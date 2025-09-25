Trova nel Magazine
Vanessa Incontrada fa piangere col suo straziante addio in un film su RaiPlay

Giorgio Panariello e Vanessa Incontrada sono i protagonisti di un toccante film, disponibile in esclusiva sulla piattaforma Raiplay

Vanessa Incontrada in crisi per un amore finito: lo straziante addio in un film su RaiPlay
IPA

Giorgio Panariello e Vanessa Incontrada sono i protagonisti di un film, disponibile in esclusiva su RaiPlay, che mira a toccare le corde dell’anima dello spettatore. I due attori, in questo progetto, affrontano un registro più intimo e malinconico, lontano dalla comicità che li ha resi celebri sul piccolo schermo, cercando di raccontare un addio attraverso una singola, lunga telefonata.

Giorgio Panariello e Vanessa Incontrada si dicono addio per sempre in una toccante telefonata su Raiplay

Il film Nel posto giusto è, in realtà, un esperimento narrativo, che si allontana dal tradizionale formato cinematografico. Siamo infatti di fronte ad un cortometraggio, ma va detto che la breve durata non intacca l’intensità del messaggio raccontato dal duo. La trama della pellicola con Incontrada e Panariello è, d’altronde, essenziale: un uomo e una donna, un tempo innamorati, si dicono addio al telefono. Lei è a casa, immersa nel suo dolore e nella solitudine, mentre lui è fuori, circondato dalla confusione della vita quotidiana.

I due personaggi si confrontano attraverso le loro voci, ma anche i loro silenzi e le esitazioni. La telefonata non è solo un mezzo per comunicare la fine di una storia, ma diventa uno specchio delle loro vite, un contenitore in cui emergono rimpianti, incomprensioni e parole non dette. Non ci sono flashback a mostrare i momenti felici, c’è solo il dialogo a raccontare quella che è stata la loro storia e a descrivere i sentimenti di due persone che si stanno allontanando per sempre, in una narrazione che è al contempo tragicomica e commovente.

Quanto dura il film e come vederlo

Giorgio Panariello e Vanessa Incontrada, nel finale del cortometraggio di Raiplay, ci raccontano che, anche in una situazione dolorosa come la fine di un amore, ci si trova sempre nel "posto giusto". L’addio, seppur doloroso, è una fase necessaria per il percorso di crescita individuale. Il film è una chicca non molto nota, che la piattaforma streaming ha reso disponibile per i suoi utenti in esclusiva. La performance dei due protagonisti, che siamo abituati a vedere in vesti più comiche e leggere, è molto credibile e intensa. Insomma, 18 minuti da godersi d’un fiato.

Programmi

