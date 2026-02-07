Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Vasco Rossi e i suoi 74 anni: “Cosa vuoi che sia”. Il tour epocale e il messaggio a Laura Pausini (dopo le polemiche)

A 74 anni il Komandante (Vasco Rossi) festeggia sui social, lancia il Vasco Live 2026 e difende Laura Pausini dopo le polemiche: un messaggio che divide i fan.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Vasco Rossi
Mediaset Infinity

Il re del rock, Vasco Rossi, compie oggi, 7 febbraio 2026, 74 anni e, come di consueto, ha deciso di celebrare sui social il suo "Kom-pleanno" con un video cartoon e messaggi pieni di entusiasmo, giocando su parole e numeri e richiamando il suo soprannome di "Komandante". Nella clip emerge la locandina del suo tour 2026 ma il rocker, nelle scorse ore, ha anche ‘incoronato’ Laura Pausini, dopo le numerose polemiche che l’hanno travolta di recente. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Vasco Rossi compie 74 anni: il video cartoon sui social e tour epocale

Proprio oggi, 7 febbraio 2026, Vasco Rossi compie 74 anni e festeggia, come da tradizione, sui social insieme ai fan. Per l’occasione ha pubblicato un video animato in stile cartoon diventato virale, in cui esce dal manifesto del tour 2026, accende una candelina come fosse una sigaretta e percorre in moto una simbolica Route 74, tra palloncini e fuochi d’artificio. A corredo delle immagini, il messaggio del Komandante recita: "Pronti Partenza Via!!! Sono sulla Route 74 e… vado al massimo! .. vado a gonfie vele!!! ….. Cosa vuoi che sia … il 74esimo Kom-pleanno Evviva!!!". Già nel 2025, per il 73° compleanno, aveva celebrato con un video in intelligenza artificiale che lo mostrava in tre età diverse, accompagnato dalla frase: "Ma sì che sono io… 73 uomini diversi!!!".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il compleanno arriva mentre cresce l’attesa per il Vasco Live 2026, una tournée che si preannuncia un qualcosa di incredibile. Dal debutto nel 1977, Vasco Rossi ha costruito una carriera leggendaria fatta di 34 album, oltre 40 milioni di dischi venduti e brani iconici come Vado al massimo e Vita spericolata. Il suo ultimo album, Il Supervissuto, è uscito nel novembre 2023. Di seguito, le date del tour 2026:

  • 30 maggio – Rimini, Stadio Romeo Neri (data zero)
  • 5 e 6 giugno – Ferrara, Parco Urbano Giorgio Bassani
  • 12 e 13 giugno – Olbia, Arena
  • 18 e 19 giugno – Bari, Stadio San Nicola
  • 23 e 24 giugno – Ancona, Stadio del Conero
  • 28 e 29 giugno – Udine, Bluenergy Stadium

Vasco Rossi e il messaggio a Laura Pausini dopo le critiche

Ma il rocker non smette mai di sorprendere e questo, i suoi fan, lo sanno molto bene. Questa volta, c’entra anche Laura Pausini e adesso vi spieghiamo perché. La cantante romagnola è di nuovo al centro dell’attenzione, tra l’esibizione dell’inno d’Italia alle Olimpiadi invernali e l’uscita del nuovo album di cover Io Canto 2. Tra applausi e critiche sui social, è arrivato però un riconoscimento di tutto rispetto: Vasco Rossi ha commentato su Instagram, dedicando alla cantante il video della sua cover di Un senso, con la frase "Meravigliosa Laura", accompagnata da un cuore azzurro. Non tutti però condividono l’entusiasmo: nei gruppi social dedicati all’amatissimo rocker si leggono commenti come "Solo Vasco può cantare Vasco" e "Le canzoni di Vasco non si toccano".

L’esecuzione dell’inno da parte di Pausini ha diviso il pubblico: c’è chi l’ha definita "versione sontuosa" e chi ha sentenziato "ha rovinato Fratelli d’Italia". Il nuovo album, in uscita il 6 febbraio 2026, ha suscitato discussioni anche per le polemiche con Gianluca Grignani e le critiche dei fan di Marco Mengoni, che hanno portato alla consegna del Tapiro d’oro. Pausini ha chiarito: Mengoni "è felicissimo della cover visto che è prima in Francia" e con Grignani "spero che a Sanremo avremo la possibilità di chiarirci". Già nel 2006 Laura ha omaggiato Vasco e lo ha fatto reinterpretando Anima fragile e in Resta in ascolto del 2004, e inserendo Benedetta passione, scritta da Vasco con Curreri e Grandi, anche in versione spagnola (Bendecida pasión).

Potrebbe interessarti anche

Vasco Rossi

Vasco Rossi (a cavallo) svela il suo nuovo tour: “Anche stavolta stupirà”, l’annuncio che spiazza il web

Vasco Rossi annuncia il nuovo tour del 2026 e infuoca il popolo del web. Il rocker a...
Laura Pausini - Annalisa

Laura Pausini, duetti da sogno con Annalisa e Achille Lauro: doppia 'bomba prima' di Sanremo

Nel nuovo disco di cover ‘Io Canto 2’ ci sarà anche la discussa collaborazione con J...
laura pausini sanremo io canto 2

Laura Pausini a Sanremo 2026: “Piangerò, Pippo Baudo lo sapeva”. E pubblica 'Io Canto 2' tra le polemiche

A tre settimane dal Festival di Samremo come conduttrice, Laura Pausini pubblica l'a...
Io canto 2 di Laura Pausini, recensione

Laura Pausini sorprende sulle note di Já sei namorar dei Tribalistas, ma delude con La Isla Bonita di Madonna. La recensione di Io Canto 2

In attesa di Sanremo, la cantante di Solarolo ha pubblicato il suo nuovo album di co...
Vasco Rossi

Vasco Rossi, scaletta ‘bomba’ per il tour 2026: "Sarà perfetta", l'annuncio social e i pezzi mai suonati

Il rocker emiliano ha rivelato su Instagram di aver completato la lista dei brani ch...
Laura Pausini

Laura Pausini sotto tiro, la cover di Mengoni fa infuriare i fan e lo staff sbotta: “A cosa è servito?”

I fan di Marco Mengoni insorgono per la cover di Laura Pausini, ma lo staff della ca...
Samira Lui - Striscia la Notizia

Striscia la Notizia, show di Samira Lui: i ritocchini e il no a Sanremo. E Laura Pausini ‘aspetta’ Grignani

La co-conduttrice d’eccezione è stata ‘pizzicata’ da Greggio e Iacchetti sul rifiuto...
Carlo Conti

Sanremo 2026, blitz di Carlo Conti al TG1: "Laura Pausini co-conduttrice, ecco come l'ho convinta"

Nel corso del Tg1 del 12 gennaio, Carlo Conti annuncia Laura Pausini come co-condutt...
Sanremo 2026, Madonna non ci sarà

Sanremo 2026, Madonna ospite al Festival: "Impossibile". Cosa ha detto Carlo Conti

Dopo settimane di rumor sulla presenza della star come ospite alla kermesse, il cond...

Lucart

Economia circolare e Climate Neutrality

Un sistema di produzione che trasforma i rifiuti in risorse

LEGGI

Personaggi

Paolo Carta

Paolo Carta
Ditonellapiaga

Ditonellapiaga
Fulminacci

Fulminacci
Mara Sattei

Mara Sattei

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963