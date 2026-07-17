Quello tra il "Komandante" e la città riminese è un legame che dura da anni, dato che l’artista ha più volte ammesso di sentirsi a casa quando raggiunge il luogo marittimo. Questa frase è stata da lui pronunciata soprattutto in occasione del concerto che ha tenuto lo scorso 30 maggio allo stadio Romeo Neri, con cui ha aperto il suo nuovo tour. Questa dichiarazione è stata ben accetta dall’ex vicesindaca Gloria Lisi, che ha così avanzato al consiglio comunale la sua proposta di rendere Vasco Rossi cittadino onorario di Rimini.

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La stessa ha anche fatto presente che, per due volte negli ultimi tre anni, Rossi si è recato a Rimini per le prove generali e la data zero del tour. Zoccarato ha però respinto questa richiesta perché ritiene che possa trattarsi di una semplice trovata pubblicitaria. "Con tutto il rispetto per Vasco, sia chiaro, questa ci sembra una trovata di marketing" – ha esordito lui – "Allora, con lo stesso criterio, si potrebbe assegnare la cittadinanza onoraria anche aSimona Ventura, che si prodiga in tante iniziative per Rimini, così come a tanti altri personaggi noti che portano lustro alla città".