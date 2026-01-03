Vasco Rossi (a cavallo) svela il suo nuovo tour: “Anche stavolta stupirà”, l’annuncio che spiazza il web
Vasco Rossi annuncia il nuovo tour del 2026 e infuoca il popolo del web. Il rocker abbraccia i fan a modo suo e promette un anno di grandi emozioni
Celebre rocker che ha rivoluzionato la musica italiana sin dagli esordi del 1977, Vasco Rossi è considerato uno dei più importanti cantautori italiani di tutti i tempi. Come se questo non fosse sufficiente, da qualche anno, si è reso protagonista di video e post sui social, che hanno anche diviso il web, ma nella maggior parte dei casi hanno aumentato il tanto amore proveniente dallo zoccolo duro dei suoi tantissimi ammiratori. E proprio con una nuova uscita social (con tanto di foto a cavallo) ha voluto presentare il nuovo tour: Vasco live 2026.
Vasco Rossi presenta (a modo suo) il tour 2026: l’appello del rocker
Vasco Rossi ha voluto dare il benvenuto al nuovo anno con un post evocativo, pregno di significato e strizzando l’occhio alla cultura orientale: Lui, in sella ad un cavallo rosso fiammante. Con questa immagine il Blasco ha deciso di festeggiare un nuovo inizio insieme ai tanti fan, ai quali ha annunciato le date del Vasco live di quest’anno:
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Siamo a cavallo. Il 2026 è l’anno del Cavallo Rosso di Fuoco
Secondo la cultura orientale, 🌏ogni nuovo anno (un ciclo di 12 anni) è collegato ad un animale dello zodiaco cinese.
Il 2026 segna l’arrivo dell’anno del
Cavallo di Fuoco (a febbraio), un periodo caratterizzato da energia intensa
Maximum Power !
Anno nuovo: un concerto nuovo che … ancora una volta stupirà, sorprenderà e, soprattutto, divertirà con una scaletta che è allo studio e che vedrai.. vedrai che concerto.. vedrai..
L’artista nativo di Zocca ci ha tenuto a sottolineare che il nuovo anno sarà all’insegna di energia intensa "Maximum power" e, attraverso una citazione di "Vita spericolata", sua celebre hit degli anni 80, ha promesso degli appuntamenti live da non perdere, palcoscenici dove si trasferirà tutta l’emozione dei suoi brani.
Vasco Rossi: l’annuncio infuocato scatena i social
Basta un suo post social o un’intervista a scatenare i tanti fan sparsi in tutto il bel paese, figuriamoci cosa può accadere quando Vasco Rossi decide di fare gli auguri per il nuovo anno, annunciando le date del suo prossimo tour su Instagram. "Anno nuovo, concerto nuovo, lo aspetto come l’unico evento dell’anno", "Solo adrenalina, fuoco, fuoco, grazie Vasco" si legge. "Sono sicuro che ci travolgerai, vai Kom!" Qualcuno si ricollega al simbolo del cavallo: "In un mondo dove tutto crolla ..ecco che si palesa questo meraviglioso animale, simbolo di potenza, rosso come la passione e energia alla vita". I più appassionati promettono: "Ne farò 8 di date, come sempre fino all’ultimo" , "Siamo già in fila Komandante!"
Le date del Tour Vasco Live 2026
- 5 e 6 giugno – FERRARA – Parco Urbano G. Bassani
- 12 e 13 giugno – OLBIA – Arena
- 18 e 19 giugno – BARI – Stadio San Nicola
- 23 e 24 giugno – ANCONA – Stadio Del Conero
- 28 e 29 giugno – UDINE – Bluenergy Stadium
Potrebbe interessarti anche
Concerti 2026, da Vasco Rossi ai Metallica: gli eventi italiani più attesi del nuovo anno
Il nuovo anno sarà segnato da grandissimi concerti in tutta la penisola: da Emma a U...
Ornella Vanoni, l’ultimo brano inciso con Vasco Rossi prima di morire. Lui svela: “Cose straordinarie”
Il brano nascosto della cantante, che potrebbe vedere la luce postumo, ha emozionato...
La mossa devastante di Vasco Rossi: non ce n'è per nessuno (nemmeno per i giovani)
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 17 al 23 novembre 2025: il Blasc...
Ultimo e Jacqueline ancora in crisi? Spunta un indizio (clamoroso). E lei torna in Italia da sola
Il cantante e la figlia di Heather Parisi starebbero attraversando un momento diffic...
Fiorello e Cesare Cremonini, super show a La Pennicanza. Poi la bordata alla Rai: “Versa in condizioni tremende”
Nella puntata di oggi lo showman ha ospitato in studio Cesare Cremonini, che si è es...
The Voice Senior, Clementino in lacrime: "Non voglio più vederti". La scelta choc di Loredana Bertè: chi sono i finalisti
La semifinale degli over 60 regala incredibili emozioni con Clementino commosso e sv...
Belen Rodriguez, lo sfogo d’addio a Capodanno: “A la mie**a”. E spiazza il web con una foto hot
Belen è ancora una volta sotto i riflettori: l'anno nuovo comincia con una foto hot ...
The Voice Senior, la finale: vince Francesco De Siena, poi Loredana Bertè sotto choc e Rocco Hunt in lacrime
Chi ha vinto The Voice Senior? Ecco cosa è successo nella puntata finale del 19 dice...