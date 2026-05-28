Vasco Rossi fa impazzire Rimini: la super-scaletta, le prove (esclusive) e la ‘chicca’ dopo 41 anni
Il Blasco si prepara al sound-check nella città romagnola e alla data zero del 30 maggio. Eseguirà brani rarissimi degli anni '80 e chiuderà con una sorpresa. Ecco quale.
Vasco Rossi ha scelto Rimini per accendere il motore del suo Tour Live 2026. E a giudicare dalle prove allo stadio Romeo Neri, la data zero del 30 maggio sarà molto più di un semplice rodaggio. La scaletta che il Blasco sta testando in queste ore, infatti, è un concentrato di sorprese e rarità, con brani cult anni Ottanta e una canzone che il rocker non suonava dal vivo da ben 41 anni. Per i fan storici l’aria è già elettrica. Ecco tutti i dettagli e le prossime tappe (attesissime) del tour di Vasco.
Vasco, le prove del tour 2026 e la data zero
Domani, venerdì 29 maggio 2026, andrà in scena il soundcheck riservato al fan club. Poi Vasco Rossi inaugurerà il tour 2026 con la data zero del 30 maggio, sempre a Rimini. Città che ormai si è trasformata nel ‘laboratorio’ perfetto per il nuovo show del Blasco.
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Dalle prove, intanto, sono già filtrate le prime indiscrezioni: ci sarà una scaletta inedita, costruita alternando pezzi rock e ballate emotive, con una prima parte molto sbilanciata sugli anni Ottanta e sulle rarità. "La scaletta vi stupirà…inizia con una canzone che non si aspetta nessuno, risistemata. Sarà una bella botta", ha raccontato il rocker, spiegando che le prime tre canzoni dovranno essere "pezzi forti, tirati, senza pausa", seguite da una ballata che assesterà al pubblico il primo colpo emotivo della serata.
La ‘chicca’ dopo 41 anni e le altre rarità
Il colpo di scena più clamoroso riguarda "Una nuova canzone per lei", brano tratto dall’album "Cosa succede in città" che mancava dai live dal 1985. Dopo 41 anni, il pezzo è ricomparso in prova: se entrerà davvero nella scaletta definitiva, sarà una vera chicca per chi segue Vasco dai tempi dei palazzetti. Ma le sorprese non finiscono qui.
"(Per quello che ho da fare) faccio il militare", per esempio, non viene eseguita in concerto dal 2010, quando comparve al Nelson Mandela Forum di Firenze. Ed era stata proposta solo in pochissime date tra il 1995 e il 1997. Ritorna anche "Ciao", non il brano di "C’è chi dice no", ma lo strumentale contenuto in "Ma cosa vuoi che sia una canzone", altra scelta da intenditori che segnala la voglia di scavare anche nei dischi più lontani.
Tra le canzoni provate compaiono poi "Mi si escludeva", "Alibi" e "Bolle di sapone", tasselli che allargano sensibilmente il raggio d’azione rispetto ai soliti cavalli di battaglia di Vasco. E che confermano l’idea di un primo blocco dedicato a un Blasco meno ‘da greatest hits’.
Il tour di Vasco dopo Rimini
Naturalmente non mancheranno i momenti corali che il pubblico si aspetta: nelle prove di Rimini sono passati "Ogni volta", "Siamo soli", "Rewind", "Ti prendo e ti porto via", "Sally" e l’immancabile "Albachiara", destinata come sempre a chiudere o quasi il concerto. "Un mondo migliore" avrà invece un ruolo chiave: Vasco ha spiegato che sarà l’ultima canzone prima dei bis, quasi a fare da cerniera simbolica tra il concerto e il mondo fuori.
Il tour, dopo Rimini, proseguirà con queste date:
- Il 5 e 6 giugno al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara
- Il 12 e 13 giugno all’Arena di Olbia
- Il 18 e 19 giugno allo Stadio San Nicola di Bari
- Il 23 e 24 giugno allo Stadio Del Conero di Ancona
- Il 28 e 29 giugno al Bluenergy Stadium di Udine.
Intanto Vasco punta già al 2027, quando festeggerà 50 anni di carriera con un evento pensato per oltre 500 mila persone, diverso dal Modena Park ma con la stessa voglia di sfidare i numeri.
Le canzoni in scaletta provate fin qui
In attesa della setlist ufficiale, queste sono le canzoni emerse dalle prove di Rimini:
- Una nuova canzone per lei
- Ciao (strumentale)
- Mi si escludeva
- (Per quello che ho da fare) faccio il militare
- Alibi
- Bolle di sapone
- Ogni volta
- Siamo soli
- Rewind
- Un mondo migliore
- Ti prendo e ti porto via
- Sally
- Albachiara.
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