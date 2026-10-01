Vasco Rossi, il nuovo singolo live Marea: "Dark e psichedelico". E il rocker di Zocca anche diventa dottore Il cantante emiliano uscirà domani con una versione inedita del brano pubblicato 30 anni fa. Poi il riconoscimento accademico dall'Università degli Studi di Salerno. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Vasco Rossi continua a muoversi fuori dagli schemi, e stavolta mette in fila due novità che raccontano alla perfezione la sua (ennesima) stagione dei record. Domani, venerdì 2 ottobre, è atteso il singolo e video live di "Marea", brano mai realizzato prima dal vivo e diventato uno dei momenti simbolo dei concerti 2026. Pochi giorni dopo, il 7 ottobre, arriverà invece per il rocker il Dottorato di ricerca honoris causa in Politica e Comunicazione, conferito dall’Università di Salerno. E intanto i fan attendo con ansia l’album "Vasco Live 20|26 – The Essentials" in arrivo a fine novembre. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Vasco Rossi, il brano Marea live che anticipa il nuovo album

"Marea" è la canzone che chiude "Nessun pericolo… per te", album di Vasco Rossi che compie la bellezza di 30 anni. Eppure, incredibilmente, non era mai stata eseguita dal vivo prima di quest’anno. Poi, nel tour 2026 il Blasco ha deciso di accontentare i fan, che mettevano il brano ai primi posti nella lista dei desideri per la scaletta. E così è nata la registrazione live che adesso confluirà nel nuovo singolo, in uscita domani 2 ottobre, come lo stesso cantautore ha ricordato ieri con un post su Instagram.

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"‘Marea’ è un altro brano molto forte emotivamente", ha scritto Vasco, "perché racconta quella situazione nella quale sei con le spalle al muro, sei a terra con le gomme come si direbbe oggi ed esci fuori perché ‘quando tocchi il fondo vieni su, vieni fuori oppure non ci vieni più’… o come dicevano gli Skiantos cominci a scavare…". Il nuovo arrangiamento è di Vince Pastano, che lo descrive come "il momento più dark e psichedelico del concerto. Proprio come le liriche, un inferno della mente". Il video live, invece, è girato dal fedele Pepsy Romanoff.

Il singolo anticipa "Vasco Live 20|26 – The Essentials", album attesissimo in uscita il 27 novembre 2026. Un disco che raccoglie 17 canzoni scelte tra inediti dal vivo e rarità proposte durante il tour, rivisitate musicalmente da Pastano. Tra i titoli annunciati ci saranno "Vado al massimo" e "Un mondo migliore".

Il dottorato honoris causa per Vasco Rossi

Nel frattempo, accanto alla nuova musica, arriva per Vasco Rossi anche un inatteso riconoscimento accademico. L’Università degli Studi di Salerno, infatti, assegnerà al cantante il Dottorato di Ricerca honoris causa in Politica e Comunicazione, motivato dal rilievo del suo percorso artistico, culturale e pubblico nello studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea.

Il Rettore Virgilio D’Antonio ha spiegato che il titolo "riconosce il valore di un percorso capace non soltanto di interpretare il proprio tempo, ma anche di contribuire a definirne linguaggi, immaginari e forme di relazione". La cerimonia si terrà mercoledì 7 ottobre 2026, alle 15.30, nell’Aula Magna "Vincenzo Buonocore" del Campus di Fisciano. Per il Komandante, sarà un passaggio emozionante dal palco alla cattedra, nel segno di una carriera che, a quasi cinquant’anni dagli esordi, continua ancora a muoversi fuori dagli schemi. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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