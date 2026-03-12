Vanina 2, pubblico sconvolto per l'addio di Paolo: "Non ci credo, puntata assurda" Il secondo episodio della serie con Giusy Buscemi ha lasciato i telespettatori senza parole: "Non può finire con una lettera…".

Dopo un debutto non proprio esaltante in termini di ascolti (13,2% di share), Vanina – Un vicequestore a Catania 2 è tornata in scena con la seconda puntata. Ieri sera, mercoledì 11 marzo 2026, la serie con protagonista Giusy Buscemi è andata in onda su Canale 5 con un nuovo appuntamento della stagione numero due, lasciando di stucco i telespettatori. Mentre Vanina lavora alle indagini su Salvatore Fratta – l’ultimo killer di suo padre ancora in libertà, trova conforto nell’amicizia di Manfredi Monterreale (Corrado Fortuna), legame che fa crescere in Paolo (Giorgio Marchesi) una profonda gelosia, tanto che lui sceglierà di andare via lasciando la vicequestore. Ed è proprio questa dinamica che ha lasciato il pubblico con l’amaro in bocca, e tutti i fan della coppia che invece credono che i due siano fatti per stare insieme.

Vanina 2, Paolo va via e sui social è un delirio: "Non può finire con una lettera…"

La seconda puntata di Vanina – Un vicequestore a Catania 2, ha lasciato il pubblico di Canale 5 con l’ansia addosso per il destino della coppia formata da Vanina Guarrasi e Paolo Malfitano. Il magistrato è in preda alla gelosia per la vicinanza della compagna a Manfredi e, come se non bastasse, sul finale dell’episodio un colpo di scena nelle indagini su Salvatore Fratta ribalta la situazione tra i due, con una lettera d’addio che i telespettatori non hanno preso molto bene. Sui social, infatti, in tantissimi hanno commentato la scena, specialmente su X:

"Non può finire con una lettera…", "Bah, mollata con una lettera ma davvero?! Ma che bella scrittura comunque", "Ma se ne è andato e l’ha lasciata sola al ristorante. Non ci credo. Questa puntata assurda", "Scappano tutti! comunque Vanina e Paolo meritano di stare insieme", "Puntata spettacolare, ma il finale con la partenza di Paolo mi ha lasciato un po’ sconvolta. La cosa più triste è non vederlo nel promo della prossima puntata. Spero davvero che Marchesi non sia uscito di scena: Paolo e #Vanina sono fatti per stare insieme".

