Vasco Rossi re degli stadi, l’annuncio sul nuovo tour: “Non se lo aspetta nessuno”, la chiusura ‘speciale’ e la nuova canzone
Il rocker di Zocca ha rivelato come aprirà la scaletta dei concerti in arrivo quest'estate. E una nuovissima canzone con Gaetano Curreri è in dirittura d'arrivo. Ecco i dettagli.
Vasco Rossi si prepara a conquistare gli stadi. E come sempre, lo fa a modo suo: promettendo sorprese, una chiusura ‘speciale’ di scaletta e una nuova canzone scritta con l’amico di sempre Gaetano Curreri. Il rocker ha anticipato tutto in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, di cui ha postato recentemente la copertina su Instagram, lasciando intuire che il Vasco Live 2026 non sarà una semplice replica dei tour precedenti. Ecco tutti i particolari.
Vasco Rossi, la nuova canzone con Curreri e un’apertura (imprevedibile) del tour
Nell’ultima intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Vasco conferma che c’è musica nuova in arrivo. Alla domanda su un eventuale inedito, risponde infatti che "ce ne sono diverse", di canzoni, ma una in particolare è praticamente pronta, scritta e realizzata durante il lavoro degli ultimi mesi insieme a Gaetano Curreri. Il Blasco scherza anche sul loro lungo sodalizio: "Gli ho detto: ‘Questa è l’ultima che facciamo insieme’", frase che suona più come una battuta affettuosa che come un vero addio artistico.
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Ma il vero colpo di scena riguarda la scaletta del tour in arrivo. Il rocker di Zocca annuncia che l’apertura sarà affidata a "una canzone che non si aspetta nessuno", un brano del suo repertorio risistemato, che non vuole ancora rivelare. L’idea è sorprendere i fan sin dai primi minuti, rimettendo mano a pezzi meno scontati e dando al concerto una struttura in tre atti, con un blocco centrale e un finale prima dei bis, come fosse una vera e propria ‘opera rock’ in più capitoli.
E quando l’intervistatore gli chiede se l’ultima canzone sarà, come da tradizione, "Albachiara", Vasco spiazza ancora: "Stai attento: il concerto è diviso in due parti e dopo ci sono i bis. Diciamo che i bis sono la terza parte. Quando dico ‘l’ultima canzone’ intendo quella prima dei bis". E qui arriva la rivelazione: quella canzone sarà "Un mondo migliore". "Che non è certo quello in cui viviamo…", commenta.
La data zero a Rimini e il tour sold out di Vasco
Il Vasco Live 2026 partirà da una data zero in Romagna. Il 30 maggio lo Stadio Romeo Neri di Rimini ospiterà la prova generale del tour, preceduta dal soundcheck del 29 maggio riservato agli iscritti al Blasco Fan Club. Entrambe le date sono sold out con largo anticipo. Rimini si prepara quindi a due giorni di invasione pacifica, con biglietti dei treni da Roma e Milano già introvabili, hotel verso il tutto esaurito e percentuali di occupazione alberghiera già oltre il 90%.
Poi partirà il tour vero e proprio. Ecco tutte le date:
- 30 maggio 2026 – Rimini, Stadio Romeo Neri (data zero)
- 5 giugno 2026 – Ferrara, Parco Urbano Giorgio Bassani
- 6 giugno 2026 – Ferrara, Parco Urbano Giorgio Bassani
- 12 giugno 2026 – Olbia, Arena
- 13 giugno 2026 – Olbia, Arena
- 18 giugno 2026 – Bari, Stadio San Nicola
- 19 giugno 2026 – Bari, Stadio San Nicola
- 23 giugno 2026 – Ancona, Stadio del Conero
- 24 giugno 2026 – Ancona, Stadio del Conero
- 28 giugno 2026 – Udine, Bluenergy Stadium
- 29 giugno 2026 – Udine, Bluenergy Stadium.
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