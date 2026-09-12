Vasco Rossi, dopo la laurea arriva il Dottorato honoris causa dall'Università di Salerno: la data della cerimonia con la lectio magistralis del Kom Un altro riconoscimento del mondo accademico a Vasco Rossi, che negli anni è stato un fenomeno comunicativo da studiare e approfondire. Arriva il Dottorato honoris causa

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Una carriera che è finita perfino tra i banchi dell’Università, quella di Vasco Rossi è riuscita, un po’ per testardaggine e anche un po’ per talento. L’ultima conferma arriva dalla Campania: l’Università degli Studi di Salerno gli conferirà il Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Politica e Comunicazione, il percorso conosciuto come POLICOM.

Non è un omaggio di circostanza, di quelli che si consegnano con una stretta di mano e via. L’ateneo salernitano ha scelto di mettere sotto la lente quarant’anni abbondanti di canzoni (quasi 50, in realtà), tour, interviste e silenzi, trattandoli per quello che ormai sono diventati: un caso di studio per chiunque si occupi di linguaggi e di comunicazione contemporanea.

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Perché l’Università di Salerno premia Vasco Rossi: la motivazione del rettore

Il ragionamento dell’ateneo è assolutamente lineare. Dagli anni Settanta a oggi, il rocker di Zocca ha attraversato trasformazioni sociali, paure e cambi di sensibilità restituendoli in versi che chiunque, anche chi non lo ama, riconosce al primo ascolto. Quel modo di dire le cose – diretto, ruvido, senza mediazioni – è diventato nel tempo un vero e proprio codice comprensibile da tutti.

Poi c’è il legame con il pubblico, che da anni fa impazzire sociologi e analisti: centinaia di migliaia di persone che si ritrovano in uno stadio non solo per la musica, ma per riconoscersi. Un fenomeno culturale e identitario prima ancora che musicale.

A spiegare il senso del titolo è il rettore Virgilio D’Antonio, secondo cui l’onorificenza "riconosce il valore di un percorso capace non soltanto di interpretare il proprio tempo", ma anche di contribuire a costruirne immaginari, linguaggi e modi di stare in relazione. La continuità di quel rapporto con generazioni diversissime tra loro, aggiunge il rettore, è di per sé un terreno di ricerca prezioso.

Dottorato honoris causa a Vasco Rossi: data, orario e luogo della cerimonia

Segnatevi la data: mercoledì 7 ottobre 2026. La cerimonia ufficiale di conferimento si terrà alle ore 15.30 nell’Aula Magna "Vincenzo Buonocore" del Campus di Fisciano, il cuore dell’ateneo.

Il momento più atteso, però, arriverà subito dopo la consegna del titolo: la lectio magistralis di Vasco Rossi davanti alla comunità universitaria. Studenti, docenti e ricercatori ascolteranno il Blasco nei panni, insoliti eppure calzanti, del relatore.

Dalla laurea IULM al dottorato: il Kom e il mondo accademico

Non è la prima volta che l’accademia bussa alla porta del Kom. Nel maggio 2005 la IULM di Milano gli aveva conferito la laurea honoris causa in Scienze della Comunicazione: lui si presentò in toga, scarpe da ginnastica e cappellino, e aprì la sua lectio con una battuta destinata a restare, quella telefonata alla madre per annunciarle che, all’alba dei 53 anni, la laurea tanto desiderata era finalmente arrivata.

Vent’anni dopo, il copione si ripete con un gradino in più. Per uno che ha passato la vita a dichiararsi fuori dagli schemi e lontano dal conformismo, ritrovarsi con un dottorato in tasca sembra ancora un controsenso. Ed è probabilmente il motivo per cui, il 7 ottobre a Fisciano, in tanti vorranno esserci. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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