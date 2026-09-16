Vasco Rossi in ospedale, perché e come sta dopo l’operazione: “Mi annoierò” Il ‘Blasco’ ha aggiornato i fan dopo l’intervento chirurgico alla schiena che lo costringerà ad alcuni giorni di riposo e convalescenza: cos’è successo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Vasco Rossi è stato sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere un problema alla schiena. L’operazione, programmata da tempo, si è svolta in una clinica ed è stata definita perfettamente riuscita dallo stesso artista, che ha aggiornato i suoi milioni di fan attraverso una storia pubblicata sui social. Il cantante è già in piedi e, secondo quanto comunicato, dovrebbe essere dimesso entro la fine della settimana. Scopriamo tutti i dettagli.

Vasco Rossi, l’intervento alla schiena e le sue condizioni

Vasco Rossi ha scelto di raccontare personalmente ai suoi follower quanto accaduto, rassicurandoli sulle proprie condizioni di salute. Come raccontato dal rocker di Zocca, infatti, di è trattato di un intervento di decompressione lombare, programmato per affrontare un fastidioso mal di schiena. Nonostante il ricovero, il quadro appare quindi rassicurante: l’operazione è andata bene e il cantante ha già ripreso a muoversi. Nel messaggio pubblicato sui social, Vasco ha spiegato: «Sono in clinica per risolvere un fastidioso mal di schiena che ha richiesto un piccolo intervento chirurgico – le prime parole del ‘Blasco’ dopo l’operazione chirurgica in una storia su Instagram – L’operazione è riuscita perfettamente e sono già in piedi. Dovrò osservare qualche giorno di convalescenza. La cosa più grave è che mi annoierò un po’! V.R.». Parole che confermano quindi un decorso post-operatorio positivo e che, con il consueto tono ironico dell’artista, cercano anche di tranquillizzare il pubblico.

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La convalescenza e il ritorno alla normalità

Terminato l’intervento, per Vasco Rossi iniziano ora alcuni giorni di riposo e recupero. La previsione è quella di una dimissione entro la fine della settimana, compatibilmente con il normale decorso della convalescenza. Non emergono, almeno per il momento, elementi che facciano pensare a complicazioni: il suo messaggio sottolinea infatti la buona riuscita dell’operazione e il fatto che sia già in piedi. Per i fan, dunque, l’aggiornamento arrivato direttamente dai social rappresenta soprattutto una rassicurazione, anche e soprattutto in vista di un 2027 fatto di tanti concerti e che sa già di record. Il problema alla schiena ha richiesto un intervento, ma l’artista ha affrontato la procedura programmata e ora dovrà semplicemente concedersi qualche giorno di pausa prima di tornare alla sua quotidianità.

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