Vasco Rossi sicuro, la scaletta del nuovo tour promette scintille: “Stupefacente”
Il ‘Blasco’ ha svelato di essere al lavoro sui brani che canterà ai concerti della tournée estiva, che avrà una setlist “imprevedibile e inarrivabile”
Vasco Rossi sta per tornare a riempire stadi e arene. Dopo essere rientrato in Italia, infatti, il cantante si è messo subito al lavoro per preparare al meglio la tournée estiva che partirà il prossimo 29 maggio a Rimini. Come aveva già anticipato negli ultimi mesi, il rocker di Zocca ha promesso una scaletta straordinaria per tutti i concerti. Scopriamo tutti i dettagli.
Vasco Rossi, la scaletta del nuovo tour
Dopo avere trascorso l’inverno nella sua villa nella ben più mite Calfiornia (come ormai da tradizione), lo scorso mese Vasco Rossi è rientrato in Italia ed è stato avvistato a Bologna, tornando a fare sognare tutti suoi fan. Il prossimo 29 maggio si aprirà infatti il Vasco Live Tour 2026 e il rocker di Zocca tornerà a riempire gli stadi e a fare cantare tutti a squarciagola sulle note della sua musica immortale. Ma cosa si canterà? Già lo scorso gennaio il ‘Blasco’ aveva annunciato di avere in programma una scaletta "travolgente e inimmaginabile", una vera e propria "bomba" per tutti gli appassionati. Tornato al lavoro, Vasco ha ribadito il concetto, promettendo scintille. "Al secondo giorno di prove. Ieri abbiamo rotto il ghiaccio. Oggi ci siamo guardati… ci siamo riconosciuti… Quindi abbiamo buttato giù già i primi due-tre pezzi della straordinaria scaletta di quest’anno che sarà… imprevedibile, irraggiungibile, inarrivabile, inequivocabile, ineludibile, straordinaria e stupefacente!" ha scritto il cantante sui social, alimentando la curiosità dei fan.
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La setlist dello scorso anno prevedeva alcuni grandi classici immancabili con l’intro di ‘Vita spericolata’, ‘Basta poco’, ‘Buoni o cattivi’, ‘Senza parole’, ‘Sally’ e, ovviamente, il finale con ‘Canzone’ e ‘Albachiara’. Come ormai da anni c’è da aspettarsi che Vasco mantenga alcuni punti fermi della sua scaletta per alternare altre canzoni, regalando al pubblico qualche ritorno inaspettato. Lo scorso inverno ha garantito che "la prima parte sarà dedicata soprattutto agli anni Ottanta" e in tanti sognano già qualche ‘chicca’, magari dagli intramontabili album Colpa d’Alfredo, Vado al massimo, Cosa succede in città e tanti altri.
Vasco Live Tour 2026: tutte le tappe
Il Vasco Live Tour 2026 si aprirà il prossimo 29 maggio a Rimini e si chiuderà esattamente un mese dopo nella cornice dello stadio Friuli di Udine. Di seguito l’elenco completo di tutte le date della tournée estiva di Vasco Rossi:
- 29 maggio: Rimini, Stadio Romeo Neri (Soundcheck – riservato al Blasco Fan Club)
- 30 maggio: Rimini, Stadio Romeo Neri (Data Zero)
- 5 giugno: Ferrara, Parco Urbano Giorgio Bassani
- 6 giugno: Ferrara, Parco Urbano Giorgio Bassani
- 12 giugno: Olbia, Olbia Arena
- 13 giugno: Olbia, Olbia Arena
- 18 giugno: Bari, Stadio San Nicola
- 19 giugno: Bari, Stadio San Nicola
- 23 giugno: Ancona, Stadio del Conero
- 24 giugno: Ancona, Stadio del Conero
- 28 giugno: Udine, Stadio Friuli
- 29 giugno: Udine, Stadio Friuli
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