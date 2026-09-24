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Vanessa Incontrada e Laurini hanno detto Sì: location da sogno, chi c'era, il regalo del figlio. Tutti i dettagli sulle nozze

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono sposati dopo anni di amore. Le nozze si sono svolte in una location da sogno

Stefania Meneghella

Stefania Meneghella

Giornalista

Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

vanessa incontrada laurini nozze
IPA

Una storia d’amore che dura da anni e che ora è stata suggellata con un bellissimo – e super atteso – Sì. La conduttrice ha scelto la Toscana per convolare a nozze con il suo Rossano Laurini: il matrimonio è infatti stato celebrato lo scorso 23 settembre a Greve in Chianti, a Vignamaggio (storica tenuta), con la presenza di tutti i loro affetti più cari e di alcuni amici del panorama televisivo e dello spettacolo.

La location e l’abito da sogno di Vanessa Incontrada

La prima foto delle nozze è stata pubblicata sul profilo Instagram della stessa showgirl. I due sono sempre stati molto riservati e hanno preferito sin da subito di restare distanti dalle luci dei riflettori, tanto che nel corso degli anni sono stati pochi i dettagli rivelati sulla loro relazione. Prima del Sì, i due sono stati visti in Piazza Matteotti a Greve in Chianti e lì sono state realizzate le prime riprese da marito e moglie.

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Una festa che è stata appunto realizzata a Vignamaggio, storica tenuta circondata da più di 400 ettari di vigneti, oliveti, boschi, orti e giardini. Al centro di questa è posizionata una villa del XV secolo, fatta di giardini, salotti affrescati, sale grandi e pergolati con glicini e rose. Nel borgo ci sono inoltre 17 suite, un teatro da 144 posti, una cappella e una serra in vetro.

Vanessa Incontrada ha indossato un abito firmato da Antonio Riva, stilista e suo grande amico. La showgirl ha infatti optato per un corpetto aderente, una gonna aperta in uno strascico, un bouquet. L’organizzatrice del matrimonio è invece stata Alessandra Iaria. Alla festa erano invece presente i loro affetti più intimi e soprattutto il figlio Isal, che ha oggi 18 anni. Tra i personaggi famosi ci sono stati Claudio Bisio, Giorgio Panariello e Gigi D’Alessio.

Chi è Isal, il figlio di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini

Un grande impatto ha avuto l’esibizione di Isal, figlio di Incontrada e Laurini che, appassionato di musica, si è esibito durante le nozze e ha mostrato a tutti il suo talento. Il ragazzo ha oggi 18 anni ed è sempre stato anche lui molto riservato. "È leale, è molto riservato, sono fiera di lui. Ha una forte personalità, non ha peli sulla lingua. Con lui siamo molto complici", ha ammesso la showgirl in qualche passata intervista. E a proposito del suo legame con il suo neo marito: "La cosa più bella è che ci siamo reinnamorati in una maniera fortissima, cosa non scontata. Rossano è il mio migliore amico, il mio amante, il mio pilastro. Oggi abbiamo un rapporto che forse avevamo perso da anni".

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