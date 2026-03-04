Vanina – Un vicequestore a Catania, dove eravamo rimasti e cosa accadrà nella nuova stagione: stasera in tv su Canale 5
Nel primo capitolo il personaggio interpretato da Giusy Buscemi ha dovuto fare i conti con ombre del passato pronte a tormentarla: ora tutti i nodi vengono al pettine.
La vicequestore più determinata della Sicilia torna in prima serata. Da mercoledì 4 marzo 2026, su Canale 5, debutta la seconda stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania, la serie crime che ha conquistato il pubblico con un mix di indagini serrate, tensione emotiva e un forte radicamento nel territorio etneo.
Un nuovo capitolo che promette un tono più maturo e stratificato. Perché se i primi episodi avevano puntato molto sulla costruzione del personaggio e sull’atmosfera, i nuovi sviluppi alzano la posta in gioco, sia dal punto di vista investigativo sia emotivo.
Nella prima stagione avevamo conosciuto Vanina Guarrasi (Giusy Buscemi), vicequestore dalla personalità complessa e dallo sguardo inquieto, trasferitasi a Catania dopo un passato doloroso a Palermo. La morte del padre – poliziotto ucciso dalla mafia – aveva segnato profondamente la sua vita, spingendola a cercare nella giustizia una forma di riscatto personale.
Il finale di stagione aveva lasciato aperti diversi fronti: un’indagine che sembrava toccare poteri insospettabili, un’ombra del passato pronta a riemergere e una vita sentimentale ancora tutta da decifrare. La protagonista, pur avendo risolto un caso chiave, si era trovata davanti a una verità scomoda, capace di mettere in discussione certezze e alleanze.
I nuovi episodi ripartono da quelle crepe e se volete sapere cosa accadrà, trovate tutto nel Video!
