale. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

IPA

CONDIVIDI

Usare i social per spiegare la vita. Vasco Rossi lo fa da tempo, dando l’esempio attraverso dei post in cui racconta le sue canzoni, la genesi di certi brani, e alcune storie personali profonde. Lo ha fatto di nuovo, di recente, appena ritornato dalla delicata operazione alla schiena di qualche giorno fa. Il rocker di Zocca ha aperto su Instagram un riflessione sulle difficoltà e sulle cadute che tutti incontrano sul proprio cammino, e sull’importanza di saper attraversare anche i momenti più bui. E mentre Vasco si riprende progressivamente, i fan pensano già alla prossima residency di Roma per i 50 anni di carriera, a giugno 2027. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Vasco Rossi, la riflessione social dopo l’operazione alla schiena

Vasco Rossi è tornato, almeno a livello social, a farsi sentire. Il cantante emiliano era stato costretto, pochi giorni fa, a sottoporsi a un’operazione alla schiena, per trattare a Bologna una spondilolistesi che perdurava da ormai due anni. Curato con l’inserimento di quattro viti e l’impianto di una protesi discale, Vasco aveva poi aggiornato i follower sulla buona riuscita dell’intervento: "L’operazione è riuscita perfettamente e sono già in piedi. Dovrò osservare qualche giorno di convalescenza. La cosa più grave è che mi annoierò un po’".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ora invece è tornato definitivamente a casa. E a mente fredda, ha provato ha consegnare ai suoi fan una riflessone più ampia sull’importanza delle crisi personali nella vita. Lo ha fatto con l’ennesimo post tagliente e profondamente personale, accompagnato da alcune sue foto di repertorio sul palco. "Per vivere fino in fondo la vita", ha scritto, "bisogna morire da vivi. Io per esempio sono morto non so quante volte".

E poi ha proseguito: "Si muore e se ti va bene muoiono anche certe convinzioni, le brutte idee, qualche modo di vedere sbagliato, o di pensare. In ogni caso arrivi a un punto dove in effetti ti sta crollando tutto intorno. Sono momenti necessari anche questi. Almeno per me che sono sempre stato così". E in chiusura di post, non è mancata una sorta di auto-analisi (senza facile auto-assoluzione, però): "Anche quando ero giovane avevo questo aspetto psicologico un po’ ballerino. Poi ora sto spesso da solo quindi non è che proprio posso evadere da me stesso…Perché magari tu nella vita esci e ti distrai. Ecco, io non è che posso uscire molto, quindi non mi distraggo. Allora rimango un po’ inchiodato".

La reazione dei fan e l’attesa per la residency di Vasco Rossi a Roma

Anche stavolta, l’affetto e la gratitudine hanno invaso la sezione dei commenti sotto il post. "Grazie Vasco!!", ha scritto un utente, "quando tocchi il fondo, vieni su, vieni fuori oppure non ci vieni più!! È proprio vero". E altri hanno rincarato: "Siamo i duri che durano"; "Grazie Vasco, come sempre sei tu a tirarmi su". E mentre il popolo del Blasco si è unito sotto la sua bandiera, in tanti sono quelli che già non vedono l’ora di partecipare alla prossima reunion con il loro idolo. L’appuntamento, per celebrare i 50 anni di carriera di Vasco, è fissato per l’estate 2027 a Roma. Con il Vasco Residency Show Roma 2027 e dieci concerti imperdibili allo Stadio Olimpico. Queste le date da segnare:

6 giugno 2027

7 giugno 2027

10 giugno 2027

11 giugno 2027

15 giugno 2027

16 giugno 2027

19 giugno 2027

20 giugno 2027

24 giugno 2027

25 giugno 2027.

Potrebbe interessarti anche