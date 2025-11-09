Vanessa Incontrada a Verissimo: "Mi sposo, dopo la separazione non me lo sarei mai aspettata" L'attrice spagnola, raggiante, racconta la decisione di sposare Rossano Laurini con cui si è ritrovata dopo una separazione lunga 2 anni

Vanessa Incontrada splende di una luce tutta sua mentre racconta, ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo di domenica 9 novembre, la più grande e importante novità in vista nella sua vita. L’attrice e conduttrice arriva in studio insieme a Gigi D’Alessio per raccontare il loro programma prossimamente in onda su Canale 5. I due sono molto amici oltre che colleghi, e Silvia Toffanin ne approfitta per sviare la conversazione su un’importante notizia che riguarda la vita di Vanessa Incontrada ovvero, come ha lei stesso rivelato pochi giorni fa, che sta per sposarsi con il suo compagno da 17 anni, l’imprenditore toscano Rossano Laurini.

Vanessa Incontrada: "Mi sposo: Rossano il mio pilastro"

Una notizia che ha sorpreso molti, visto che i due hanno attraversato un periodo lungo, ben 2 anni di separazione, e sono tornati insieme non molto tempo fa. Eppure, hanno deciso di fare il grande passo, e l’attrice spagnola lo racconta con gli occhi che le brillano: "Con Rossano ho riscoperto una felicità nuova, lui è il mio pilastro, l’amore della mia vita". Un amore che ha superato molti ostacoli e attraversato parecchie burrasche, tanto che l’attrice aggiunge: "Dopo la separazione io non mi sarei mai aspettata tutto questo".

Vanessa Incontrada ha aggiunto anche che sarà il figlio suo e di Rossano, Isal, a portare gli anelli che mamma e papà si scambieranno all’altare e ha sottolineato: "In questo momento mi sento davvero più consapevole e serena, è un periodo meraviglioso".

Gigi D’Alessio svela che lui, questa grande notizia la sapeva già prima che diventasse pubblica e Vanessa Incontrada precisa che: "Gigi è stato proprio il primo a saperlo, eravamo a una cena e gli ho detto: ‘Mi sposo'". Poi aggiunge che il cantante gli ha dato subito un consiglio, ma lei ha deciso di non ascoltarlo. «Le ho detto: sposatevi e fate un viaggio da soli, voi due e basta».

A quanto si sa invece, le nozze che sta preparando Vanessa Incontrada saranno sì all’insegna della semplicità, ma comunque tra l’affetto di parenti e amici. Location? Naturalmente la Toscana, terra natia di Rossano e terra d’adozione dell’attrice spagnola che da molti anni vive a Follonica, località di mare in provincia di Grosseto con la sua famiglia.

A concludere il momento dedicato a questo periodo pieno di gioia e amore di Vanessa Incontrada è arrivato un altro consiglio, questo si assolutamente da seguire senza alcun dubbio, di Gigi D’Alessio: "Fai le cose che ti piacciono, goditi la vita. È troppo breve per vivere di rimpianti".

