Vasco Rossi non si ferma, il super-annuncio per il 2027 e la promessa ai fan: “Chi non ce l’ha fatta potrà rifarsi” Visti i biglietti già esauriti per il tour 2026, il rocker di Zocca ha annunciato sui social il ritorno sul palco (quasi certo) il prossimo anno. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Mentre il tour 2026 è già sold out da mesi, Vasco Rossi guarda avanti. Il rocker di Zocca ha infatti lanciato un messaggio ai fan che suona come una promessa. Chi è rimasto senza biglietto quest’anno, a quanto pare, potrà sperare di rifarsi nel 2027. Poche parole, ma sufficienti a far capire chiaramente che il Blasco non ha nessuna intenzione di fermarsi. E che l’anno prossimo vedrà quasi certamente un nuovo tour live. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Vasco Rossi, la promessa ai fan per il 2027

Le parole di Vasco non lasciano molto spazio all’interpretazione: "Chi non ce l’ha fatta quest’anno, potrà rifarsi l’anno prossimo per conquistare il suo biglietto, Vasco ci sarà". Scritte sui social e ribadite in un comunicato ufficiale, arrivano in un momento in cui il mercato dei biglietti per Vasco Live 2026 è completamente esaurito — tutte le date già raddoppiate e sold out con largo anticipo, come accade ormai da anni. Una conferma implicita ma potente, dunque: il Blasco non si ferma, e il pubblico che non è riuscito ad accaparrarsi un posto per questa estate non dovrà aspettare a lungo.

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Vasco Rossi, dopotutto, rimane l’unico artista italiano in grado di garantire con regolarità annuale un tour di questa portata, mantenendo standard produttivi elevati e una risposta di pubblico che non accenna a calare. Un fenomeno che va ben oltre la musica e che, evidentemente, non ha ancora raggiunto il suo punto di massimo.

Il 2027, intanto, si profila già come l’anno della rivincita per chi è rimasto fuori dai giochi. I dettagli del prossimo tour non sono stati ancora annunciati, ma la promessa è già fatta: Vasco ci sarà.

Vasco Live 2026: il tour, le date e le tappe speciali

Nel frattempo, l’estate 2026 è già scritta. Vasco Live 2026 partirà il 30 maggio da Rimini con la tradizionale Data Zero, preceduta il 29 maggio dal soundcheck riservato agli iscritti al Fan Club ufficiale (appuntamento ormai imperdibile per il pubblico di appassionati).

Tra le tappe più attese del tour, spiccano alcune novità e ritorni simbolici. Per la prima volta Vasco si esibirà al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, una location inedita per il rocker emiliano. Ancora più carica di significato è la doppia data all’Olbia Arena: in Sardegna, Vasco non canta dal 1983, quando era in tour con l’album "Bollicine". Ritorna anche ad Ancona, allo Stadio del Conero, dopo quattro anni, e a Bari allo Stadio San Nicola. Mentre il gran finale sarà a Udine, città che aspetta il ritorno del Blasco da ben 18 anni, con due date già programmate al Bluenergy Stadium.

Ecco il calendario completo del Vasco Live 2026:

29 maggio – Rimini, Stadio Romeo Neri (Soundcheck fanclub)

– Rimini, Stadio Romeo Neri (Soundcheck fanclub) 30 maggio – Rimini, Stadio Romeo Neri (Data Zero)

5 e 6 giugno – Ferrara, Parco Urbano G. Bassani

12 e 13 giugno – Olbia, Olbia Arena

18 e 19 giugno – Bari, Stadio San Nicola

23 e 24 giugno – Ancona, Stadio del Conero

28 e 29 giugno – Udine, Bluenergy Stadium.

Tutte le date sono già sold out. Per il 2027, invece, i giochi sono ancora aperti.

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