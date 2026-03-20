Vasco Rossi, il rientro a casa tra nostalgia e il sogno di un nuovo album: “Sono tornato” Il ‘Blasco’ è tornato in Italia ed è subito stato avvistato nei pressi del suo studio di registrazione: i fan sognano la sorpresa prima del tour estivo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Vasco Rossi è tornato a casa. Dopo avere trascorso i mesi più freddi nel clima decisamente più mite della California (come ormai d’abitudine) il ‘Blasco’ è rientrato in Italia e ha subito raggiunto la ‘sua’ Emilia. Il cantante è infatti stato avvistato a Bologna, proprio nei pressi del suo studio di registrazione: una coincidenza che, inevitabilmente, ha subito acceso le speranze dei fan. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Vasco Rossi a Bologna: il dettaglio che fa sognare i fan

Vasco Rossi vive ormai da anni tra gli Stati Uniti e l’Italia e anche quest’anno, dopo avere passato l’inverno nella sua villa sotto il sole della California, è tornato nel Bel Paese. Il rocker di Zocca è infatti stato visto al bar Carta & Caffè di Bologna, uno dei suoi luoghi del cuore. "Sono tornato a Bologna… e sono andato al bar" ha scherzato il ‘Blasco’ condividendo una foto sui social insieme a fan e compagni di bevuta. Il bar si trova in via Emilia Levante, in zona Mazzini, proprio nelle vicinanze del suo storico studio di registrazione. Una coincidenza che, ovviamente, ha fatto subito viaggiare la fantasia dei fan del Komandante. Non è infatti da escludere che Vasco sia tornato in Italia sia per rilassarsi in vista del tour estivo (che si fa sempre più vicino) sia per fare musica. L’Open Digital Studio si trova infatti a pochi passi dal bar dove è stato visto e secondo alcuni rumor (non confermati) il cantante sarebbe al lavoro non solo su un nuovo singolo, ma addirittura su un nuovo album.

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Il Vasco Live Tour 2026 al via: tutte le tappe

In attesa di scoprire se, oltre alle sue canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, ci saranno in scaletta dei nuovi brani, i fan potranno vedere Vasco Rossi tornare a riempire gli stadi italiani. Il prossimo 29 maggio partirà infatti il Vasco Live Tour 2026, che si chiuderà esattamente un mese dopo nella cornice dello stadio Friuli di Udine. Di seguito l’elenco completo di tutte le date della tournée:

29 maggio : Rimini, Stadio Romeo Neri (Soundcheck – riservato al Blasco Fan Club)

: Rimini, Stadio Romeo Neri (Soundcheck – riservato al Blasco Fan Club) 30 maggio : Rimini, Stadio Romeo Neri (Data Zero)

: Rimini, Stadio Romeo Neri (Data Zero) 5 giugno : Ferrara, Parco Urbano Giorgio Bassani

: Ferrara, Parco Urbano Giorgio Bassani 6 giugno : Ferrara, Parco Urbano Giorgio Bassani

: Ferrara, Parco Urbano Giorgio Bassani 12 giugno : Olbia, Olbia Arena

: Olbia, Olbia Arena 13 giugno : Olbia, Olbia Arena

: Olbia, Olbia Arena 18 giugno : Bari, Stadio San Nicola

: Bari, Stadio San Nicola 19 giugno : Bari, Stadio San Nicola

: Bari, Stadio San Nicola 23 giugno : Ancona, Stadio del Conero

: Ancona, Stadio del Conero 24 giugno : Ancona, Stadio del Conero

: Ancona, Stadio del Conero 28 giugno : Udine, Stadio Friuli

: Udine, Stadio Friuli 29 giugno: Udine, Stadio Friuli

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