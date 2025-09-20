Vanessa Incontrada accantona Fosca Innocenti e su RaiPlay si butta in una serie tv commedia con Lino Guanciale L'attrice italo-spagnola si finge single senza figli per trovare in un lavoro in questa serie tv che mescola commedia e legal drama

Il talento poliedrico di Vanessa Incontrada le ha permesso, negli anni, di vestire i panni dei personaggi più disparati. Oltre alla prolifica attività come conduttrice tv, in particolar modo sul palco di Zelig, la nativa di Barcellona ha alternato ruoli potenti e drammatici, come in Come una madre o in Fosca Innocenti, ad altri più leggeri e dai toni della commedia, come nella serie tv in streaming su RaiPlay di cui parliamo oggi. Un prodotto che, nonostante la veste da show leggero, nasconde tematiche e affronta problemi anche di un certo peso.

Vanessa Incontrada in Non dirlo al mio capo in streaming su RaiPlay

Lisa Marcelli (Vanessa Incontrada) è una madre single, recentemente vedova, che si trova a dover fare i conti con la crudeltà del mondo del lavoro. Determinata a trovare in fretta un impiego per dare un futuro ai suoi due figli, Lisa accetta un incarico come praticante in uno studio legale. C’è solo un "piccolo" problema. Il suo capo, l’affascinante ma rigido Enrico Vinci (Lino Guanciale) non vuole che i suoi dipendenti abbiano "distrazioni" come dei figli a carico. Per non perdere questa opportunità, Lisa decide di mentire riguardo alla propria situazione familiare, dando il via a una serie notevole di equivoci e ulteriori problemi.

Tra bugie, equivoci e un’intesa sempre più profonda

La trama di Non dirlo al mio capo si sviluppa, sostanzialmente, tutta attorno alla bugia raccontata da Lisa, che si troverà a doversi destreggiare tra impegni professionali e vita privata. Con Enrico il feeling diventa via via sempre più forte, partendo dall’iniziale diffidenza per arrivare a un’intesa sempre più profonda. Oltre a loro un interessante cast di personaggi che donano colore e profondità allo show. Da un lato Perla (Chiara Francini), amica di Elisa sopra le righe e con un’ironia pungente; dall’altro Marta (Giorgia Surina), collega ambiziosa che diventa ben presto rivale della protagonista sia sul lavoro, sia in amore.

Nonostante non sia priva di cliché, Non dirlo al mio capo riesce a mantenere una certa freschezza grazie a dialoghi vivaci e a un ritmo brillante. Non solo una componente sentimentale, perchè la serie affronta diverse tematiche profonde. Prima fra tutte la situazione delle madri lavoratrici, passando per la precarietà del mondo del lavoro e i compromessi che si è costretti a fare per andare avanti. Pur senza grandi colpi di scena o innovazioni narrative, Non dirlo al mio capo intrattiene con intelligenza, anche grazie a una protagonista in cui molte donne possono riconoscersi: forte, imperfetta, determinata a non arrendersi nonostante le difficoltà.

Dove vedere Non dirlo al mio capo in streaming

Se siete incuriositi riguardo le vicende di Lisa Marcelli, trovate Non dirlo al mio capo con Vanessa Incontrada in streaming gratuitamente su RaiPlay.

