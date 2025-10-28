Vanessa Incontrada, nozze a sorpresa col compagno Rossano Laurini: tutti i dettagli
L'attrice e presentatrice ha raccontato che presto si unirà in matrimonio con lo storico fidanzato. I due si erano allontanati per un paio d'anni, per poi ritrovarsi.
Vanessa Incontrada torna a sorprendere il pubblico, stavolta con una notizia che sa di rinascita e felicità. L’attrice e conduttrice ha infatti annunciato che presto convolerà a nozze con Rossano Laurini, storico compagno e padre di suo figlio Isal. Nonostante una rottura (temporanea) che ha rischiato di diventare definitiva, i due hanno ritrovato l’amore e hanno finalmente scelto di compiere il grande passo. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.
Vanessa Incontrada, l’annuncio a sorpresa delle nozze con Rossano Laurini
La conferma è arrivata proprio da Vanessa Incontrada, in una lunga intervista concessa a Vanity Fair. L’ex volto di Zelig, e protagonista di amatissime fiction Rai, ha svelato a sorpresa la decisione di formalizzare l’unione con il compagno storico: "Ci siamo guardati e mi ha detto: ‘Che ne dici se facciamo questo passo?’ E io ho detto subito di sì. È arrivata in un momento della nostra vita in cui abbiamo una consapevolezza così grande di quello che andiamo a fare che per me è molto più emozionante ora rispetto al passato".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Un sì maturato dopo anni di consapevolezza e crescita personale, quindi, che ora assume un sapore del tutto diverso e speciale. Non si conosce per ora la data precisa delle nozze, anche se Vanessa ha ammesso che il matrimonio con Rossano Laurini "sarà in Toscana dopo l’estate". Sarà un evento intimo, probabilmente, con una sorpresa dolcissima: a portare le fedi saranno infatti il figlio della coppia Isal (nato nel 2008) e la prima figlia di Laurini. "Non organizzo un matrimonio perché c’è un tempo in cui bisogna farlo", ha aggiunto la Incontrada, "o perché abbiamo un figlio, che ormai è grande, o per la religione. Non c’è una regola nell’amore".
L’amore ritrovato tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini
Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono conosciuti nel 2007, e già un anno dopo diventati genitori di Isal. Il legame tra i due sembrava indissolubile, ma come spesso accade, alcuni dissapori e incomprensioni hanno portato a una separazione (per fortuna temporanea) nel 2022. "Era arrivato il momento di capire tante cose che non funzionavano", ha confidato la Incontrada, "poi mi sono resa conto che mi mancava quella condivisione con lui". Insomma, il periodo di lontananza è servito a entrambi per chiarirsi, ritrovarsi e scegliere di tornare insieme nel 2024, con la consapevolezza di chi finalmente sa che cosa vuole dalla vita. E adesso, dopo una maturità affettiva ormai raggiunta, è arrivata la decisione di coronare questo sogno d’amore.
Potrebbe interessarti anche
Vanessa Incontrada, la vita privata: i tira-e-molla col marito, il feeling con Bisio e l'amore tossico
La conduttrice, tornata da qualche mese insieme a Rossano Laurini, ha anche vissuto ...
Vanessa Incontrada fa piangere col suo straziante addio in un film su RaiPlay
Giorgio Panariello e Vanessa Incontrada sono i protagonisti di un toccante film, dis...
Una storia potente, drammatica e universale sulle donne: la fiction con Vanessa Incontrada è su RaiPlay
L'attrice italo-spagnola si finge single senza figli per trovare in un lavoro in que...
Vanessa Incontrada, la ‘pace’ (ufficiale) col marito Rossano e il suo grande rimpianto: "Mi pento ancora"
La conduttrice si è raccontata al Corriere in una lunga intervista nella quale, ripe...
Tim Music Awards, Vanessa Incontrada sfoggia un fisico da capogiro. Ovazione sul web: "In silenzio quelli che ti hanno offesa"
La conduttrice è apparsa raggiante al fianco di Carlo Conti e sui social è scattata ...
Simone Montedoro in un dramma familiare da incubo: questa serie Tv su RaiPlay vi terrà col fiato sospeso
Nel catalogo di RaiPlay arriva una serie di Andrea Porporati con Simone Montedoro e ...
Tim Music Awards 2025, Carlo Conti e Vanessa Incontrada premiano la musica italiana: chi salirà sul palco
Due serate imperdibili dall'Arena di Verona per premiare le voci più forti della mus...
Tim Music Awards 2025 (13 settembre), le pagelle: Achille Lauro non rischia più (5), Giorgia crea magia (9)
Top e flop e promossi e bocciati della seconda puntata della grande kermesse musical...