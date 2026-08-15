Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Pilar Fogliati e Vanessa Incontrada, eroine dai libri alla TV: le nuove fiction a settembre su Rai 1 e Canale 5

Da Camilla Läckberg ad Alessia Gazzola, la fiction italiana torna a cercare nei romanzi nuove protagoniste, misteri e storie da portare sul piccolo schermo

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Pilar Fogliati Vanessa Incontrada
IPA

La tv italiana ha un nuovo "vizio": tornare in libreria per nuove storie da raccontare. Per l’autunno 2026 ha pescato due storie molto diverse, ma con un punto in comune: due protagoniste femminili che, per motivi completamente diversi, si ritrovano a indagare dove forse sarebbe stato meglio non mettere il naso. La prima è Erica – Una detective per caso, in arrivo su Canale 5 a settembre con Vanessa Incontrada e Francesco Scianna. Qui il punto di partenza è particolarmente interessante perché non siamo davanti alla trasposizione televisiva di un singolo romanzo. La serie nasce infatti dal format franco-belga Erica, a sua volta liberamente ispirato ai primi libri della saga I delitti di Fjällbacka di Camilla Läckberg.

Vanessa Incontrada torna su Canale 5 nei panni di Erica

Tutto parte da La principessa di ghiaccio, pubblicato nel 2003, e prosegue con Il predicatore e Lo scalpellino. Al centro c’è Erica Falck, scrittrice che si ritrova coinvolta in casi criminali insieme al poliziotto Patrik Hedström, nella piccola località svedese di Fjällbacka. La versione italiana cambia coordinate: niente Svezia, ma Piombino. Niente Erica Falck, ma Erica, scrittrice di gialli in crisi creativa che torna nella sua città natale e finisce dentro un omicidio. Proprio qui l’adattamento diventa parecchio interessante: prende l’anima del libro e la porta altrove. Una specie di "Läckberg all’italiana", con la Toscana al posto della costa svedese. Poi c’è Una piccola formalità, destinata alla Rai e tratta dall’omonimo romanzo di Alessia Gazzola, l’autrice de L’allieva. Qui la protagonista è Rachele, interpretata da Pilar Fogliati: trentenne milanese, giornalista in una rivista di costume, con un sogno molto più ambizioso del lavoro che fa, quello del giornalismo d’inchiesta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Pilar Fogliati protagonista su Rai 1 con Una piccola formalità

La vita di Rachele cambia quando muore lo zio Massimo e arriva un’eredità che nessuno sembra voler accettare. Quella che dovrebbe essere, appunto, una piccola formalità diventa invece una porta spalancata su segreti familiari, passato e misteri. Da una parte, dunque, una detective improvvisata, dall’altra una giornalista che vorrebbe diventare investigativa. Forse non è un caso che la fiction italiana stia tornando ai romanzi: quando i personaggi hanno già una storia forte alle spalle, la televisione deve solo trovare il modo giusto per farli respirare sullo schermo. Lo hanno confermato successi del calibro di Mina Settembre, Guerrieri e Le indagini di Lolita Lobosco. Anche Mediaset, dopo la Rai, sembra intenzionata a voler esplorare maggiormente questo filone. Quest’autunno, almeno sulla carta, lettori e lettrici avranno parecchio da controllare.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Can Yaman

Nuove fiction su Mediaset Infinity: Can Yaman perde 'Viola come il mare 3', torna Sabrina Ferilli e Vanessa Incontrada raddoppia. Le storie da non perdere

Can Yaman, Can Yaman, Sabrina Ferilli, Vanessa Incontrada e tutte le fiction da non ...
Pilar Fogliati agli Italian Global Series con una serie tv tratta dal romanzo dell'autrice de L'Allieva

Italian Global Series, Pilar Fogliati e Raoul Bova in concorso. Premiato Lino Banfi e Francesca Chillemi torna protagonista

Matilde Gioli sarà la madrina dell'evento in programma dal 3 all'11 luglio e in cui ...
palinsesti-prime-time-mediaset-2026-2027

Palinsesti Mediaset 2026/2027, le novità del prime time: Milo Infante star su Rete 4, Canale 5 si prende Eros Ramazzotti e Sinner

Oltre a Infante al martedì sera, tanti nuovi titoli in arrivo: cosa vedremo la pross...
Follemente 2, il sequel del film di Paolo Genovese con Edoardo Leo e Pilar Fogliati si farà

Follemente 2, il sequel si farà: Genovese ‘chiama’ Edoardo Leo, Pilar Fogliati e tutto il cast per un altro viaggio mentale

Paolo Genovese rilancia “Follemente”: arriva il sequel del film con il cast original...
gigi e vanessa ospiti

Gigi e Vanessa - Insieme, ospiti e scaletta del 23 giugno: chi sale sul palco con D'Alessio e Incontrada

Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada tornano su Canale 5 con una nuova puntata di Gig...
Giovanni Veronesi chiuderà la Mostra del Cinema di Venezia col film Dio Ride

Giovanni Veronesi chiuderà la Mostra del Cinema di Venezia col film Dio Ride. Ecco il primo trailer

L'ultima fatica di Veronesi è stato scelto come film di chiusura, in prima mondiale,...
mediaset palinsesti autunno 2026

Palinsesti Mediaset autunno 2026: rivoluzione (tripla) di Milo Infante, Ilary Blasi oltre il Gf Vip, Can Yaman lascia Francesca Chillemi

Dal Grande Fratello Vip a Milo Infante, passando per Zelig, fiction e grandi ritorni...
Matteo Berrettini - Vanessa Bellini

Matteo Berrettini, Vanessa Bellini riappare a Montecarlo: il triangolo con Peggy Gou infiamma il gossip

La ballerina di Amici di Maria De Filippi ed ex compagna del tennista romana è stata...
Vanessa Incontrada Tutto quello che ho

La nuova e imprevedibile passione di Vanessa Incontrada: di chi è pazza

Tutti i film in onda in TV stasera, mercoledì 8 luglio 2026: in Tutte lo vogliono l'...

Personaggi

Vanessa Bellini

Vanessa Bellini
Teresa Ciabatti

Teresa Ciabatti
Michele Mari

Michele Mari
Dalila Di Lazzaro

Dalila Di Lazzaro

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963