Vasco Rossi pubblica un nuovo album: Marea torna dopo 30 anni e diventa il primo singolo del nuovo progetto. Quando esce Il Cantante torna con un nuovo progetto dal vivo che raccoglie le emozioni del tour 2026 e riporta sotto i riflettori Marea, a trent'anni dalla sua uscita.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il rocker e icona della musica italiana di Zocca prepara una nuova uscita discografica legata agli ultimi concerti, con una canzone che torna protagonista a trent’anni dalla sua pubblicazione e un progetto che racchiude l’energia del palco del 2026. Ecco cosa ha in mente Vasco Rossi per i suoi fan.

L’annuncio di Vasco Rossi e la data di uscita del nuovo album

Vasco Rossi torna a far parlare di musica con un nuovo progetto che porta direttamente dentro uno dei suoi ultimi grandi tour negli stadi. Il cantante ha infatti annunciato l’arrivo di VASCO LIVE 20 | 26 THE ESSENTIALS, album dal vivo che sarà pubblicato il 27 novembre, raccogliendo alcune delle emozioni vissute durante il Vasco Live 2026. Come spesso accade quando decide di anticipare personalmente una novità ai suoi fan, anche questa volta l’annuncio è arrivato attraverso i social e con il suo inconfondibile tono ironico: "Una super news in anteprima abusiva esclusiva planetaria".

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Il disco sarà disponibile in preordine dal 2 ottobre, data che rappresenterà anche il primo appuntamento concreto con il nuovo progetto, visto che proprio quel giorno arriveranno il singolo e il video live di Marea. Un’uscita che assume un significato particolare perché il brano, pur avendo ormai diversi decenni alle spalle, ha trovato soltanto recentemente un posto sul palco di Vasco.

Marea torna protagonista dopo trent’anni

Marea è infatti una delle canzoni contenute in Nessun pericolo… per te, album pubblicato nel 1996, e per moltissimo tempo è rimasta fuori dalle scalette dei concerti. Nel 2026 Vasco ha deciso di riportarla finalmente dal vivo, trasformando quella che per anni era stata un’assenza in una delle novità del tour.

La scelta di pubblicarla adesso come singolo live crea così un curioso collegamento con il passato: sono trascorsi trent’anni dall’uscita del disco e proprio nel tour del 2026 il brano ha avuto la sua prima occasione sul palco. Una sorta di recupero tardivo che rende ancora più particolare la scelta di inserirlo come anticipazione del nuovo album.

Un album che racconta il Vasco dal vivo e dieci concerti a Roma nel 2027

VASCO LIVE 20 | 26 THE ESSENTIALS nasce quindi con l’obiettivo di fermare su disco una parte dell’esperienza vissuta durante il tour negli stadi, trasformando le esibizioni del 2026 in un nuovo capitolo della lunga storia live di Vasco. Il progetto arriva dopo una tournée che ha attraversato l’Italia e che ha riportato sul palco anche brani meno conosciuti, dando spazio a momenti capaci di sorprendere persino il pubblico più affezionato. Il nuovo album non rappresenta però un punto di arrivo per l’attività live di Vasco. Il prossimo appuntamento è già fissato per il 2027, quando il cantante sarà protagonista del Giubileo di Vasco allo Stadio Olimpico di Roma.

Dal 6 al 25 giugno 2027 Vasco Rossi sarà infatti impegnato in dieci concerti consecutivi allo Stadio Olimpico. Una residency pensata per celebrare i suoi 50 anni di carriera, che porterà avanti il racconto iniziato con i grandi appuntamenti del 2026. Prima di arrivare a quel nuovo traguardo, però, ci sarà il disco live di novembre, preceduto da Marea e dal relativo video. Per i fan sarà quindi possibile rivivere almeno una parte dell’atmosfera del tour attraverso le registrazioni, aspettando poi il nuovo, imponente appuntamento romano. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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