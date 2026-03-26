Vanina 2, finale con l'amaro in bocca e tutti chiedono una "Terza stagione obbligatoria" L'ultima puntata della serie di Canale 5 con Giusy Buscemi ha lasciato di stucco il pubblico: "Mai una gioia".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Anche la seconda stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania è finita. Ieri sera, mercoledì 25 marzo 2026, su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata della serie con Giusy Buscemi, ma il finale ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso e l’amaro in bocca. Vanina è finalmente riuscita, insieme alla sua squadra, ad arrestare Salvatore Fratta, uno degli assassini di suo padre ancora a piede libero. Dopo questo momento commovente e carico di significato per la protagonista e la trama dell’intera serie, la vicequestore si è riavvicinata a Paolo, passando con lui tutta la notte, per poi riceve la visita di Nicoletta, ex di Malfitano, che le confessa di essere incinta. Questa notizia, data proprio sul finire di puntata, ha lasciato i telespettatori di stucco, ma anche speranzosi di rivedere presto in tv la fiction con la stagione numero 3.

Il finale di stagione di Vanina 2 fa infuriare i social: "Mai una gioia"

Nonostante l’arresto di Fratta, con la naturale commozione di Vanina e tutta la sua squadra, il finale della seconda stagione della serie si è concluso con una notizia che ha fatto infuriare i social. Nicoletta, ex di Paolo, è incinta e aspetta un figlio dall’uomo, proprio mentre tra lui e la vicequestore le cose sembravano migliorare. Ancora una volta, quindi, non c’è pace nella vita sentimentale della protagonista, cosa che ha indispettito il pubblico, che ora spera ci sia presto un terzo capitolo che spieghi cosa accadrà con l’arrivo di un bambino. Su X in tantissimi hanno applaudito alla serie, e molti altri hanno criticato questo finale così poco felice per Vanina:

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"Purtroppo niente lieto fine per #Vanina e Paolo. A questo punto una terza è obbligatoria: Vanina deve tornare assolutamente. Comunque ho amato molto #Vanina2. Spero sia solo un arrivederci", "Daje con la terza stagione", "#vanina2 bella ,avvincente, adrenalinica, bravissimi tutti. Il finale che lascia l’amaro in bocca, Vanina mai na gioia…bho, vedremo nella terza stagione…", "Questa serie non doveva chiamarsi #vanina, ma "mai una gioia". #vanina2".

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