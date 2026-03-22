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Imma Tataranni 5, Vanessa Scalera e il finale della serie TV: “Era giusto farlo”. Poi chiarisce il motivo dell'addio

Vanessa Scalera ospite a “Da noi… a ruota libera”: riflessioni sul personaggio di Imma Tataranni, l’addio alla fiction e l’aneddoto con Rocco Papaleo

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Redazione

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Vanessa Scalera - Intervista Imma Tataranni 5
Ufficio Stampa

Ospite del salotto domenicale di Da noi a ruota libera, Vanessa Scalera si è raccontata con sincerità, tra riflessioni sul suo personaggio più celebre e aneddoti dal set. Intervistata da Francesca Fialdini, l’attrice ha parlato del momento decisivo che sta vivendo la serie che l’ha resa popolare, lasciando intendere con chiarezza che il percorso è ormai arrivato alla sua conclusione.

Proprio questa sera – domenica 22 marzo 2026 – andrà infatti in onda la penultima puntata della quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, ma l’attrice ha già annunciato che si tratterà della sua ultima apparizione nei panni del personaggio, escludendo la possibilità di una nuova stagione (leggi QUI la sua intervista a Libero Magazine).

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Vanessa Scalera a Da Noi a Ruota Libera, il legame con Imma Tataranni e la decisione di fermarsi

Nel corso della chiacchierata con Francesca Fialdini, Vanessa Scalera ha riflettuto a lungo sul personaggio che le ha regalato la notorietà nazionale, sottolineandone la coerenza nel tempo: "Imma non è cambiata e non credo sia giusto far cambiare un personaggio. Gli esseri umani non cambiano, soprattutto a 40 anni: il carattere è ormai formato. Sono gli eventi a mutare, ma lei resta sempre la stessa".

Un ruolo profondamente sentito, tanto da diventare quasi una seconda pelle, come lei stessa ha ammesso con una battuta: "Ogni volta che Imma Tataranni si veste muore uno stilista". Arrivata alla quinta stagione, però, la scelta è quella di chiudere un capitolo importante: "Io amo Imma Tataranni, io sono Imma. Dovevano essere solo due stagioni, invece ne abbiamo fatte cinque. È stato un regalo per me e per il pubblico. Ma abbiamo raccontato tutto: è giusto fermarsi qui. Tirare la corda non fa bene agli artisti. Abbiamo realizzato 20 puntate e chiuso tutte le linee narrative".

L’intesa con Rocco Papaleo e l’aneddoto sul bacio

Non sono mancati momenti più leggeri, soprattutto quando si è parlato dell’arrivo nel cast di Rocco Papaleo, accolto con entusiasmo:
"Una new entry pazzesca! È entrato nella nostra famiglia. Il suo personaggio vorrebbe essere bravo quanto me… ma non ce la fa, è un po’ invidioso". Scalera ha poi ricordato anche un’esperienza condivisa sul set del film Il bene comune, lasciandosi andare a un commento diventato subito virale:

"Rocco è il miglior bacio che abbia mai dato, anche se era un bacio casto. Di quel set conservo un ricordo bellissimo: ho lavorato con un vero artista, capace di raccontare gli esseri umani e l’importanza di togliere le armature per raggiungere il bene della collettività. È questo il vero bene comune".

Durante l’intervista è arrivato anche un videomessaggio dell’attore, che ha replicato con ironia: "Ciao Vanessa, dici sempre che bacio bene… ma ci si bacia in due. Quindi complimenti anche a te". Immediata la risposta dell’attrice, tra il divertito e l’affettuoso: "Lui bacia benissimo, è il mio De Niro".

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