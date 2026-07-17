Vasco Rossi, slitta il voto come cittadino onorario di Rimini e scoppia la polemica: cosa sta succedendo, il cantante nel mirino
Vasco Rossi potrebbe diventare cittadino onorario di Rimini, ma non tutti sono d'accordo con questa proposta. Ecco cosa succede
Vasco Rossi sarà cittadino onorario della città di Rimini? La proposta è stata avanzata in questi ultimi mesi, anche se non tutti sembrano essere d’accordo. A mostrare il proprio disappunto è stato infatti il capogruppo della Lega Matteo Zoccarato, che ha affermato: "Per noi sarebbe solo una mera proposta di marketing".
Vasco Rossi cittadino onorario di Rimini, il legame con la città
Quello tra il "Komandante" e la città riminese è un legame che dura da anni, dato che l’artista ha più volte ammesso di sentirsi a casa quando raggiunge il luogo marittimo. Questa frase è stata da lui pronunciata soprattutto in occasione del concerto che ha tenuto lo scorso 30 maggio allo stadio Romeo Neri, con cui ha aperto il suo nuovo tour. Questa dichiarazione è stata ben accetta dall’ex vicesindaca Gloria Lisi, che ha così avanzato al consiglio comunale la sua proposta di rendere Vasco Rossi cittadino onorario di Rimini.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La stessa ha anche fatto presente che, per due volte negli ultimi tre anni, Rossi si è recato a Rimini per le prove generali e la data zero del tour. Zoccarato ha però respinto questa richiesta perché ritiene che possa trattarsi di una semplice trovata pubblicitaria. "Con tutto il rispetto per Vasco, sia chiaro, questa ci sembra una trovata di marketing" – ha esordito lui – "Allora, con lo stesso criterio, si potrebbe assegnare la cittadinanza onoraria anche aSimona Ventura, che si prodiga in tante iniziative per Rimini, così come a tanti altri personaggi noti che portano lustro alla città".
Lisi non si è però tirata indietro e ha ammesso di voler presentare la richiesta nell’ordine del giorno, in modo da far votare chi è a favore e chi è contro la cittadinanza onoraria a Vasco.
Il voto per la cittadinanza onoraria a Vasco Rossi
Nonostante le premesse iniziali, alla fine non è ancora stato discusso l’ordine del giorno con cui Gloria Lisi ha proposto la cittadinanza onoraria per Vasco Rossi. Il voto è quindi stato slittato per una mancanza di tempo, e pare che la questione sarà riaperta durante uno dei prossimi consigli comunali, che si terrà a fine mese. "Auspichiamo che, avendo più tempo per pensarci, chi è ancora contrario o indeciso possa arrivare a una decisione positiva" – ha detto Lisi – "Sarebbe bello poter votare questa proposta all’unanimità". E ancora: "Credo che un personaggio come Vasco Rossi non si farà problemi se qualcuno voterà contro l’idea di farlo diventare cittadino onorario di Rimini. Vedremo come andrà a finire ma sono sicura che Vasco, così legato a Rimini, apprezzi la proposta".
Potrebbe interessarti anche
Vasco Rossi fa impazzire Rimini: la super-scaletta, le prove (esclusive) e la ‘chicca’ dopo 41 anni
Il Blasco si prepara al sound-check nella città romagnola e alla data zero del 30 ma...
Vasco Rossi contro Ultimo dopo il record di Tor Vergata: il Blasco vende mezzo milione di biglietti in pochi minuti e festeggia così
Il sorpasso di Vasco Rossi dopo il record di Ultimo: dieci concerti all'Olimpico e u...
Vasco Rossi, problemi di salute per Claudio "il Gallo" Golinelli: "Lui era triste quanto me". Salta il concerto di Rimini
A un passo dall'inizio del tour 2026, lo storico bassista di Vasco Rossi dà forfait:...
Vasco Rossi re degli stadi, l’annuncio sul nuovo tour: “Non se lo aspetta nessuno”, la chiusura ‘speciale’ e la nuova canzone
Il rocker di Zocca ha rivelato come aprirà la scaletta dei concerti in arrivo quest'...
Vasco Rossi, l'abbraccio del "Gallo" e una scaletta impensabile, ricca di perle. Il tour 2026 inizia da Rimini
I membri del Vasco Fan Club hanno potuto assistere al primo soundcheck in vista del ...
Vasco Rossi chiude la due giorni di concerti a Olbia, 70000 persone per il Kom. Poi il saluto ai sardi: "Tutto l'infinito finisce qui"
Vasco Rossi lascia la Sardegna col cuore pieno dell'amore dei suoi fan, arrivati da ...
Ultimo e Vasco Rossi, duetto in arrivo? Il post social (inaspettato) accende le speranze. La reazione dei fan
Virale è diventata la foto di Ultimo in compagnia di Vasco Rossi, tanto che molti fa...
Vasco Rossi replica a Ultimo e prova a riprendersi il record: cosa succede oggi
Il rocker di Zocca ha aperto le prevendite per le dieci date nella Capitale che andr...