Vasco Rossi senza limiti, il nuovo video live e l’annuncio (clamoroso) sul ‘giubileo romano’: cosa farà nel 2027 Il rocker di Zocca è uscito con una nuova clip live della sua storica canzone tratta da “Cosa succede in città”. E sembra pronto a una super-residency nella Capitale.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Vasco Rossi accelera ancora. Nel bel mezzo del tour 2026, il rocker di Zocca pubblica il video ufficiale di "Una nuova canzone per lei" in versione live e, allo stesso tempo, prepara il terreno per quello che si annuncia come il suo ‘giubileo romano’ del 2027. Una maxi‑residency nella Capitale destinata a portare sotto il palco almeno mezzo milione di persone. Un presente che vibra negli stadi e un futuro già proiettato in avanti, per lui. In una dimensione quasi religiosa del culto eterno del Blasco. Ecco tutti i dettagli.

Vasco Rossi, il video live 2026 di Una nuova canzone per lei

"Una nuova canzone per lei", nata come adattamento di "With a Shake of Her Head" dei Blizzard e inserita originariamente in "Cosa succede in città" del 1985, è stata rilanciata adesso in versione Vasco Live 2026. Il brano appena pubblicato dal rocker è considerato il terzo della saga ideale iniziata con "Albachiara" e proseguita con "Una canzone per te". Ulteriore capitolo del rapporto tra Vasco e le sue muse femminili, raccontato stavolta con la patina epica dei grandi stadi.

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Il video ufficiale live 2026 è firmato da Pepsy Romanoff, regista che da anni traduce in immagini l’energia dei concerti del Blasco. Sul palco, con lui, c’è la band di questo tour: Vince Pastano (direzione musicale, chitarre e cori), Stef Burns (chitarra), Andrea Torresani (basso, synth bass), Alberto Rocchetti (tastiere), Donald Renda (batteria), Antonello D’Urso (programmazione, chitarra acustica, cori, percussioni), Roberta Montanari (cori, percussioni), Andrea Ferrario (sax, percussioni), Roberto Solimando (trombone) e Tiziano Bianchi (tromba). Una formazione ormai rodata, che trasforma il brano di Vasco in una dichiarazione d’amore piena di potenza rock pura.

Intanto, il tour 2026 non si ferma: Vasco è atteso stasera e domani allo Stadio San Nicola di Bari, poi il 23 e 24 giugno ad Ancona e il 28 e 29 giugno a Udine. E negli stadi i fan troveranno anche il numero monografico speciale di Rolling Stone Italia, dedicato interamente a lui.

Verso il ‘giubileo di Vasco’ del 2027

Ma mentre il presente è fatto di cori, nuove canzoni e sold out, l’orizzonte si sposta già (in parte) sul 2027. Sembra infatti imminente l’annuncio del cosiddetto ‘giubileo’ di Vasco a Roma: non un singolo concerto, ma una vera e propria residency estesa che, secondo le prime stime, richiamerà complessivamente mezzo milione di persone. Live Nation, in un comunicato piuttosto eloquente, ha svelato alcuni dettagli: "A partire dalla prossima primavera e poi durante tutto il mese di giugno…il più grande evento live (e non solo) mai realizzato nella storia della musica italiana".

L’idea sarebbe quella di celebrare non solo un traguardo artistico – mezzo secolo di carriera – ma soprattutto il legame costruito con il pubblico, "canzone dopo canzone, album dopo album, concerto dopo concerto". Si tratterà di un vero raduno nazionale, una "celebrazione destinata, inoltre, a portare nella Capitale una straordinaria ricaduta culturale, turistica ed economica. Un raduno storico (non di una sola serata quindi ma che coprirà più mesi) per un anniversario storico e con un gran finale quando tutto si sposterà là, dove tutto prende vita davvero: sotto il palco".

Gli indizi arrivati dai social, intanto, e dalle indiscrezioni dei promoter puntano con decisione su Roma e, in particolare, sullo Stadio Olimpico. In una finta locandina apparsa online alle spalle del rocker compaiono il Colosseo e un grande stadio che somiglia proprio all’Olimpico. Il primo è semplice suggestione, date le difficoltà logistiche, mentre il secondo sarebbe la traccia concreta della location scelta da Vasco per l’evento. Le voci parlano di almeno dieci date nel giugno 2027, per una residency record che si incastrerà con il calendario musicale già fitto della Capitale: dopo il ‘giubileo di Vasco, infatti, il 30 giugno e il 1° luglio lo stesso impianto ospiterà anche gli show di Achille Lauro.

Non esistono ancora date ufficiali, né dettagli su prevendite e prezzi, ma il quadro è chiaro. Vasco è pronto a festeggiare i 50 anni di carriera con un evento tanto iconico quanto il già celebre Modena Park del 2017. E mentre "Una nuova canzone per lei" risuona negli impianti del tour 2026, Roma si prepara a diventare, nel 2027, la capitale assoluta del suo culto rock.

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