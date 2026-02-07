Vasco Rossi e i suoi 74 anni: “Cosa vuoi che sia”. Il tour epocale e il messaggio a Laura Pausini (dopo le polemiche) A 74 anni il Komandante (Vasco Rossi) festeggia sui social, lancia il Vasco Live 2026 e difende Laura Pausini dopo le polemiche: un messaggio che divide i fan.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Il re del rock, Vasco Rossi, compie oggi, 7 febbraio 2026, 74 anni e, come di consueto, ha deciso di celebrare sui social il suo "Kom-pleanno" con un video cartoon e messaggi pieni di entusiasmo, giocando su parole e numeri e richiamando il suo soprannome di "Komandante". Nella clip emerge la locandina del suo tour 2026 ma il rocker, nelle scorse ore, ha anche ‘incoronato’ Laura Pausini, dopo le numerose polemiche che l’hanno travolta di recente. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Vasco Rossi compie 74 anni: il video cartoon sui social e tour epocale

Proprio oggi, 7 febbraio 2026, Vasco Rossi compie 74 anni e festeggia, come da tradizione, sui social insieme ai fan. Per l’occasione ha pubblicato un video animato in stile cartoon diventato virale, in cui esce dal manifesto del tour 2026, accende una candelina come fosse una sigaretta e percorre in moto una simbolica Route 74, tra palloncini e fuochi d’artificio. A corredo delle immagini, il messaggio del Komandante recita: "Pronti Partenza Via!!! Sono sulla Route 74 e… vado al massimo! .. vado a gonfie vele!!! ….. Cosa vuoi che sia … il 74esimo Kom-pleanno Evviva!!!". Già nel 2025, per il 73° compleanno, aveva celebrato con un video in intelligenza artificiale che lo mostrava in tre età diverse, accompagnato dalla frase: "Ma sì che sono io… 73 uomini diversi!!!".

Il compleanno arriva mentre cresce l’attesa per il Vasco Live 2026, una tournée che si preannuncia un qualcosa di incredibile. Dal debutto nel 1977, Vasco Rossi ha costruito una carriera leggendaria fatta di 34 album, oltre 40 milioni di dischi venduti e brani iconici come Vado al massimo e Vita spericolata. Il suo ultimo album, Il Supervissuto, è uscito nel novembre 2023. Di seguito, le date del tour 2026:

30 maggio – Rimini, Stadio Romeo Neri (data zero)

5 e 6 giugno – Ferrara, Parco Urbano Giorgio Bassani

12 e 13 giugno – Olbia, Arena

18 e 19 giugno – Bari, Stadio San Nicola

23 e 24 giugno – Ancona, Stadio del Conero

28 e 29 giugno – Udine, Bluenergy Stadium

Vasco Rossi e il messaggio a Laura Pausini dopo le critiche

Ma il rocker non smette mai di sorprendere e questo, i suoi fan, lo sanno molto bene. Questa volta, c’entra anche Laura Pausini e adesso vi spieghiamo perché. La cantante romagnola è di nuovo al centro dell’attenzione, tra l’esibizione dell’inno d’Italia alle Olimpiadi invernali e l’uscita del nuovo album di cover Io Canto 2. Tra applausi e critiche sui social, è arrivato però un riconoscimento di tutto rispetto: Vasco Rossi ha commentato su Instagram, dedicando alla cantante il video della sua cover di Un senso, con la frase "Meravigliosa Laura", accompagnata da un cuore azzurro. Non tutti però condividono l’entusiasmo: nei gruppi social dedicati all’amatissimo rocker si leggono commenti come "Solo Vasco può cantare Vasco" e "Le canzoni di Vasco non si toccano".

L’esecuzione dell’inno da parte di Pausini ha diviso il pubblico: c’è chi l’ha definita "versione sontuosa" e chi ha sentenziato "ha rovinato Fratelli d’Italia". Il nuovo album, in uscita il 6 febbraio 2026, ha suscitato discussioni anche per le polemiche con Gianluca Grignani e le critiche dei fan di Marco Mengoni, che hanno portato alla consegna del Tapiro d’oro. Pausini ha chiarito: Mengoni "è felicissimo della cover visto che è prima in Francia" e con Grignani "spero che a Sanremo avremo la possibilità di chiarirci". Già nel 2006 Laura ha omaggiato Vasco e lo ha fatto reinterpretando Anima fragile e in Resta in ascolto del 2004, e inserendo Benedetta passione, scritta da Vasco con Curreri e Grandi, anche in versione spagnola (Bendecida pasión).

