Vanina 2 con Giusy Buscemi: anticipazioni, quante puntate sono, cosa cambia per La ruota della Fortuna Mercoledì 4 marzo 2026 debutta su Canale 5 la seconda stagione di Vanina - Un vicequestore a Catania, con Giusy Buscemi tra nuovi misteri, colpi di scena. Ecco tutte le anticipazioni.

Mercoledì 4 marzo 2026 prende il via la seconda stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania, la fiction di Canale 5 con protagonista Giusy Buscemi. Dopo il buon successo della prima stagione, trasmessa in prima visione tra marzo e aprile 2024 e chiusa con una media di circa 18% di share, la serie Tv torna con nuovi casi, colpi di scena e intrecci sentimentali destinati a tenere incollati gli spettatori.

In questa stagione, Vanina dovrà affrontare minacce più intense e misteri più intricati, il tutto immerso nella suggestiva cornice di Catania e dei suoi scorci più iconici. Il debutto di Vanina 2 sarà una vera sfida di ascolti che partirà dallo scontro con il docufilm Il mio nome è Riccardo Cocciante in programma stasera su Rai 1. Ecco le anticipazioni.

Vanina, la serie Tv con Giusy Buscemi: la trama generale della seconda stagione

Dopo gli eventi della prima stagione, Vanina Guarrasi (Giusy Buscemi) affronta un nuovo capitolo della sua vita, ancora segnato dalle minacce del passato. Il magistrato Paolo Malfitano (Giorgio Marchesi) è pronto a lasciare l’Antimafia di Palermo per costruire un futuro insieme a Vanina, ma prima deve assicurare alla giustizia Salvatore Fratta, ultimo assassino del padre della vicequestore ancora latitante.

Parallelamente, Vanina dovrà gestire rapporti delicati con amici e colleghi, proteggere segreti importanti e affrontare nuovi casi intricati, tra omicidi, misteri legati a vecchi rancori e dinamiche familiari complesse.

Intorno a Vanina, la squadra della mobile di Catania fa quadrato per proteggerla: l’ispettore capo Carmelo Spanò (Claudio Castrogiovanni), l’ispettrice Marta Bonazzoli (Paola Giannini), il sovrintendente Mimmo Nunnari (Giulio Della Monica), l’agente Salvatore Lo Faro (Danilo Arena) e il dirigente Tito Macchia (Orlando Cinque).

Vanina 2 – Un vicequestore a Catania: anticipazioni prima puntata (stasera 4 marzo)

La prima puntata, in onda mercoledì 4 marzo, si concentra sulla minaccia di Salvatore Fratta, ultimo killer del commando che uccise il padre di Vanina. Mentre Paolo è a Palermo a seguire le indagini, Vanina deve accettare la protezione della squadra: Spanò, Lo Faro, Bonazzoli, Nunnari e Tito Macchia.

Nel frattempo, la vicequestore si trova a indagare su un nuovo caso: l’omicidio del professor Vincenzo La Barbera, paladino della lotta alla droga, la cui morte scatena misteri legati al passato e intrecci inattesi. Tra intuizione, determinazione e la gestione dei propri sentimenti, Vanina dovrà proteggere amici e colleghi mentre il ritorno di Manfredi Monterreale (Corrado Fortuna) riaccende tensioni e gelosie con Paolo.

Vanina 2: quando inizia e quante puntate sono

La seconda stagione di Vanina debutta mercoledì 4 marzo 2026 in prima serata su Canale 5. La serie è composta da quattro puntate di circa 100 minuti ciascuna, tutte ricche di mistero e colpi di scena.

Questo il calendario completo:

Puntata 1: 4 marzo 2026

4 marzo 2026 Puntata 2: 11 marzo 2026

11 marzo 2026 Puntata 3: 18 marzo 2026

18 marzo 2026 Puntata 4: 25 marzo 2026

Cosa cambia per La Ruota della Fortuna

Come di consueto, prima del prime time su Canale 5 va in onda La Ruota della Fortuna, ma per la serata del 4 marzo l’appuntamento subirà una leggera modifica: la trasmissione chiuderà prima del solito, intorno alle 21:20 o pochi minuti dopo. Si tratta di una strategia della rete per evitare che la serie inizi troppo tardi, dando a Vanina 2 la giusta visibilità e la possibilità di conquistare il pubblico fin dai primi minuti. Una scelta simile viene adottata anche dalla Rai, ad esempio con Affari Tuoi, quando a seguire ci sono serie molto attese.

