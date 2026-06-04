Vasco Rossi, il mistero dei manifesti apparsi nelle città italiane: “5 concerti da 500mila persone”, l’ultimo sogno del rocker
Cinque immagini del rocker compaiono in oltre venti città italiane. I fan sognano il maxi evento del 2027 per celebrare mezzo secolo di musica.
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