Vasco Rossi (a cavallo) svela il suo nuovo tour: “Anche stavolta stupirà”, l’annuncio che spiazza il web Vasco Rossi annuncia il nuovo tour del 2026 e infuoca il popolo del web. Il rocker abbraccia i fan a modo suo e promette un anno di grandi emozioni

Celebre rocker che ha rivoluzionato la musica italiana sin dagli esordi del 1977, Vasco Rossi è considerato uno dei più importanti cantautori italiani di tutti i tempi. Come se questo non fosse sufficiente, da qualche anno, si è reso protagonista di video e post sui social, che hanno anche diviso il web, ma nella maggior parte dei casi hanno aumentato il tanto amore proveniente dallo zoccolo duro dei suoi tantissimi ammiratori. E proprio con una nuova uscita social (con tanto di foto a cavallo) ha voluto presentare il nuovo tour: Vasco live 2026.

Vasco Rossi presenta (a modo suo) il tour 2026: l’appello del rocker

Vasco Rossi ha voluto dare il benvenuto al nuovo anno con un post evocativo, pregno di significato e strizzando l’occhio alla cultura orientale: Lui, in sella ad un cavallo rosso fiammante. Con questa immagine il Blasco ha deciso di festeggiare un nuovo inizio insieme ai tanti fan, ai quali ha annunciato le date del Vasco live di quest’anno:

Siamo a cavallo. Il 2026 è l’anno del Cavallo Rosso di Fuoco

Secondo la cultura orientale, 🌏ogni nuovo anno (un ciclo di 12 anni) è collegato ad un animale dello zodiaco cinese.

Il 2026 segna l’arrivo dell’anno del

Cavallo di Fuoco (a febbraio), un periodo caratterizzato da energia intensa

Maximum Power !

Anno nuovo: un concerto nuovo che … ancora una volta stupirà, sorprenderà e, soprattutto, divertirà con una scaletta che è allo studio e che vedrai.. vedrai che concerto.. vedrai..

L’artista nativo di Zocca ci ha tenuto a sottolineare che il nuovo anno sarà all’insegna di energia intensa "Maximum power" e, attraverso una citazione di "Vita spericolata", sua celebre hit degli anni 80, ha promesso degli appuntamenti live da non perdere, palcoscenici dove si trasferirà tutta l’emozione dei suoi brani.

Vasco Rossi: l’annuncio infuocato scatena i social

Basta un suo post social o un’intervista a scatenare i tanti fan sparsi in tutto il bel paese, figuriamoci cosa può accadere quando Vasco Rossi decide di fare gli auguri per il nuovo anno, annunciando le date del suo prossimo tour su Instagram. "Anno nuovo, concerto nuovo, lo aspetto come l’unico evento dell’anno", "Solo adrenalina, fuoco, fuoco, grazie Vasco" si legge. "Sono sicuro che ci travolgerai, vai Kom!" Qualcuno si ricollega al simbolo del cavallo: "In un mondo dove tutto crolla ..ecco che si palesa questo meraviglioso animale, simbolo di potenza, rosso come la passione e energia alla vita". I più appassionati promettono: "Ne farò 8 di date, come sempre fino all’ultimo" , "Siamo già in fila Komandante!"

Le date del Tour Vasco Live 2026

5 e 6 giugno – FERRARA – Parco Urbano G. Bassani



12 e 13 giugno – OLBIA – Arena



18 e 19 giugno – BARI – Stadio San Nicola



23 e 24 giugno – ANCONA – Stadio Del Conero



28 e 29 giugno – UDINE – Bluenergy Stadium

