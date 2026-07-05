Vasco Rossi perde il record ma incorona Ultimo: il messaggio da brividi dopo il concerto di Tor Vergata Il concerto evento di Ultimo a Tor Vergata incanta anche Vasco Rossi: il messaggio social del rocker

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Si è parlato a lungo del grande concerto di Ultimo a Tor Vergata, un evento che ha catalizzato l’attenzione del pubblico fin dal suo annuncio. L’attesa era altissima e, alla fine, lo show ha rispettato pienamente le aspettative, trasformandosi in una serata destinata a entrare nella storia della musica italiana. Con 250mila spettatori presenti, il cantautore romano ha firmato un nuovo record, regalando ai fan un’esperienza ricca di emozioni e momenti indimenticabili. A rendere ancora più speciale questo traguardo è arrivata anche la reazione di uno dei grandi miti della musica italiana: Vasco Rossi. Il rocker ha voluto congratularsi pubblicamente con Ultimo e, di fronte a un evento di una portata così eccezionale, gli ha dedicato un messaggio sui social ricco di stima e affetto, celebrando uno spettacolo destinato a lasciare un segno nella storia della musica italiana. Scopriamo cosa è successo e le parole del mitico Blasco.

Ultimo, il messaggio di Vasco Rossi infiamma il web

Sin dall’annuncio dell’evento era evidente che il concerto di Ultimo a Tor Vergata sarebbe stato qualcosa di eccezionale. L’entusiasmo dei fan è cresciuto rapidamente e i biglietti sono andati sold-out in tempi record. A testimonianza della febbre per il concerto ci sono state centinaia di persone che hanno deciso di trascorrere oltre una settimana accampate davanti agli ingressi pur di assicurarsi un posto nelle prime file.

L’evento ha pienamente rispettato le aspettative. Ben 250mila spettatori hanno assistito allo show, stabilendo il nuovo record italiano per il maggior numero di paganti presenti a un concerto. Una folla immensa ha affrontato temperature elevate e lunghe attese per vivere dal vivo le canzoni di un artista che, nel corso degli anni, ha saputo costruire un legame profondo con il proprio pubblico. Un risultato di questo livello non poteva passare inosservato, soprattutto agli occhi di chi ha scritto pagine importanti della storia della musica dal vivo. Il giorno successivo è arrivato infatti il messaggio di Vasco Rossi. Il rocker, che fino a quel momento deteneva il primato grazie ai 225mila spettatori di Modena Park nel 2017, ha pubblicato sui social alcuni scatti insieme a Ultimo accompagnandoli con queste parole: "Kom…plimenti a Ultimo e alla città di Roma! Sono davvero felice per Niccolò. Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani… è giusto così! Ti voglio bene, Niccolò. E poi ci troveremo come le star".

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Ultimo, ecco cosa è successo al concerto evento di Tor Vergata

Quello di Tor Vergata è stato molto più di un semplice live: per una sera l’area si è trasformata in una vera e propria città della musica. Migliaia di fan, arrivati da ogni parte d’Italia, hanno raggiunto il luogo del concerto dopo ore di viaggio e una lunga camminata dagli snodi dei trasporti, mentre molti avevano già occupato la zona nei giorni precedenti pur di assicurarsi un posto il più vicino possibile al palco. Oltre il 60% del pubblico proveniva da fuori Roma, a conferma della portata nazionale dell’evento.Lo spettacolo, battezzato "La favola per sempre", si è aperto con un ingresso scenografico di Ultimo, arrivato in elicottero prima di salire sul palco tra gli applausi dei 250mila presenti. Ad accoglierlo anche la scritta "Beati gli ultimi perché saranno i primi", comparsa sui maxischermi poco prima dell’inizio del concerto, che ha preso il via sulle note di Pianeti.L’organizzazione ha messo in campo una macchina imponente per gestire un’affluenza senza precedenti: l’area, suddivisa in sei settori, ospitava numerosi punti ristoro, migliaia di servizi igienici e postazioni per la distribuzione gratuita di acqua, predisposte per consentire al pubblico di affrontare le alte temperature durante l’intera giornata. A rendere l’idea della grandezza dell’evento c’è stata la frenetica corsa ai biglietti, andati venduti tutti in poco più di tre ore.

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