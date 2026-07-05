Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Vasco Rossi perde il record ma incorona Ultimo: il messaggio da brividi dopo il concerto di Tor Vergata

Il concerto evento di Ultimo a Tor Vergata incanta anche Vasco Rossi: il messaggio social del rocker

Massimo Santalucia

Massimo Santalucia

Content Editor

Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

Vasco Rossi incorona Ultimo
IPA

Si è parlato a lungo del grande concerto di Ultimo a Tor Vergata, un evento che ha catalizzato l’attenzione del pubblico fin dal suo annuncio. L’attesa era altissima e, alla fine, lo show ha rispettato pienamente le aspettative, trasformandosi in una serata destinata a entrare nella storia della musica italiana. Con 250mila spettatori presenti, il cantautore romano ha firmato un nuovo record, regalando ai fan un’esperienza ricca di emozioni e momenti indimenticabili. A rendere ancora più speciale questo traguardo è arrivata anche la reazione di uno dei grandi miti della musica italiana: Vasco Rossi. Il rocker ha voluto congratularsi pubblicamente con Ultimo e, di fronte a un evento di una portata così eccezionale, gli ha dedicato un messaggio sui social ricco di stima e affetto, celebrando uno spettacolo destinato a lasciare un segno nella storia della musica italiana. Scopriamo cosa è successo e le parole del mitico Blasco.

Ultimo, il messaggio di Vasco Rossi infiamma il web

Sin dall’annuncio dell’evento era evidente che il concerto di Ultimo a Tor Vergata sarebbe stato qualcosa di eccezionale. L’entusiasmo dei fan è cresciuto rapidamente e i biglietti sono andati sold-out in tempi record. A testimonianza della febbre per il concerto ci sono state centinaia di persone che hanno deciso di trascorrere oltre una settimana accampate davanti agli ingressi pur di assicurarsi un posto nelle prime file.
L’evento ha pienamente rispettato le aspettative. Ben 250mila spettatori hanno assistito allo show, stabilendo il nuovo record italiano per il maggior numero di paganti presenti a un concerto. Una folla immensa ha affrontato temperature elevate e lunghe attese per vivere dal vivo le canzoni di un artista che, nel corso degli anni, ha saputo costruire un legame profondo con il proprio pubblico. Un risultato di questo livello non poteva passare inosservato, soprattutto agli occhi di chi ha scritto pagine importanti della storia della musica dal vivo. Il giorno successivo è arrivato infatti il messaggio di Vasco Rossi. Il rocker, che fino a quel momento deteneva il primato grazie ai 225mila spettatori di Modena Park nel 2017, ha pubblicato sui social alcuni scatti insieme a Ultimo accompagnandoli con queste parole: "Kom…plimenti a Ultimo e alla città di Roma! Sono davvero felice per Niccolò. Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani… è giusto così! Ti voglio bene, Niccolò. E poi ci troveremo come le star".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Ultimo, ecco cosa è successo al concerto evento di Tor Vergata

Quello di Tor Vergata è stato molto più di un semplice live: per una sera l’area si è trasformata in una vera e propria città della musica. Migliaia di fan, arrivati da ogni parte d’Italia, hanno raggiunto il luogo del concerto dopo ore di viaggio e una lunga camminata dagli snodi dei trasporti, mentre molti avevano già occupato la zona nei giorni precedenti pur di assicurarsi un posto il più vicino possibile al palco. Oltre il 60% del pubblico proveniva da fuori Roma, a conferma della portata nazionale dell’evento.Lo spettacolo, battezzato "La favola per sempre", si è aperto con un ingresso scenografico di Ultimo, arrivato in elicottero prima di salire sul palco tra gli applausi dei 250mila presenti. Ad accoglierlo anche la scritta "Beati gli ultimi perché saranno i primi", comparsa sui maxischermi poco prima dell’inizio del concerto, che ha preso il via sulle note di Pianeti.L’organizzazione ha messo in campo una macchina imponente per gestire un’affluenza senza precedenti: l’area, suddivisa in sei settori, ospitava numerosi punti ristoro, migliaia di servizi igienici e postazioni per la distribuzione gratuita di acqua, predisposte per consentire al pubblico di affrontare le alte temperature durante l’intera giornata. A rendere l’idea della grandezza dell’evento c’è stata la frenetica corsa ai biglietti, andati venduti tutti in poco più di tre ore.

Potrebbe interessarti anche

ultimo nuovo album

Ultimo, la decisione che "scalda" il cuore dei fan: acqua gratis, borracce e bottiglie al maxi-concerto di Tor Vergata contro il caldo record

Per il concerto da 250mila spettatori di Ultimo cambiano eccezionalmente le regole: ...
Ultimo

Ultimo, la consacrazione (da star) in TV: il concerto di Tor Vergata su Rai 1 sulla scia di Cremonini e Vasco Rossi. Cosa succede

Il cantautore romano, pronto ad accogliere 250mila fan il prossimo 4 luglio, potrebb...
ultimo maxi concerto

Ultimo, 250mila al concerto di Tor Vergata: superato il record di Vasco Rossi, la tendopoli ‘dilaga’ e il caos logistico

C'è grande attesa per il maxi concerto di Ultimo a Tor Vergata. Il cantante ha super...
Ultimo

Ultimo, i fan sfidano il caldo per il super-concerto di Tor Vergata: “Già in tenda davanti ai cancelli”. Ma interviene il cantante

Stando alle ultime segnalazioni social, alcuni supporter del cantante romano avrebbe...
ultimo concerto tor vergata 4 luglio 2026

Ultimo a Tor Vergata: il volo in elicottero, il duetto con Moro e il gesto di Jacqueline Luna. Poi il finale da brividi: “Ho fatto pace con tutto”

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata del 4 luglio 2026 ha ripercorso la sua carriera ...
Ultimo

Ultimo, il concerto di Tor Vergata anticipato per le persone con disabilità: le prove da brividi e lo spoiler sulla scaletta

Le prove generali del live dei record del 4 luglio hanno fornito i primi indizi sull...
Ultimo

Ultimo scrive ai fan: "L'ho sempre saputo". La lettera da brividi a poche ore dal concerto di Tor Vergata

A poche ore dal maxi evento di Tor Vergata, il cantante affida ai fan una lettera in...
Ultimo

Ultimo, giallo sul concerto di Tor Vergata: “Fabrizio Moro unico presente”. Ma Antonello Venditti si era annunciato

Il cantante romano ha svelato l'ospite speciale che si esibirà prima di lui nel mega...
Ultimo

Ultimo a Tor Vergata, il giallo della scaletta nascosta tra i PIT: il concerto evento del 4 luglio richiama 250000 persone. Gli indizi dal soundcheck

Un concerto evento monumentale accompagnato da una scaletta ancora completamente top...

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe

Estate in quota

Sentieri panoramici, percorsi bike, spa e attività per famiglie

LEGGI

Personaggi

Vasco Rossi

Vasco Rossi
Tomaso Montanari

Tomaso Montanari
Lucia Ilardo

Lucia Ilardo
Denise Albani genetista del Delitto di Garlasco

Denise Albani

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963