Vanessa Incontrada, nozze a sorpresa col compagno Rossano Laurini: tutti i dettagli L'attrice e presentatrice ha raccontato che presto si unirà in matrimonio con lo storico fidanzato. I due si erano allontanati per un paio d'anni, per poi ritrovarsi.

Vanessa Incontrada torna a sorprendere il pubblico, stavolta con una notizia che sa di rinascita e felicità. L’attrice e conduttrice ha infatti annunciato che presto convolerà a nozze con Rossano Laurini, storico compagno e padre di suo figlio Isal. Nonostante una rottura (temporanea) che ha rischiato di diventare definitiva, i due hanno ritrovato l’amore e hanno finalmente scelto di compiere il grande passo. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Vanessa Incontrada, l’annuncio a sorpresa delle nozze con Rossano Laurini

La conferma è arrivata proprio da Vanessa Incontrada, in una lunga intervista concessa a Vanity Fair. L’ex volto di Zelig, e protagonista di amatissime fiction Rai, ha svelato a sorpresa la decisione di formalizzare l’unione con il compagno storico: "Ci siamo guardati e mi ha detto: ‘Che ne dici se facciamo questo passo?’ E io ho detto subito di sì. È arrivata in un momento della nostra vita in cui abbiamo una consapevolezza così grande di quello che andiamo a fare che per me è molto più emozionante ora rispetto al passato".

Un sì maturato dopo anni di consapevolezza e crescita personale, quindi, che ora assume un sapore del tutto diverso e speciale. Non si conosce per ora la data precisa delle nozze, anche se Vanessa ha ammesso che il matrimonio con Rossano Laurini "sarà in Toscana dopo l’estate". Sarà un evento intimo, probabilmente, con una sorpresa dolcissima: a portare le fedi saranno infatti il figlio della coppia Isal (nato nel 2008) e la prima figlia di Laurini. "Non organizzo un matrimonio perché c’è un tempo in cui bisogna farlo", ha aggiunto la Incontrada, "o perché abbiamo un figlio, che ormai è grande, o per la religione. Non c’è una regola nell’amore".

L’amore ritrovato tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono conosciuti nel 2007, e già un anno dopo diventati genitori di Isal. Il legame tra i due sembrava indissolubile, ma come spesso accade, alcuni dissapori e incomprensioni hanno portato a una separazione (per fortuna temporanea) nel 2022. "Era arrivato il momento di capire tante cose che non funzionavano", ha confidato la Incontrada, "poi mi sono resa conto che mi mancava quella condivisione con lui". Insomma, il periodo di lontananza è servito a entrambi per chiarirsi, ritrovarsi e scegliere di tornare insieme nel 2024, con la consapevolezza di chi finalmente sa che cosa vuole dalla vita. E adesso, dopo una maturità affettiva ormai raggiunta, è arrivata la decisione di coronare questo sogno d’amore.

