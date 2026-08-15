Pilar Fogliati e Vanessa Incontrada, eroine dai libri alla TV: le nuove fiction a settembre su Rai 1 e Canale 5 Da Camilla Läckberg ad Alessia Gazzola, la fiction italiana torna a cercare nei romanzi nuove protagoniste, misteri e storie da portare sul piccolo schermo

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La tv italiana ha un nuovo "vizio": tornare in libreria per nuove storie da raccontare. Per l’autunno 2026 ha pescato due storie molto diverse, ma con un punto in comune: due protagoniste femminili che, per motivi completamente diversi, si ritrovano a indagare dove forse sarebbe stato meglio non mettere il naso. La prima è Erica – Una detective per caso, in arrivo su Canale 5 a settembre con Vanessa Incontrada e Francesco Scianna. Qui il punto di partenza è particolarmente interessante perché non siamo davanti alla trasposizione televisiva di un singolo romanzo. La serie nasce infatti dal format franco-belga Erica, a sua volta liberamente ispirato ai primi libri della saga I delitti di Fjällbacka di Camilla Läckberg.

Vanessa Incontrada torna su Canale 5 nei panni di Erica

Tutto parte da La principessa di ghiaccio, pubblicato nel 2003, e prosegue con Il predicatore e Lo scalpellino. Al centro c’è Erica Falck, scrittrice che si ritrova coinvolta in casi criminali insieme al poliziotto Patrik Hedström, nella piccola località svedese di Fjällbacka. La versione italiana cambia coordinate: niente Svezia, ma Piombino. Niente Erica Falck, ma Erica, scrittrice di gialli in crisi creativa che torna nella sua città natale e finisce dentro un omicidio. Proprio qui l’adattamento diventa parecchio interessante: prende l’anima del libro e la porta altrove. Una specie di "Läckberg all’italiana", con la Toscana al posto della costa svedese. Poi c’è Una piccola formalità, destinata alla Rai e tratta dall’omonimo romanzo di Alessia Gazzola, l’autrice de L’allieva. Qui la protagonista è Rachele, interpretata da Pilar Fogliati: trentenne milanese, giornalista in una rivista di costume, con un sogno molto più ambizioso del lavoro che fa, quello del giornalismo d’inchiesta.

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Pilar Fogliati protagonista su Rai 1 con Una piccola formalità

La vita di Rachele cambia quando muore lo zio Massimo e arriva un’eredità che nessuno sembra voler accettare. Quella che dovrebbe essere, appunto, una piccola formalità diventa invece una porta spalancata su segreti familiari, passato e misteri. Da una parte, dunque, una detective improvvisata, dall’altra una giornalista che vorrebbe diventare investigativa. Forse non è un caso che la fiction italiana stia tornando ai romanzi: quando i personaggi hanno già una storia forte alle spalle, la televisione deve solo trovare il modo giusto per farli respirare sullo schermo. Lo hanno confermato successi del calibro di Mina Settembre, Guerrieri e Le indagini di Lolita Lobosco. Anche Mediaset, dopo la Rai, sembra intenzionata a voler esplorare maggiormente questo filone. Quest’autunno, almeno sulla carta, lettori e lettrici avranno parecchio da controllare.

Guida TV

Terzo grado La7 Cinema 12:20

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