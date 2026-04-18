Vasco Rossi verso il concerto dei record: “Mezzo milione di persone e più di una notte”, cosa ha in mente per battere il Modena Park

Vasco Rossi oltre il Modena Park, verso il concerto dei record: “500mila persone e più di una notte”, cosa ha in mente Il rocker pensa a un evento storico per il 2027: dopo Modena Park, sogna una festa ancora più grande, lunga più di una notte

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Vasco Rossi non ha mai fatto mistero di amare le sfide impossibili. E ora, in vista di un traguardo simbolico come i 50 anni di carriera nel 2027, il rocker di Zocca sta già pensando a qualcosa di mai visto prima. Dopo aver riscritto la storia dei concerti in Italia con eventi memorabili, l’obiettivo è ancora più ambizioso: riunire almeno 500 mila persone per una grande festa collettiva. Un progetto che nasce dai ricordi di Modena Park del 2017 e che punta a superarli in ogni senso, dimensioni comprese. Non solo numeri da record, ma anche un’esperienza unica per il suo pubblico.

Vasco Rossi e il sogno di un concerto da 500 mila spettatori

L’idea è chiara: celebrare mezzo secolo di carriera con un evento epocale. Lo stesso Vasco ha condiviso il progetto sui social, ricordando le oltre 230 mila persone presenti a Modena Park nel 2017 e rilanciando con un obiettivo ancora più grande. Non si tratterà di una semplice replica, ma di qualcosa di completamente nuovo, pensato per accogliere almeno il doppio del pubblico.

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"Non mi chiedete di rifarlo… Per il 50º anniversario dall’inizio della storia… voglio fare una festa per molte più persone.. almeno 500.000. E che duri più di una notte".

Il cantante immagina una vera e propria festa della musica, capace di durare più di una notte e di coinvolgere fan provenienti da tutta Italia e non solo. Una sfida enorme, che richiederà una macchina organizzativa senza precedenti. Dalla scelta della location alla gestione dei flussi, fino alla sicurezza, ogni dettaglio sarà cruciale per trasformare questa visione in realtà.

Tra record da battere e sfide logistiche senza precedenti

Il nuovo progetto arriva in un momento in cui anche altri artisti stanno puntando a grandi numeri. Ultimo, ad esempio, ha già annunciato un maxi concerto da 250 mila persone a Roma, destinato a segnare un nuovo record. Ma Vasco sembra deciso a rilanciare, puntando addirittura al doppio delle presenze. Trovare una location adatta sarà tutt’altro che semplice. Serviranno spazi enormi, infrastrutture adeguate e una capacità organizzativa capace di gestire centinaia di migliaia di persone tra trasporti, alloggi e sicurezza. In Italia, eventi di questa portata sono rarissimi: basti pensare al Circo Massimo, che nel 2001 accolse oltre un milione di persone per i festeggiamenti della Roma con Antonello Venditti.

Anche a livello internazionale i paragoni sono importanti: dalla spiaggia di Copacabana, teatro di concerti milionari con artisti come Rod Stewart e Lady Gaga, fino allo stesso Vasco che nel 2004 – per l’evento Vascstock – radunò oltre 420 mila persone a Catanzaro. Resta ora da capire quale sarà la scelta finale: una location iconica o uno spazio completamente nuovo da "battezzare". Di certo, conoscendo Vasco Rossi, l’obiettivo non è solo battere un record, ma creare un evento destinato a entrare nella storia della musica live.

Guida TV

Mansfield Park TV2000 21:40

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