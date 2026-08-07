Vasco Rossi celebra Albachiara: “Quando uscì mi snobbavano”. E svela come nacque il suo capolavoro
A 47 anni dal deposito alla SIAE, Vasco Rossi ripercorre la nascita di Albachiara, ricorda le critiche ricevute e racconta come il brano è diventato un'icona.
A quasi mezzo secolo dalla nascita di Albachiara, Vasco Rossi torna a raccontare uno dei momenti più importanti della sua carriera. Il rocker ha condiviso un ricordo legato al 7 agosto 1979, giorno in cui depositò il brano alla SIAE, spiegando come quella canzone, oggi considerata un classico della musica italiana, inizialmente non venne compresa da tutti. Anzi, proprio il suo successo nascente gli costò diverse critiche da parte dell’ambiente musicale che frequentava. Oggi, però, quella storia assume tutto un altro significato e conferma il valore di un pezzo entrato nella memoria collettiva.
Albachiara, Vasco Rossi racconta come nacque la canzone
Il 7 agosto rappresenta una data simbolica per Vasco Rossi. In quel giorno del 1979 il cantante depositò alla SIAE Albachiara, anche se il brano era già stato pubblicato alcuni mesi prima all’interno dell’album Non siamo mica gli americani. Per celebrare l’anniversario ha ricordato il momento esatto in cui prese forma quella che sarebbe diventata una delle canzoni più amate della musica italiana. Secondo il suo racconto, tutto accadde in pochissimo tempo. Mentre aspettava alcuni amici che sarebbero dovuti arrivare da un momento all’altro, scrisse sia la musica sia il testo quasi di getto. Un episodio che ancora oggi ricorda con estrema precisione e che dimostra come, a volte, le idee più grandi possano nascere in maniera del tutto spontanea.
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Il cantante ha poi rivelato un dettaglio poco noto sugli inizi del brano. Quando il disco uscì, diversi gruppi rock della scena bolognese lo guardavano con diffidenza. La presenza del pianoforte e l’impostazione melodica di Albachiara vennero interpretate come un allontanamento dal rock più tradizionale, tanto che alcuni colleghi arrivarono persino a snobbarlo.
Dal successo ai nuovi concerti: perché Albachiara continua a emozionare
Con il passare degli anni, però, la storia ha dato ragione a Vasco Rossi. L’artista ha spiegato che il suo obiettivo non era inseguire le etichette musicali, ma parlare alla gente. Per riuscirci cercò di unire la tradizione melodica italiana con l’energia, l’immediatezza e il linguaggio del rock, una formula che si è rivelata vincente e che ha contribuito a definire il suo stile inconfondibile. Il tempo ha trasformato Albachiara in un vero simbolo della musica italiana. Non è un caso che abbia conquistato il riconoscimento come miglior canzone nei locali con musica dal vivo ai SIAE Music Awards sia nel 2023 sia nel 2025, confermandosi il pezzo più eseguito live in Italia.
Il legame tra Vasco e il pubblico resta fortissimo anche dopo la conclusione del Vasco Live 2026. La tournée estiva, terminata il 29 giugno dopo le tappe che hanno attraversato diverse città italiane, ha richiamato migliaia di spettatori, dimostrando ancora una volta quanto il suo repertorio riesca a coinvolgere persone di ogni età. E lo sguardo è già rivolto al futuro. Per il 2027 il cantante ha annunciato un progetto senza precedenti: una lunga residency allo Stadio Olimpico di Roma con dieci concerti evento, pensati per celebrare i suoi 50 anni di carriera.
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