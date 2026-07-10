Vasco Rossi contro Ultimo dopo il record di Tor Vergata: il Blasco vende mezzo milione di biglietti in pochi minuti e festeggia così Il sorpasso di Vasco Rossi dopo il record di Ultimo: dieci concerti all'Olimpico e una risposta da oltre mezzo milione di fan

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Vasco Rossi torna a far parlare di sé con numeri da protagonista assoluto. La vendita dei biglietti per il suo grande appuntamento del 2027 è partita con un entusiasmo fuori dal comune: in meno di mezz’ora sono andati esauriti oltre 550mila posti per le dieci date previste allo Stadio Olimpico di Roma. Un risultato che conferma ancora una volta quanto il legame tra il Blasco e il suo pubblico sia ancora fortissimo, a distanza di cinquant’anni dall’inizio della sua carriera. Il progetto, già ribattezzato dai fan come il "Giubileo di Vasco", sarà una lunga celebrazione del percorso artistico del cantautore di Zocca. Dal 6 al 25 giugno 2027 l’Olimpico ospiterà dieci concerti, trasformandosi per settimane nella casa del rock italiano. Una scelta diversa rispetto al grande evento unico di Modena Park del 2017, quando oltre 200mila persone si riunirono in una sola sera per entrare nella storia della musica dal vivo.

Vasco Rossi dopo il record di Ultimo: una sfida che non esiste

Questa volta Vasco ha scelto una formula più lunga e condivisa, una festa distribuita nel tempo per permettere a più fan possibile di partecipare. E la risposta è stata immediata: migliaia di persone si sono collegate alle piattaforme di vendita, affrontando code virtuali e attese nella speranza di conquistare un posto per uno degli appuntamenti più attesi dei prossimi anni. Il boom arriva in un momento inevitabilmente particolare, a pochi giorni dal concerto-evento di Ultimo a Tor Vergata, diventato uno degli appuntamenti più importanti mai organizzati in Italia per numero di spettatori paganti. I numeri dei due artisti hanno così acceso una sorta di confronto a distanza, alimentando l’idea di una sfida tra generazioni diverse. Una sfida che, però, nella realtà non esiste. Vasco Rossi, infatti, ha dimostrato proprio nei giorni scorsi grande rispetto nei confronti di Ultimo, complimentandosi pubblicamente dopo il suo storico concerto romano. Nessuna rivalità, quindi, ma piuttosto due artisti che hanno scritto e stanno scrivendo pagine importanti della musica italiana.

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Vasco e il suo "Giubileo": una vittoria e una soddisfazione personali

Il paragone nasce soprattutto dai numeri e dalla voglia dei fan di mettere a confronto due mondi musicali differenti. Da una parte Vasco, simbolo del rock italiano e protagonista di decenni di concerti negli stadi, dall’altra Ultimo, rappresentante di una nuova generazione capace di riempire luoghi enormi e conquistare un pubblico giovanissimo. Il successo del "Giubileo" rappresenta quindi soprattutto una vittoria personale per Vasco. Una conferma del percorso fatto, della capacità di continuare a coinvolgere milioni di persone e di restare un punto di riferimento anche dopo tanti anni di carriera. A raccontare il momento di entusiasmo ci ha pensato anche lo stesso Vasco sui social. Il cantante ha condiviso alcune storie in cui appare in bicicletta con la scritta "inarrestabile", un messaggio che sembra richiamare proprio la straordinaria risposta dei fan e il numero impressionante di biglietti venduti. Il Komandante continua così la sua corsa senza fermarsi, non per dimostrare di essere migliore di qualcuno, ma per celebrare un rapporto unico con il suo pubblico. Il confronto con Ultimo può far discutere e attirare l’attenzione, ma la vera partita di Vasco è sempre stata un’altra: quella con il tempo e con la voglia di continuare a emozionare.

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