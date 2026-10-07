Vasco ‘professore’, show a Salerno per il dottorato: le parole del cantante e il gesto (sorprendente) col rettore All’Università di Salerno il Blasco riceve il dottorato in Politica e Comunicazione. Tra cori, applausi e una battuta: “Ora ho i voti…”

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Vasco Rossi entra nell’aula magna dell’Università degli Studi di Salerno e, in pochi secondi, il rigido cerimoniale accademico lascia spazio a qualcosa di molto più familiare: un enorme abbraccio collettivo. Oggi, 7 ottobre, il rocker di Zocca ha ricevuto il dottorato honoris causa in Politica e Comunicazione, ma la sua proclamazione ha avuto ben poco dell’atmosfera austera che ci si aspetterebbe da una cerimonia universitaria. A scandire l’attesa sono stati i suoi brani, cantati a gran voce dagli studenti. Poi l’ingresso di Vasco, il cappellino nero e le braccia alzate davanti a una platea in delirio. Un entusiasmo che non si è fermato all’interno del rettorato, ma ha coinvolto anche la piazza.

Vasco Rossi, il dottorato honoris causa diventa una festa

Prima ancora che Vasco Rossi facesse il suo ingresso, l’aula magna era già diventata un piccolo concerto. Studenti e fan hanno intonato le sue canzoni, trasformando l’attesa in un omaggio collettivo al cantautore. Quando il Blasco è comparso con il suo immancabile cappello nero indossato al contrario, la risposta del pubblico è stata immediata: applausi, cori e smartphone puntati verso il palco. Difficile, in quel momento, mantenere intatto il protocollo universitario. L’emozione ha preso il sopravvento e anche Vasco ha scelto di stare al gioco. Dopo aver ricevuto l’attestato, ha scherzato sulla nuova qualifica con una delle sue battute: "Ora ho i voti…".

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Poi un gesto che ha fatto esplodere definitivamente la sala: il rocker si è tolto il cappellino e lo ha posato sulla testa del Rettore, tra risate e ovazioni. La celebrazione ha superato anche i confini dell’aula magna. Circa 1500 studenti hanno seguito la cerimonia dalla piazza del rettorato, grazie a un maxischermo allestito per l’occasione. Un pubblico che racconta bene quanto il rapporto tra Vasco e le nuove generazioni sia ancora vivo, nonostante una carriera iniziata più di quarant’anni fa.

Perché l’Università di Salerno ha premiato Vasco Rossi

Il riconoscimento non nasce soltanto dalla lunga carriera musicale di Vasco Rossi. Alla base del dottorato c’è soprattutto il modo in cui, secondo l’Università di Salerno, il cantautore è riuscito a costruire nel tempo un linguaggio capace di parlare a generazioni diverse, trasformando la musica in un vero fenomeno comunicativo e culturale. Il Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio, ha spiegato così la scelta: "Il conferimento del Dottorato Honoris Causa a Vasco Rossi riconosce il valore di un percorso capace non soltanto di interpretare il proprio tempo, ma anche di contribuire a definirne linguaggi, immaginari e forme di relazione".

D’Antonio ha poi sottolineato l’importanza del rapporto costruito dal cantante con il suo pubblico, definendolo un’esperienza di particolare interesse anche per gli studi sulla comunicazione. Nelle motivazioni dell’ateneo si legge inoltre che, in oltre quarant’anni di carriera, Vasco ha saputo intercettare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni differenti, costruendo una relazione con il pubblico andata ben oltre il semplice rapporto tra artista e spettatori. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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