Vanessa Scalera e Vinicio Marchioni alle prese col "dio dell'amore": l'ospite inatteso del film Vinicio Marchioni e Vanessa Scalera di nuovo insieme dopo Diamanti, in una storia caratterizzata da un narratore d'eccezione: Ovidio

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Ufficio stampa Bif&st

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È uscito il secondo trailer ufficiale de Il Dio dell’amore, la nuova commedia diretta da Francesco Lagi che arriverà nelle sale italiane dal 26 marzo con Vision Distribution. Le nuove immagini mettono al centro il cuore corale del film e, naturalmente, i suoi interpreti, tra cui spiccano Vanessa Scalera e Vinicio Marchioni, tra i volti più noti del cast.

Una commedia corale sull’amore oggi, con un ospite sempiterno

Il film sceglie un narratore d’eccezione per raccontare il sentimento più antico e complicato di tutti: Ovidio. Il poeta latino, maestro di seduzione e osservatore delle passioni umane, è interpretato da Francesco Colella e diventa la guida che accompagna lo spettatore dentro un intreccio di storie sentimentali contemporanee.

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Scalera e Marchioni sono tra i protagonisti di questo mosaico di relazioni, insieme a Isabella Ragonese e allo stesso Colella. Attorno a loro ruotano anche Anna Bellato, Enrico Borello, Benedetta Cimatti, Chiara Ferrara, Corrado Fortuna. Le musiche sono firmate da Stefano Bollani.

Il racconto segue diversi personaggi legati da relazioni amorose che si incrociano, si sfiorano, si complicano. È una commedia che alterna leggerezza e disincanto, ironia e momenti più amari, osservando come uomini e donne di oggi si cercano, si perdono e si ritrovano. A tenere le fila è il "Dio dell’Amore", figura capricciosa e imprevedibile che sembra muovere i destini di tutti.

Questa la sinossi:

Il Dio dell’Amore è un viaggio, o un’esplorazione, nelle relazioni amorose. Una storia sui destini sentimentali di alcune persone, sui loro modi di amarsi, di sfiorarsi, di entrare in contatto uno con l’altro. È un racconto corale dal tono ironico, sorridente ma anche amaro, che disegna una umanità impelagata nel caos dei sentimenti che da sempre ci agitano e ci meravigliano. I personaggi sono tutti collegati da relazioni amorose e, se visti tutti insieme, tutti parte di un fitto disegno, una tessitura dove ognuno è un nodo, un inizio e una fine. Il loro destino è in mano al Dio dell’Amore, una creatura capricciosa e imprevedibile, a volte benevolo e mite e a volte invece agguerrito e battagliero. A condurci in questo viaggio è il poeta Ovidio, l’eterno cantore dell’amore che, al di là di ogni sentimentalismo e di ogni morale, torna dalla Roma Imperiale direttamente nella nostra contemporaneità per raccontarci questa storia.

Il Bif&st e l’anteprima

Il Dio dell’amore sarà presentato in anteprima al Bif&st – Bari International Film&Tv Festival, diretto da Oscar Iarussi, nella sezione Rosso di Sera. La proiezione è prevista per sabato 21 marzo al Teatro Petruzzelli alla presenza del regista e del cast. Il film è scritto da Enrico Audenino e Francesco Lagi ed è una produzione Cattleya (parte di ITV Studios), BartlebyFilm e Vision Distribution in collaborazione con Sky e con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. La realizzazione e la distribuzione sono sostenute dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.

Con il secondo trailer, Il Dio dell’amore si presenta come una commedia sentimentale dal taglio contemporaneo, affidata a un cast di interpreti solidi e guidata da uno sguardo che usa l’ironia per raccontare il caos dei sentimenti di oggi.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

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