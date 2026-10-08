Vanessa Scalera è una madre da incubo: il Natale si trasforma in un inferno per suo figlio. Sarà possibile scoprire perché solo al cinema
Il film di Edoardo De Angelis, tratto dal romanzo di Antonio Franchini, racconta il legame feroce e indissolubile tra una madre e il figlio. Tutti i dettagli.
"Ti odio!", "Ti detesto!"… quante madri si sono sentite dire queste parole dai propri figli? Soprattutto nel periodo adolescenziale. Ma quello di Vanessa Scalera con il proprio figlio, va ben oltre. Parliamo del film Il Fuoco Che Ti Porti Dentro, in cui l’attrice ricopre il ruolo di mamma (abbastanza dispotica) di Antonio, interpretato da Lino Musella. Nelle scorse ore, è stato pubblicato anche il trailer della pellicola, diretta da Edoardo De Angelis, ma vediamo meglio tutti i dettagli.
Vanessa Scalera ‘agguerrita’ nel film Il Fuoco Che Ti Porti Dentro
Come vi abbiamo accennato prima, Il Fuoco Che Ti Porti Dentro, diretto da Edoardo De Angelis e tratto dal romanzo di Antonio Franchini, porta sul grande schermo una storia familiare piuttosto intensa e senza maschere. Il protagonista Antonio, interpretato da Lino Musella, vive a Milano dopo essersi lasciato alle spalle Napoli e un rapporto difficile con la madre Angela, affidata a Vanessa Scalera. Il ritorno della donna per le festività costringe Antonio a confrontarsi nuovamente con una presenza che ha profondamente segnato la sua vita.
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Vanessa Scalera e la resa dei conti tra madre e figlio: quando esce Il Fuoco Che Ti Porti Dentro
Tutto si concentra nell’arco della Vigilia di Natale, dove una semplice riunione familiare si trasforma in una giornata carica di tensione, ironia e ricordi dolorosi. Tra situazioni imprevedibili, vecchi rancori e momenti grotteschi, madre e figlio sono costretti a fare i conti con ciò che per anni hanno evitato di affrontare. Il film racconta così un legame contraddittorio, fatto di conflitti ma anche di un sentimento profondo, mostrando come alcuni rapporti, per quanto tormentati, possano essere impossibili da recidere definitivamente. Nel cast, oltre a Scalera e Musella, troviamo anche:
- Elena Radonicich
- Ivana Lotito
- Tommaso Ragno
- Nicole Malaj
- Samuele Mazza
- Tony Laudadio
Il film uscirà nelle sale cinematografiche il 19 novembre 2026 e vanta una squadra tecnica di rilievo, con Francesco Piccolo, Ilaria Macchia ed Edoardo De Angelis alla sceneggiatura e la partecipazione di professionisti nei diversi ambiti della produzione, dalla fotografia ai costumi, fino al montaggio. La colonna sonora è firmata da La Nina. Prodotto da Picomedia insieme a Rai Cinema, il film ha beneficiato del sostegno del Ministero della Cultura ed è prodotto da Roberto Sessa e Chiara Grassi, con Rai Cinema International Distribution responsabile delle vendite sui mercati esteri.
Alla 83esima Mostra del Cinema di Venezia, Il fuoco che ti porti dentro ha partecipato al Concorso principale per il Leone d’Oro. Pur non ottenendo il massimo riconoscimento della giuria, il film ha ricevuto un’accoglienza positiva dalla critica e ha conquistato due premi collaterali: il Premio Bookciak, dedicato alle opere cinematografiche tratte dalla letteratura, e il Soundtrack Stars Award 2026 per la qualità della sua colonna sonora originale.
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