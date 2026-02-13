Vasco Rossi difende Laura Pausini e il suo inno alle Olimpiadi: “Andate a farvi fott**e”. La risposta alle critiche Il ‘Blasco’ ha preso le difese della cantante, finita al centro delle polemiche per la sua esibizione alle Cerimonia d’apertura di Milano Cortina 2026

Vasco Rossi dice la sua. Intervenuto un po’ a sorpresa sulla questione, infatti, il ‘Blasco’ ha parlato sui social delle recenti critiche a Laura Pausini per la sua esibizione alla Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La cantante è finita al centro delle polemiche per la sua interpretazione dell’inno nazionale in quel di San Siro e il rocker di Zocca ha voluto ‘rispondere’ a tutti gli attacchi. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Laura Pausini e le polemiche per l’inno alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

La strada verso il Festival di Sanremo 2026 – dove sarà co-conduttrice al fianco di Carlo Conti per tutta la durata del Festival – è a dir poco in salita per Laura Pausini, finita nel bersaglio delle critiche di tantissimi per la sua interpretazione del ‘Canto degli Italiani’ alla Cerimonia d’apertura della 25esima edizione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 andata in scena lo scorso 6 febbraio allo stadio San Siro. L’esibizione molto distante dalla versione dell’inno nazionale di Novaro e Mameli, dai ‘colori’ quasi statunitensi e basata in larga parte su un superfluo virtuosismo vocale, è rapidamente finita al centro delle polemiche.

Vasco Rossi in difesa di Laura Pausini dopo le critiche: cosa ha detto

Un po’ a sorpresa – come detto – Vasco Rossi ha voluto dire la sua in merito alla recente vicenda. Intervenuto attraverso una storia condivisa sul suo profilo Instagam, infatti, il cantante ha preso le difese della collega. "La Pausini ha cantato l’Inno Nazionale in modo impeccabile" ha scritto il ‘Blasco’ sui social, difendendo anche l’interpretazione dell’inno di Mameli da parte di Laura Pausini: "Con le variazioni vocali consentitele dal suo grande talento e che una artista internazionale come lei aveva il diritto e il dovere di fare". Vasco non è andato tanto per il sottile e ha replicato a tutte le critiche: "E andate tutti a farvi fo**ere!".

