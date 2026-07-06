Vasco Rossi replica a Ultimo, online i biglietti per il 'Giubileo 2027' a Roma (ma non per tutti): così si riprenderà il record perso Il rocker di Zocca ha aperto le prevendite per le dieci date nella Capitale che andranno in scena la prossima estate. Spazio come sempre al fan club ufficiale.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Vasco Rossi è pronto. Dopo il record di spettatori live ‘sbriciolato’ da Ultimo, lo scorso 4 luglio a Tor Vergata, il rocker di Zocca ha appena aperto la vendita dei biglietti per il suo ‘Giubileo romano’. Una residency con dieci date in venti giorni, nell’estate 2027, per celebrare i 50 anni di carriera e sfiorare il tetto dei 500mila spettatori paganti. Così prosegue la sfida tra generazioni, con Vasco che si complimenta (via social) con il giovane collega ma rilancia subito. Anche se le prime prevendite saranno aperte solo a un numero ristretto di fan del Blasco. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Vasco Rossi, la ‘risposta’ a Ultimo e i biglietti in vendita per il Giubileo 2027

Si è complimentato con Ultimo, che sabato scorso ha radunato 250mila spettatori a Tor Vergata. Ma da vero rocker inarrestabile, Vasco ha anche rilanciato la sfida a distanza al suo giovane ‘allievo’, aprendo oggi alla vendita dei ticket sul suo sitoper il Vasco Residency Show di Roma 2027. I 50 anni di carriera sul palco verranno celebrati in 10 serate allo Stadio Olimpico, nel giro di 20 giorni di fuoco per gli appassionati di tutta Italia. Ecco le date ufficiali:

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6 giugno 2027

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19 giugno 2027

20 giugno 2027

24 giugno 2027

25 giugno 2027.

Da oggi, 6 luglio 2026, alle ore 12 i biglietti sono disponibili in prevendita solo per i membri del Blasco Fan Club in possesso di una tessera con scadenza al 31 dicembre 2027 oppure al 31 dicembre 2028. Una seconda tornata aprirà invece mercoledì 8 luglio, sempre dalle ore 12, solo per i titolari di carta Mastercard. Ed entrambe queste fasi iniziali termineranno alle ore 12 di venerdì 10 luglio, quando si aprirà ufficialmente la vendita generale su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

I prezzi dei biglietti e le regole di acquisto per i fan di Vasco

Sul sito ufficiale del Blasco è stato pubblicato anche listino completo dei biglietti per le dieci date del 2027. Ecco tutte le categorie di prezzo, comprensive di diritti di prevendita:

Prato Gold: 108,49 euro

Golden Pack – Prato Gold: 193,29 euro

Prato ingresso lato Nord: 93,86 euro

Prato ingresso lato Sud: 93,86 euro

Vip Platform Experience – Prato: 390,66 euro

I Settore Diamond Fan Club: 208,45 euro

I Settore Diamond: 208,45 euro

I Settore Monte Mario Centrale: 173,68 euro

I Settore numerato capofila: 128 euro

I Settore numerato: 115,81 euro

Vip Lounge – I Settore numerato: 433,81 euro

II Settore numerato capofila: 95,08 euro

II Settore numerato: 82,89 euro

III Settore numerato: 60,95 euro

Posto per disabili: 57,50 euro, più accompagnatore gratuito.

Infine, per gli iscritti al fan club che avranno accesso alle prevendite, sono state stabilite limitazioni rigorose. Ogni socio del club potrà acquistare, per ciascuna data, soltanto un biglietto Prato Gold o un massimo di due biglietti Prato. Il limite sale invece a quattro biglietti per i settori numerati, cifra che porta il totale di posti acquistabili a cinque o sei per ogni concerto di Vasco. In questo modo, si spera, sarà possibile davvero per tutti gli appassionati assistere alla residency evento di Roma, in programma il prossimo giugno 2027. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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