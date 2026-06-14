Vasco Rossi chiude la due giorni di concerti a Olbia, 70000 persone per il Kom. Poi il saluto ai sardi: "Tutto l'infinito finisce qui"
Vasco Rossi lascia la Sardegna col cuore pieno dell'amore dei suoi fan, arrivati da ogni angolo dell'Isola per assistere a due concerti monumentali
Le luci dell’Olbia Arena si sono fatte più soffuse, ma l’eco che resta è quella di un boato che ha fatto tremare l’intera Sardegna. Vasco Rossi ha calato il sipario sulla sua straordinaria due giorni gallurese, un doppio appuntamento che ha riunito fan arrivati da ogni angolo dell’Isola e oltre. Alla fine, i numeri parlano chiaro, ma le emozioni ancora di più: 70.000 cuori hanno battuto all’unisono per il Komandante, accorso a Olbia per incendiare l’estate con la sua inconfondibile energia rock.
I fan si sono addirittura accampati nei pressi della venue, sfidando chilometri e attese sotto il sole pur di non mancare a quello che doveva essere, ed è stato, l’evento musicale dell’anno per la Sardegna. E Vasco, come sua abitudine, non ha tradito le aspettative. Per due serate consecutive, l’Olbia Arena è diventata l’epicentro di una festa totale, un’esplosione di gioia e di canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana. Dalle prime note dei grandi classici fino alle ballate più intime, il popolo del Blasco ha risposto con la sua solita passione viscerale, trasformando l’area del concerto in un immenso mare umano.
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L’omaggio commosso di Vasco sui social: "Sardegna meravigliosa"
La magia della Gallura ha fatto breccia nel cuore del rocker di Zocca che, a poche ore dalla conclusione del secondo show, ha voluto affidare ai suoi canali social un saluto carico gratitudine. Un messaggio d’amore puro verso una terra e un popolo che lo hanno accolto, come sempre, a braccia aperte. "OLBIA COME SEI BELLA. È strano ma per noi tutto l’infinito… FINISCE QUI", ha scritto Vasco sul suo Instagram, citando uno dei suoi versi più celebri per descrivere la sensazione di assoluto vissuta sul palco sardo.
Il Komandante ha poi ringraziato l’incredibile marea di fan: "Siete arrivati da tutte le parti della Sardegna per queste due notti di Festa. Abbiamo fatto esplodere di gioia e di rock questa terra meravigliosa per due serate consecutive e abbiamo infiammato l’Olbia Arena per 70.000 cuori! Grazie Olbia! Grazie Sardegna! Evvivaaa!!!".
"Ogni fine è un nuovo inizio": l’arrivederci alla Sardegna
Non è mancato un pizzico di nostalgia nel constatare la conclusione di questa doppietta memorabile, un’atmosfera che Vasco sa sempre trasformare in speranza per il futuro. "Siamo arrivati alla fine… Ma ogni fine è sempre un nuovo inizio. Vi voglio bene. Olbiaaaa!!!! È stato splendido!!!", ha concluso l’artista, lasciando ai suoi sostenitori la promessa implicita che la storia d’amore tra lui e l’isola non si esaurisce certo qui.
Il bilancio per la città di Olbia è straordinario, non solo dal punto di vista dell’ordine pubblico e dell’organizzazione – che hanno retto l’urto di una simile affluenza – ma soprattutto per il valore simbolico di un evento che ha unito generazioni diverse. Padri e figli hanno cantato insieme, uniti dallo stesso "infinito" che solo il rock del Kom sa regalare. La Sardegna saluta Vasco, certa di aver vissuto qualcosa di davvero difficile da dimenticare.
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