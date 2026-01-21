Vasco Rossi, scaletta ‘bomba’ per il tour 2026: pezzi mai suonati e ritorno agli anni ’80 Il rocker emiliano ha rivelato su Instagram di aver completato la lista dei brani che porterà sul palco nei live di quest'anno. Le prove inizieranno a fine aprile.

Vasco Rossi ha premuto il tasto ‘play’ sul suo tour del 2026. A più di quattro mesi dal debutto dei live, il rocker di Zocca ha infatti annunciato sui social di aver già chiuso la scaletta dei concerti, promettendo uno show esplosivo. Con diversi pezzi mai suonati dal vivo e una prima parte focalizzata sui successi anni ’80. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Vasco Rossi, l’annuncio della scaletta ‘bomba’ per il tour

La notizia è arrivata via Instagram, con una foto di Vasco in studio circondato dal suo storico entourage. Il cantante emiliano ha annunciato a sorpresa di aver completato la lista dei brani che porterà sul palco quest’anno, in un tour 2026 già attesissimo dai fan. "Sarà una BOMBA", ha scritto Vasco nel suo post social, assicurando una serie di live "strepitosi, travolgenti e inimmaginabili", e soprattutto la presenza di pezzi mai proposti prima dal vivo. In chiusura, poi, ci sarà "l’ultima canzone perfetta per i tempi che corrono".

Anche la struttura dei Live 2026 sembra già delineata. Una prima parte sarà focalizzata sugli anni ’80, con tante rarità e canzoni che negli ultimi tour non sono quasi mai finite in scaletta. Seguirà quindi una seconda metà più compatta e ‘muscolare’, tra inni generazionali e singoli dell’ultima decade.

Le prossime tappe e le date del tour di Vasco

Definita la scaletta dei concerti, ora il testimone passa a Vince Pastano, direttore musicale e chitarrista storico di Vasco. Sarà lui a rifinire gli arrangiamenti e a inviare alla band le nuove parti da studiare in vista delle prove. Che come da tradizione dovrebbero tenersi al Chromie di Castellaneta, in Puglia. Qui, nella seconda metà di aprile, Vasco e la sua band monteranno lo spettacolo provando scaletta, cambi di strumenti, luci e transizioni come un gigantesco meccanismo da oliare al millimetro.

Anche sul fronte live la macchina è già pronta. Accanto a Vasco ci sarà la solita formazione che il pubblico ha imparato a conoscere: Vince Pastano (direzione musicale e chitarra elettrica), Stef Burns (chitarra), Andrea Torresani (basso), Alberto Rocchetti (tastiere), Donald Renda (batteria), Antonello D’Urso (chitarre acustiche e programmazione) e Roberta Montanari (cori).

La data zero è sabato 30 maggio allo Stadio Romeo Neri di Rimini, preceduta il 29 maggio dal tradizionale soundcheck aperto agli iscritti del fan club ufficiale. Poi partirà il tour vero e proprio, con dieci serate spalmate su cinque città:

5–6 giugno – Ferrara , Parco Urbano G. Bassani

, Parco Urbano G. Bassani 12–13 giugno – Olbia , Arena

18–19 giugno – Bari , Stadio San Nicola

23–24 giugno – Ancona , Stadio Del Conero

28–29 giugno – Udine, Bluenergy Stadium.

