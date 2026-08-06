Vasco Rossi piange Guccini: “Io allievo, tu maestro”. Quando svelò la sua canzone preferita del ‘maestrone’ (che dissentiva) Il rocker di Zocca si è congedato dall'amico e collega con un post su Instagram. Ha ricordato le origini emiliane comuni e il grande lascito. Poi l'aneddoto curioso.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Mediaset Infinity/IPA

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È stato il primo collega a salutare Francesco Guccini sui social. Così Vasco Rossi, rocker di Zocca e conterraneo del cantautore scomparso oggi, all’età di 86 anni, ha omaggiato il ‘maestro’ con un ultimo messaggio. Un post brevissimo, ma ricco di suggestioni e ricordi. Poi è arrivato un video-omaggio all’interno delle sue storie. Mentre online riemergeva l’aneddoto di Guccini sulla canzone preferita da Vasco, "L’avvelenata", sui cui Francesco però dissentiva. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Vasco Rossi, l’ultimo saluto a Francesco Guccini

"Ciao Francesco. Hai avuto una vita piena di musica e arte". Con queste parole Vasco Rossi ha esordito oggi su Instagram, condividendo un post di getto per salutare il grande cantautore scomparso Francesco Guccini. "Non sei mai stato ‘di moda’ ma sempre attuale e coerente con le tue canzoni", ha aggiunto il Blasco, ricordando poi gli anni che li separavano, e la stessa terra emiliana che invece li aveva avvicinati: "Di generazioni diverse, tu eri il grande Maestro, io l’allievo alle prime armi. Abbiamo respirato la stessa aria. Fra la Via Emilia…e Il Roxi Bar. Resterai per sempre nei nostri cuori".

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Poco dopo, il rocker ha anche condiviso una storia con l’immagine di Guccini, e in sottofondo la voce del cantante che interpreta "La locomotiva", brano con cui era solito chiudere i concerti. "W Francesco Guccini!! Non morirà mai!!!", è stata l’ultima scritta che ha aggiunto Vasco alla storia social. Il resto lo hanno espresso i fan nei commenti, e i tanti che in queste ore stanno inondando il web di musica e ricordi.

L’aneddoto sulla canzone di Guccini preferita da Vasco

Tra i molti video che circolano online, è stato ripescato da Repubblica quello di un Guccini già anziano, che nel novembre del 2019 presentava il suo progetto discografico "Note di Viaggio – capitolo 1: venite avanti". In quel frangente, il cantautore spiegava: "Per molti sembra che io abbia scritto soltanto tre canzoni. ‘L’avvelenata’, ‘Dio è morto’ e ‘La locomotiva’, e basta. Invece ne ho fatte tante altre di canzoni, che sono molto più belle de ‘L’avvelenata’ a mio modesto parere".

E proprio a questo proposito, ecco emergere l’aneddoto su Vasco: "Addirittura una sera, era a Bologna, quando abitavo ancora a Bologna, la Trattoria Da Vito dove andavo tutte le sere a giocare a carte, è capitato Vasco Rossi per complimentarsi con me su ‘L’avvelenata’. Disse ‘una canzone stupenda’, io dico: ‘Guarda che ne ho scritte delle altre!’". Insomma, sul brano più bello di Guccini non c’era accordo. Ma Vasco e Francesco avevano tanto di più in comune. E il saluto del Blasco lo ha ricordato ancora una volta, nel modo più delicato possibile. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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